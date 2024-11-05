SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan "Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin açılışını yaptı

Başkan Erdoğan Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te "Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi" Açılış Töreni’ne katıldı. Hastane dualarla açıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:04 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 15:03
Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nin açılışını yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Başkan Erdoğan, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi açılısında konuştu

150 YATAKLI HASTANE
Açılışta konuşan Erdoğan, böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. (AA)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kırgızistan'daki sağlık hizmetlerine katkı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bu hastanenin açıldığını kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. (AA)

Hastanenin 12 bin metrekare alana sahip olduğunu aktaran Memişoğlu, hastanede her türlü karaciğer ve böbrek naklinin de yapılabildiğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. (AA)

Bakan Memişoğlu, hastanenin hayırlı olmasını dileyerek, "Buraya 9 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Onun haricinde 19 milyonluk bir sağlık yardımı yaptık. 5 yıllık daha işbirliği protokolü imzaladık. 35 milyon dolarlık bir destek, Kırgız kardeşlerimize vereceğiz. Sağlık hizmetlerini burada daha iyi yapabilmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Açılış sonrası Erdoğan hastanede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. (AA)Açılış sonrası Erdoğan hastanede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. (AA)

Memişoğlu, hastanede Türkiye'den 6, Kırgızistan'dan 35 doktorun çalıştığını, şimdiye kadar 4 bin poliklinik ve bin ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.

Açılış sonrası Erdoğan hastanede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. (AA)Açılış sonrası Erdoğan hastanede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. (AA)

ERDOĞAN, HASTANEDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Duaların okunmasının ardından Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, hastanenin açılış kurdelesini kesti.

Açılış sonrası Erdoğan hastanede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. (AA)Açılış sonrası Erdoğan hastanede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. (AA)

Başkan Erdoğan'a açılışta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

Açılış sonrası Erdoğan hastanede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparova Pamukkale beyazı Togg hediye ettiBaşkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparova Pamukkale beyazı Togg hediye etti
Başkan Erdoğan Kırgızistan’da Ata Beyit Anıtı’nı ve Cengiz Aytmatov’un kabrini ziyaret ettiBaşkan Erdoğan Kırgızistan’da Ata Beyit Anıtı’nı ve Cengiz Aytmatov’un kabrini ziyaret etti
Başkan Erdoğandan Kırgızistanda önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşemBaşkan Erdoğandan Kırgızistanda önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşem

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi... Yangın kontrol altına alındı
MHP lideri Bahçeli’den yine Öcalan çıkışı: Teklifimde ısrarlıyım! | Kürtler başka terör örgütü başkadır
Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan’da önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşem
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! Bir kasabada sonuç belli: Donald Trump mı Kamala Harris mi?
Narin Güran cinayetinde hesap vakti | Davaya iki gün kala şoke eden bilgi! Narin’in arkadaşları son anlarını anlattı! Salim Güran için bir dizi önlem
TAKVİM gündeme getirmişti! Batman’da valiyi tehdit edip İsrail sizden daha iyidir diyen DEM’li bölücü gözaltına alındı
Davinson Sanchez’e dev talip!
UNESCO’dan skandal! PKK’nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik Öldürülen Gazeteciler listesine eklendi | Arka plandaki siyonist el
Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’a Pamukkale beyazı Togg hediye etti
Başkan Erdoğan haklı çıktı! PKK yılanı Avrupa ve Batı’yı sokmaya başladı... Tehlike istihbarat raporlarına girdi
Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi
MHP lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye deyip ’anayasal düzenleme’ mesajı verdi: Sayın Erdoğan bir kez daha seçilmeli
Kamala Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia! Diddy partilerinde görüntüleri mi var? FBI kayıtlara ulaştı
ÖZEL | Galatasaray’da kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
Yeni dönemin şifresi: Terörsüz Türkiye için mıntıka temizliği! Kayyumlar devam edecek mi? Suriye’ye operasyon gündemde!
SON DAKİKA