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CHP'de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş

Ebru Gündeş konseri Ankara’yı karıştırdı. Belediyenin konser alanındaki balon için bile 17 milyon ödeyeceği ortaya çıktı. Şirketin sahibi Çelikkaya’nın Yavaş’ın arkadaşı olduğu anlaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 07:04
CHP’de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan konserler için 69 milyon TL'yi gözden çıkardığı anlaşıldı. Ardından bu paranın tüm etkinlik için ödeneceği vurgulandı.

CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi (Takvim.com.tr)CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi (Takvim.com.tr)

Bu ödemeden haberinin olmadığını ima eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Konuyla ilgili iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" açıklaması yaptı.

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CHP'de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı (Takvim.com.tr)CHP'de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı (Takvim.com.tr)

Bunun sonuçları hala ortaya çıkmadı. Ancak 69 milyon liranın sadece Ebru Gündeş konseri için ödeneceği iddia edilirken, 28 Ekim'de sahne alan Mert Demir'e 10 milyon lira, alana kurulan balon için de 17 milyon liranın kasadan çıkacağı anlaşıldı.

Mansur Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş (Takvim.com.tr)

Böylelikle maliyet, 96 milyon liraya çıktı.

Konser alanındaki balon için 17 milyon ödenek (Takvim.com.tr)Konser alanındaki balon için 17 milyon ödenek (Takvim.com.tr)

Bu arada iddiaya göre organizasyon için ihale veren Festiva şirketinin sahibi Selahattin Çelikkaya'nın aynı zamanda Enfestorganizasyon'un da patronu olduğu Yavaş'ın seçim kampanyalarını yürüttüğü de anlaşıldı.
Tolga ÖZLÜ

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