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Batman'daki Kandil artıkları devlete bela okudu! DEM'liler "Amin" çekti... "İsrail sizden daha iyidir" deyip polise saldırdılar

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası DEM'i bozuk bölücüler sokakları birbirine kattı. Batman'da bir terör sevici "İsrail sizden daha iyidir" diyerek devlete, millete, milli ve manevi değerlere hakaretler yağdırdı. Belediye önünde toplanan bir kısım azılı bölücü de polislere "Allah sizin belanızı versin" şeklinde beddualar etti. DEM Partililerin hep bir ağızdan "amin" çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Skandal görüntüler sonrası ilgili makamlara "Toplum vicdanı için bu bölücüler yakalansın, gereken yapılsın" çağrıları yapıldı.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 14:57 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 15:18
Batman’daki Kandil artıkları devlete bela okudu! DEM’liler Amin çekti... İsrail sizden daha iyidir deyip polise saldırdılar

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Millete hizmet etmek yerine PKK'nın arka bahçesi haline gelen DEM Partili belediyelere devlet ayarı geldi.

CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.
Batman'da 'DEM'li provokasyon!

Görevden alınan 3 belediye başkanının da terörden hükümlü olduğu ortaya çıktı.

DEM Parti'nin sokak çağrısı (X)DEM Parti'nin sokak çağrısı (X)

PKK/DEM'DEN İKİNCİ 6-8 EKİM OLAYLARI HAYALİ

Kayyum kararı sonrası DEM Parti, Kandil'le el ele verip sokakları kaşımaya niyetlendi. İkinci bir 6-8 Ekim hayali kuran DEM Parti yönetimi açık açık "Devlete karşı direneceğiz" deyip doğu illerini sözde 'kürdistan' olarak tanımladı.

Polis ısırmaktan sabıkası olan DEM Parti Mardin vekili Saliha Aydeniz "Yargılanacaksınız" diyerek küstah tehditler savurdu.

Batman'da DEM Partili bir terör sevici ʺİsrail sizden daha iyidirʺ diyecek kadar ileri gitti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Batman'da DEM Partili bir terör sevici ʺİsrail sizden daha iyidirʺ diyecek kadar ileri gitti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


DEM'İ BOZUK BÖLÜCÜLER SOKAKLARI BİRBİRİNE KATTI

DEM'i bozuk bölücüler ise sokakları birbirine kattı. Devlete, millete, milli ve manevi değerlere hakaretler yağdırdı.

AKILDAN NOKSAN SÖZLER... "İSRAİL SİZDEN İYİDİR"

Kayyum atanan Batman'da DEM Partili bir terör sevici "Halkın iradesini gasp ediyorsunuz böyle bir şey olamaz. İsrail sizden daha iyidir" diyerek akıldan noksan sözlerle 50 bin Filistinliyi şehit eden soykırımcı İsrail'i akladı.

Devlete bela okuyan kadın (Sağda) ve hep bir ağızdan ʺAminʺ çeken DEM Partililer (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Devlete bela okuyan kadın (Sağda) ve hep bir ağızdan ʺAminʺ çeken DEM Partililer (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


DEVLETE BELA OKUNDU DEM'LİLER "AMİN" ÇEKTİ

Yine Batman'da kameraları görünce dilinin bağı çözülen azılı bir bölücü "Allah sizin belanızı versin" diyerek devlete, hükümete ve emniyet güçlerine bela okudu. Kayyum olarak atanan Vali Ekrem Canalp'a ahlak sınırlarını zorlayan hakaretler edildi.

Aynı alanda bulunan DEM Partililerin hep bir ağızdan "Amin" çekmesi bölücü zihniyetin kokuşmuşluğunu gözler önüne serdi.

Batman'daki DEM'i bozuklar polise saldırdı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Batman'daki DEM'i bozuklar polise saldırdı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


TOPLUM VİCDANI İÇİN GEREKEN YAPILSIN

Skandal görüntüler sonrası ilgili makamlara "Toplum vicdanı için bu bölücüler yakalansın, gereken yapılsın" çağrıları yapıldı.

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