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CHP'li Tarsus Belediye diye tiyatroyu kapattı tek konsere 3 milyon harcadı

Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ile kutladı. İşçiye maaşını, SGK'ya borcunu ödeyemeyen CHP'li belediyeler şarkıcıların cebini doldurdu. CHP'li Tarsus Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında Şehir Tiyatrosu'nu kapatırken şarkıcı İrem Derici'ye 3 milyon TL konser ücreti ödemesi vatandaşların tepkisini çekti.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 10:36 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 10:36
CHP’li Tarsus Belediye diye tiyatroyu kapattı tek konsere 3 milyon harcadı

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Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ile kutladı. İşçiye maaşını, SGK'ya borcunu ödeyemeyen CHP'li belediyeler şarkıcıların cebini doldurdu.

ŞEHİR TİYATROSUNU KAPATIP DERİCİ'YE 3 MİLYON VERDİ
CHP'li Tarsus Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında Şehir Tiyatrosu'nu kapatırken şarkıcı İrem Derici'ye 3 milyon TL konser ücreti ödemesi vatandaşların tepkisini çekti.

Tiyatro (AA)Tiyatro (AA)

CHP'Lİ BELEDİYELER RAKİPLERİNE "İSRAF"&NBSP;SUÇLAMASINDA BULUNMASIN
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Tuba Kalçık, "Kendi çalışanının maaşını ödemeye gelince yok ama konser için milyonlar öde. Bu nasıl bir kafadır anlamak mümkün değil... Düşünün ilçe belediyesinde bile bir konser için milyonlar telaffuz ediliyor. Artık bu saatten sonra CHP'li belediyeler rakiplerine "israf" suçlamasında bulunmasın. İnandırıcılıkları kalmadı çünkü..." ifadelerini kullandı.

İşte Kalçık'ın 1 Kasım tarihli köşe yazısı:

Bu seneki 29 Ekim kutlamalarında CHP'li belediyelerin israfı gündem oldu. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçılara dudak uçuklatan paralar ödeyen CHP'li belediyeler büyük tepki topladı. Ağızlarını her açtıklarında AK Partili belediyeleri israf ediyorlar diye suçlayan CHP'li belediyelerin maskesinin nasıl düştüğünü görmüş olduk... Belediye seçimleri sonrası Belediye Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li yeni başkanların seçim sonrası açıklamalarına bakın. Başkanlar ezberlemiş bir replikle, hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: "Bütçemiz yok, batık belediye devraldık. Benden önceki başkan gereksiz para harcamış."

Şarkıcı İrem Derici (Takvim.com.tr/Arşiv)Şarkıcı İrem Derici (Takvim.com.tr/Arşiv)

E ne oldu şimdi? Böyle büyük büyük laflar edip, sonra bir sanatçıya milyonlar harcamayı nasıl izah edeceksiniz seçmeninize. Edemiyorlar zaten, kem küm açıklamalarla geçiştiriyorlar. Öyle bir yarış halinde para saçıyorlar ki şaşırmamak elde değil. Üstelik Ankara, İstanbul gibi Büyükşehir Belediyeleriyle de sınırlı değil bu durum. İlçe belediyeleri de benzer şekilde. Mesela Tarsus Belediyesi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İrem Derici konser verdi.

İddialara göre belediye sadece bu konser için 3 milyon TL para ödemiş İrem Derici'ye. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç tasarruf tedbirleri kapsamında Tarsus Belediye Şehir Tiyatrosu'nu kapatmıştı. Dikkatinizi çekerim 'tasarruf tedbirleri' kapsamında... Boltaç, sadece tiyatroyu kapatmakla da kalmamış tiyatrosunda görev alan oyunculara da mobbing uygulamıştı. Yaptıkları gündem olunca da "Ben bu belediyede çalışan emekçi personelimin maaşını bile ödeyemiyorum" diyerek tasarruf tedbirleri kapsamında tiyatronun faaliyetlerini durdurduğunu söylemişti. Ali Boltaç bu açıklamayı yapalı 4 ay oldu. Bu süre zarfında ne değişti de bir konser için milyonlar ödeyecek kadar bütçeye sahip oldu? Bunlar işlerine gelince de işçinin, emekçinin hakkı diye mangalda kül bırakmaz ama bütçe yok diyerek maaşlarını ödemez.

Tiyatro (Takvim.com.tr/Arşiv)Tiyatro (Takvim.com.tr/Arşiv)

Kendi çalışanının maaşını ödemeye gelince yok ama konser için milyonlar öde. Bu nasıl bir kafadır anlamak mümkün değil... Düşünün ilçe belediyesinde bile bir konser için milyonlar telaffuz ediliyor. Artık bu saatten sonra CHP'li belediyeler rakiplerine 'israf' suçlamasında bulunmasın. İnandırıcılıkları kalmadı çünkü...

NEREDE CUMHURİYET SEVGİSİ
Bir sözüm de sanatçılara... Cumhuriyeti, Atatürk sevgisini dillerinden düşürmeyen sanatçılar, sıra bayram kutlaması için konserlere gelince uçuk fiyatlar istiyor. Nerede o zaman sizin Cumhuriyet sevginiz? Siz nasıl içinize sindirdiniz uçuk fiyatlarla 29 Ekim'de konser vermeyi, hem de toplumda bu kadar tepki varken? Pes gerçekten. Bu seneki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı birçok belediye başkanının ve sanatçının gerçek yüzünü ortaya çıkarmış oldu...

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