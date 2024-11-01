CHP’li Tarsus Belediye diye tiyatroyu kapattı tek konsere 3 milyon harcadı

Tiyatro (AA)

CHP'Lİ BELEDİYELER RAKİPLERİNE "İSRAF"&NBSP;SUÇLAMASINDA BULUNMASIN

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Tuba Kalçık, "Kendi çalışanının maaşını ödemeye gelince yok ama konser için milyonlar öde. Bu nasıl bir kafadır anlamak mümkün değil... Düşünün ilçe belediyesinde bile bir konser için milyonlar telaffuz ediliyor. Artık bu saatten sonra CHP'li belediyeler rakiplerine "israf" suçlamasında bulunmasın. İnandırıcılıkları kalmadı çünkü..." ifadelerini kullandı.

İşte Kalçık'ın 1 Kasım tarihli köşe yazısı:

Bu seneki 29 Ekim kutlamalarında CHP'li belediyelerin israfı gündem oldu. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçılara dudak uçuklatan paralar ödeyen CHP'li belediyeler büyük tepki topladı. Ağızlarını her açtıklarında AK Partili belediyeleri israf ediyorlar diye suçlayan CHP'li belediyelerin maskesinin nasıl düştüğünü görmüş olduk... Belediye seçimleri sonrası Belediye Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li yeni başkanların seçim sonrası açıklamalarına bakın. Başkanlar ezberlemiş bir replikle, hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: "Bütçemiz yok, batık belediye devraldık. Benden önceki başkan gereksiz para harcamış."