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Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması: Maksimum ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan emeklilik sisteminde bir değişiklik olup olmayacağına yönelik "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz" derken asgari ücrete yönelik flaş bir açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:12 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:25
Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş asgari ücret açıklaması: Maksimum ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz

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Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılığı televizyon programında asgari ücret ve emeklilik sistemine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başak Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:

Özel hastanelerimizin denetimlerini ağırlaştırıyoruz.

Vatandaşlarımızından önemli istirhamımız olacak. Ziyaret ettikleri, fark ettikleri hastanelerde, kuruluşlarda bir anormallik veya sıkıntıyla karşılaştıklarında Alo 170 veya Cimer'e başvurularını rica ediyoruz.

Rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. En önemlisi sağlık ödemelerinin denetimi. Yapay zekayı kullanarak bize gelen faturaların denetimlerini elektronik ortamda inceleyeceğiz.

Faturaları inceleyen çok güçlü bir ekip var SGK'da. İnsan olduğu için hata yapma olasılığı yüksek. Yapay zekaya yüklendiğinde hemen analiz edilebilecek, standart dışı, aykırı uygulama varsa bize copilot otomatik olarak verecektir. Bu verileri kullanmak durumundayız. Çağımızda verilerin değerlendirilmesi çok önemli. 2024 yılında 2 bine yakın sağlık hizmeti sunucusunu denetlemiş olacağız.

Hastaneler, tıp merkezleri, eczaneler, gözlükçüler ve diğer sağlık hizmeti veren sunucularımızı denetim sürecine alıyoruz. Mali boyutta faturalar ve diğer hususlarda mevzuata aykırı hususlar olursa müdahale ediyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır.

AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi anlamda reform çalışmalarını gerçekleştirdik. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi. Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve daha ileri taşımak olacaktır. Daha adil sistemin kurulması da bizim için çok önemli. Bu düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durum. Çalışma hayatımızın temel konularından bir tanesi. Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.

En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz.

Asgari ücretin belirlenmesi noktasında geçen yıllarda paydaşlarımızdan olan TÜRK -İŞ ve TİSK'e teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl 17 bin lira olarak belirlemiştik. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip; Ocak ayında uygulamaya geçeriz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

SENDİKALARIN VERGİYE DAİR TALEPLERİ

Vergi konusu bakanlığımızın konusu değil. Ancak biz de çalışma hayatı buluşmalarımızda şu an 35-36 ili dolaştık. İşveren, sektör temsilcileri, esnafımızdan bir takım vergi konusunda talepler gündeme geliyor. Bu paydaşlarımızın görüşlerini alıp, bizimle ilgili boyut varsa düzenlemeler yapıp kamuoyu ve iş dünyasını rahatlatmak durumundayız. Ancak bu konu sayın Maliye Bakanımızın uhdesinde olan bir konu. Biz yine de sayın bakana bize gelen talepleri iletiyorum. Bunları da dikkate almak zorundayız.

Ekonomi yönetimi sadece istihdam değil aynı zamanda vergi, finans ve diğer politikalarının bir arada işlemesiyle ilintili. Bu yüzden Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda güzel çalışmalara imza attığımızı ifade etmek istiyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

BAZI BELEDİYELERDEKİ GREVLER

Gerçekten İstanbul'da sendikaların belediyelerle yürüttükleri toplu iş sözleşmelerinde anlaşamadıklarını görüyoruz.

Bu durum bizi 90'lı yıllara götürecektir, Çöp dağları, akmayan sularla karşı karşıyaydı İstanbul. O yıllarda sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanıydı. Göreve geldikten sonra Haliç'in temizlenmesi dahil tüm hizmetleri kısa sürede başarıyla gerçekleştirmiş. Ancak üzülerek görüyorum, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız bu sorunlarla daha fazla karşı karşıya gelecekler: Çöp dağları, yanan otobüsler... Milletimizin böyle bir anlayışı ve hizmeti hak etmediğini düşünüyorum.

CHP'li belediyelerimiz işçinin haklarını vermez ancak 2 saatlik konsere 70 milyon lira gibi paraları verebiliyorlar. Bunu anlamada gerçekten zorluklarla karşılaşıyoruz. Bizim AK Parti belediyecilik anlayışımızda bunlar yok. Konya'ya, Kocaeli'ne bakın, sunulan hizmetin kalitesine bakın. Tabii ki sanat faaliyetleri olacak ama temel belediyecilik hizmetlerini sunma noktasında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

"8.5 MİLYAR TL'YE YAKIN KAYNAK TAHSİS EDİLDİ"

SGK prim borçlarını da en kısa zamanda bize ödemeleri konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 31 Mart seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımız belediyelere SGK prim borcunu ödeyin dedikten sonra gerçekten gelirlerimizde artış oldu. 574 belediye borcunu yapılandırdı, 186 takas teklifinde bulundu. 8.5 milyar liraya yakın kaynak tahsis edildi. Biz zeytin dalını uzatıyoruz, bilgilendirme, iletişim, yapılandırma, taksitlendirmeyi sunarken, bizimle iletişim kurmayan çok sayıda belediyenin olduğunu gördük. Adana, Karşıyaka ve İstanbul'da bazı belediyelere yasal mevzuat gereği tüm uyarılarımızı yaptıktan sonra haciz koyma işlemine başlayacağımızı söylemek isterim.

Bu borç devlete ödenmesi gereken borçtur. Öncelikle ödemeniz gereken SGK primleri. Emeklilerimizin düzenli aylıkların ödenmesi, çocuklarımıza daha sağlam güvenlik sistemi bırakılabilmesi için bu primlerin tahsil edilmesi gerekiyor. Biz her türlü yaklaşıma, iletişime açığız. Belediyelerle bu işbirliğini kurup, geliştirmek istiyoruz.

Türkiye Yüzyılı çalışma hayatında işverenlerimizin, işçilerimizin, topyekün halkımızın çalışma hayatına katılmasını teşvik ediyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı ve sürdürebilir sosyal güvenlik sistemi devredebilmemiz için daha çok çalışmamız lazım. Ekonominin çarklarının dönmesi ve ihracatı artırmamız lazım. İnşallah daha müreffeh ve zengin bir ülke haline geleceğiz.

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