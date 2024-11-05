Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş asgari ücret açıklaması: Maksimum ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz

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Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılığı televizyon programında asgari ücret ve emeklilik sistemine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başak Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları: Özel hastanelerimizin denetimlerini ağırlaştırıyoruz.



Vatandaşlarımızından önemli istirhamımız olacak. Ziyaret ettikleri, fark ettikleri hastanelerde, kuruluşlarda bir anormallik veya sıkıntıyla karşılaştıklarında Alo 170 veya Cimer'e başvurularını rica ediyoruz. Rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. En önemlisi sağlık ödemelerinin denetimi. Yapay zekayı kullanarak bize gelen faturaların denetimlerini elektronik ortamda inceleyeceğiz. Faturaları inceleyen çok güçlü bir ekip var SGK'da. İnsan olduğu için hata yapma olasılığı yüksek. Yapay zekaya yüklendiğinde hemen analiz edilebilecek, standart dışı, aykırı uygulama varsa bize copilot otomatik olarak verecektir. Bu verileri kullanmak durumundayız. Çağımızda verilerin değerlendirilmesi çok önemli. 2024 yılında 2 bine yakın sağlık hizmeti sunucusunu denetlemiş olacağız.



Hastaneler, tıp merkezleri, eczaneler, gözlükçüler ve diğer sağlık hizmeti veren sunucularımızı denetim sürecine alıyoruz. Mali boyutta faturalar ve diğer hususlarda mevzuata aykırı hususlar olursa müdahale ediyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır. AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi anlamda reform çalışmalarını gerçekleştirdik. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi. Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve daha ileri taşımak olacaktır. Daha adil sistemin kurulması da bizim için çok önemli. Bu düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz.