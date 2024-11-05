CHP’de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan konserler için 69 milyon TL'yi gözden çıkardığı anlaşıldı. Ardından bu paranın tüm etkinlik için ödeneceği vurgulandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan konserler için 69 milyon TL'yi gözden çıkardığı anlaşıldı. Ardından bu paranın tüm etkinlik için ödeneceği vurgulandı.
Bu ödemeden haberinin olmadığını ima eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Konuyla ilgili iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" açıklaması yaptı.
Bunun sonuçları hala ortaya çıkmadı. Ancak 69 milyon liranın sadece Ebru Gündeş konseri için ödeneceği iddia edilirken, 28 Ekim'de sahne alan Mert Demir'e 10 milyon lira, alana kurulan balon için de 17 milyon liranın kasadan çıkacağı anlaşıldı.
Böylelikle maliyet, 96 milyon liraya çıktı.
Bu arada iddiaya göre organizasyon için ihale veren Festiva şirketinin sahibi Selahattin Çelikkaya'nın aynı zamanda Enfestorganizasyon'un da patronu olduğu Yavaş'ın seçim kampanyalarını yürüttüğü de anlaşıldı.
Tolga ÖZLÜ