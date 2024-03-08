CHP'deki 'DEM'li kriz büyüyor! Burcu Köksal yine "DEM'lilerle yönetmem" dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA REST: DEM'LİLERLE YÖNETMEYECEĞİM
Burcu Köksal
da Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gidip hem Ekrem İmamoğlu
'na hem de Özgür Özel
'e rest çekti.
Basın toplantısı düzenleyen Köksal, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim"
dedi.
DEM'LİLERİ KAPI DIŞINA İTTİ: BU ÜLKENİN BİRLİĞİNİ SAVUNANLARA KAPI AÇIK
Belediyenin kapısının sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunanlara açık olacağını söyleyen Köksal, DEM'lileri kapı dışarı etti.
İMAMOĞLU'NDAN MEDYATİK OPERASYON
Öte yandan DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan Ekrem İmamoğlu
, medyatik operasyona girişti.
Kendi güdümündeki medya üzerinden "Burcu Köksal
geri adım" başlıklı haberler servis edildi.