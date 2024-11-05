CHP'de Esenyurt'a gelmeyenler kara listeye alındı! Burcu Köksal'dan İmamoğlu ve Özel'e rest: "Ben DEM'lilerin çıktığı otobüse çıkmam"

"ESENYURT" RESTLEŞMESİ Böylelikle CHP'de "Esenyurt" krizi patlak verdi. Sürece müteakip taraflar restleşmeye başladı. Mansur Yavaş kendisini eleştiren Ekremci blok ve İmamoğlu'na "Ben Atatürkçü bir Türk Milliyetçisiyim! Yörüngelerini şaşıranlar var" sözleriyle sert vurdu. Yavaş'ın bu sözlerine destek Burcu Köksal ve Tanju Özcan'dan geldi. CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat ise "Parti meclis toplantısında iki belediye başkanının (Burcu Köksal ve Tanju Özcan) CHP üyeliğinin askıya alınması gerektiğini savunacağım" diyerek Mansur Yavaş'a mesaj gönderdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, DEM'lilerle CHP otobüsü üzerinde miting yapan Özel ve İmamoğlu'nu yerden yere vurdu (Takvim.com.tr / Arşiv)



ÖZEL VE İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU... "BEN DEM'LİLERİN ÇIKTIĞI OTOBÜSÜN ÜSTÜNE ÇIKMAM"



Tartışmalar sürerken Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt'ta CHP otobüsü üzerinde DEM'lilerle miting yapan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.



DEM Partililer CHP otobüsü üzerinde miting yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)



"Benim DEM Parti'ye olan mesafem kimseyi ilgilendirmediği gibi birilerinin DEM Parti'ye karşı olan yakınlığı da beni ilgilendirmez" diyerek kavgalı olduğu Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Köksal, "Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Partisi'nin eş başkanının konuştuğu bir mitinge ya da bir otobüs üstünde olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net" şeklinde konuştu.