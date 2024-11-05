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CHP'de Esenyurt'a gelmeyenler kara listeye alındı! Burcu Köksal'dan İmamoğlu ve Özel'e rest: "Ben DEM'lilerin çıktığı otobüse çıkmam"

CHP'de Esenyurt'a gelmeyenler kara listeye alındı. Özgür Özel'in Mansur Yavaş, Burcu Köksal ve Tanju Özcan'ı Genel Merkez'e çağırıp uyaracağı öğrenildi. Parti içindeki Ekremci grubun "3 belediye başkanının kulağı çekilsin" baskısı yaptığı Özel'in de tepkileri dindirmek için böyle bir karar verdiği değerlendiriliyor. Öte yandan kriz restleşmeye döndü. Mansur Yavaş'ın "Yörüngelerini şaşıranlar var" diyerek İmamoğlu'nu işaret etmesinin ardından Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal bayrak açtı. "Ben DEM'lilerin çıktığı otobüsün üzerine çıkmam" diyen Köksal, Özel ve İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:15 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:54
CHP’de Esenyurt’a gelmeyenler kara listeye alındı! Burcu Köksal’dan İmamoğlu ve Özel’e rest: Ben DEM’lilerin çıktığı otobüse çıkmam

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CHP'nin DEM komiseri eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı, yerine kayyum atandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce Çağlayan'da ardından Esenyurt'ta şova soyunmasının ardından Özgür Özel tüm belediye başkanlarını mitinge çağırdı. İmamoğlu ile adaylık çekişmesi içerisinde olan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş Esenyurt'a gitmeme kararı aldı.

Yavaş'la birlikte CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Esenyurt'a gitmedi.

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"ESENYURT" RESTLEŞMESİ

Böylelikle CHP'de "Esenyurt" krizi patlak verdi. Sürece müteakip taraflar restleşmeye başladı.

Mansur Yavaş kendisini eleştiren Ekremci blok ve İmamoğlu'na "Ben Atatürkçü bir Türk Milliyetçisiyim! Yörüngelerini şaşıranlar var" sözleriyle sert vurdu. Yavaş'ın bu sözlerine destek Burcu Köksal ve Tanju Özcan'dan geldi.

CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat ise "Parti meclis toplantısında iki belediye başkanının (Burcu Köksal ve Tanju Özcan) CHP üyeliğinin askıya alınması gerektiğini savunacağım" diyerek Mansur Yavaş'a mesaj gönderdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, DEM'lilerle CHP otobüsü üzerinde miting yapan Özel ve İmamoğlu'nu yerden yere vurdu (Takvim.com.tr / Arşiv)Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, DEM'lilerle CHP otobüsü üzerinde miting yapan Özel ve İmamoğlu'nu yerden yere vurdu (Takvim.com.tr / Arşiv)

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU... "BEN DEM'LİLERİN ÇIKTIĞI OTOBÜSÜN ÜSTÜNE ÇIKMAM"

Tartışmalar sürerken Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt'ta CHP otobüsü üzerinde DEM'lilerle miting yapan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

DEM Partililer CHP otobüsü üzerinde miting yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)DEM Partililer CHP otobüsü üzerinde miting yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)

"Benim DEM Parti'ye olan mesafem kimseyi ilgilendirmediği gibi birilerinin DEM Parti'ye karşı olan yakınlığı da beni ilgilendirmez" diyerek kavgalı olduğu Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Köksal, "Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Partisi'nin eş başkanının konuştuğu bir mitinge ya da bir otobüs üstünde olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net" şeklinde konuştu.

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İMAMOĞLU - KÖKSAL KAVGASI

CHP'li Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, yerel sçeim döneminde DEM'le iş birliği yapmayacağını belediyenin kapısından DEM'lileri sokmayacağını duyurmasının ardından Ekrem İmamoğlu ile münakaşaya girmişti. İmamoğlu, "Belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" demişti.

Esenyurt'a gitmeyen Mansur Yavaş ve Burcu Köksal kara listeye alındı (Takvim.com.tr / Arşiv)Esenyurt'a gitmeyen Mansur Yavaş ve Burcu Köksal kara listeye alındı (Takvim.com.tr / Arşiv)

ESENYURT'A GELMEYENLER KARA LİSTEYE ALINDI

Parti içindeki kayyum kavgası dallanıp budaklanırken Özgür Özel'den Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarını kara listeye aldı.

Mansur Yavaş, Burcu Köksal ve Tanju Özcan'ın Genel Merkez'e çağırıldı. CHP kulislerinde Özel'in 3 belediye başkanını uyaracağı konuşuluyor.

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"3 BELEDİYE BAŞKANININ KULAĞI ÇEKİLSİN" BASKISI

Genel Merkez'deki Ekremci grubun "3 Belediye Başkanının kulağı çekilsin" baskısı yaptığı Özel'in de tepkileri dindirmek için böyle bir karar verdiği değerlendiriliyor.

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