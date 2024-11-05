CHP’de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan konserler için 69 milyon TL'yi gözden çıkardığı anlaşıldı. Ardından bu paranın tüm etkinlik için ödeneceği vurgulandı.