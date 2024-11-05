Başkan Erdoğan "Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin açılışını yaptı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. Başkan Erdoğan, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi açılısında konuştu 150 YATAKLI HASTANE

Açılışta konuşan Erdoğan, böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. (AA) Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kırgızistan'daki sağlık hizmetlerine katkı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bu hastanenin açıldığını kaydetti.