Batman'daki Kandil artıkları devlete bela okudu! DEM'liler "Amin" çekti... "İsrail sizden daha iyidir" deyip polise saldırdılar

Millete hizmet etmek yerine PKK'nın arka bahçesi haline gelen DEM Parti
li belediyelere devlet ayarı geldi.
CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum
atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman
Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.
Görevden alınan 3 belediye başkanının da terörden hükümlü olduğu ortaya çıktı.
DEM Parti'nin sokak çağrısı (X)
PKK/DEM'DEN İKİNCİ 6-8 EKİM OLAYLARI HAYALİ
Kayyum kararı sonrası DEM Parti, Kandil'le el ele verip sokakları kaşımaya niyetlendi. İkinci bir 6-8 Ekim hayali kuran DEM Parti yönetimi açık açık "Devlete karşı direneceğiz" deyip doğu illerini sözde 'kürdistan' olarak tanımladı.
Polis ısırmaktan sabıkası olan DEM Parti Mardin vekili Saliha Aydeniz "Yargılanacaksınız" diyerek küstah tehditler savurdu.
Batman'da DEM Partili bir terör sevici ʺİsrail sizden daha iyidirʺ diyecek kadar ileri gitti (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
DEM'İ BOZUK BÖLÜCÜLER SOKAKLARI BİRBİRİNE KATTI
DEM'i bozuk bölücüler ise sokakları birbirine kattı. Devlete, millete, milli ve manevi değerlere hakaretler yağdırdı.
AKILDAN NOKSAN SÖZLER... "İSRAİL SİZDEN İYİDİR"
Kayyum atanan Batman'da DEM Partili bir terör sevici "Halkın iradesini gasp ediyorsunuz böyle bir şey olamaz. İsrail sizden daha iyidir" diyerek akıldan noksan sözlerle 50 bin Filistinliyi şehit eden soykırımcı İsrail'i akladı.