Batman'daki Kandil artıkları devlete bela okudu! DEM'liler "Amin" çekti... "İsrail sizden daha iyidir" deyip polise saldırdılar

Batman'da DEM Partili bir terör sevici ʺİsrail sizden daha iyidirʺ diyecek kadar ileri gitti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





DEM'İ BOZUK BÖLÜCÜLER SOKAKLARI BİRBİRİNE KATTI



DEM'i bozuk bölücüler ise sokakları birbirine kattı. Devlete, millete, milli ve manevi değerlere hakaretler yağdırdı.



AKILDAN NOKSAN SÖZLER... "İSRAİL SİZDEN İYİDİR"



Kayyum atanan Batman'da DEM Partili bir terör sevici "Halkın iradesini gasp ediyorsunuz böyle bir şey olamaz. İsrail sizden daha iyidir" diyerek akıldan noksan sözlerle 50 bin Filistinliyi şehit eden soykırımcı İsrail'i akladı.