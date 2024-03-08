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CHP'deki 'DEM'li kriz büyüyor! Burcu Köksal yine "DEM'lilerle yönetmem" dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti

"DEM hariç her partiye kapı açık" diyen CHP'li Burcu Köksal geri adım atmadı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e rest çeken Köksal üstüne basa basa "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim" dedi. DEM'lileri kapı dışı eden Köksal, "Belediyenin kapısı bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunanlara açık olacak" şeklinde konuştu. Öte yandan DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan Ekrem İmamoğlu, medyatik operasyona girişti. Kendi güdümündeki medya üzerinden "Burcu Köksal geri adım" başlıklı haberler servis edildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 17:02 Güncelleme 08 Mart 2024, 17:26
CHP’deki ’DEM’li kriz büyüyor! Burcu Köksal yine DEM’lilerle yönetmem dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti

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CHP Grup Başkanvekili, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırdı.
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İMAMOĞLU KÖKSAL'I ÇİZDİ... "KENDİNE BAŞKA PARTİ BULSUN"

Özgür Özel, DEM'in gönlünü almak için taahhütname imzalayacaklarını duyurdu. Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etti. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi. Büyükşehirlerde DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan CHP Genel Merkezi de resmi açıklamayla DEM'den özür diledi. Açıklamada "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak" denildi.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E TALİMAT: BU KADINI İHRAÇ ET

Sürecin devamında ise İstanbul'da 'DEM'lenemem endişesine kapılan Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i arayıp "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdiği öğrenildi.
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KILIÇDAROĞLU'NDAN 'DEM'Lİ İNTİKAM

Öte yandan CHP'deki 'DEM'li krizde 'intikam' izine rastlandı. Köksal'ın partiyi karıştıran DEM çıkışının talimatını Kılıçdaroğlu'nun verdiği öne sürülürken "Bay Bay Kemal 1 Nisan öncesi somut adım attı" yorumları yapıldı. Ekrem İmamoğlu cephesi de 'DEM'li kriz sonrası Kılıçdaroğlu'na savaş açtı. Gelişme üzerine Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu fondaşları üzerinden yaylım ateşine tuttu. CHP içindeki Ekremci kliği "Alçak ve şahsiyetsizler" olarak tanımlayan Bay Bay Kemal, "Kimse beni susturamaz ve sindiremez" diyerek İmamoğlu'na rest çekti.



ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA REST: DEM'LİLERLE YÖNETMEYECEĞİM

Burcu Köksal da Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gidip hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e rest çekti.

Basın toplantısı düzenleyen Köksal, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim" dedi.

DEM'LİLERİ KAPI DIŞINA İTTİ: BU ÜLKENİN BİRLİĞİNİ SAVUNANLARA KAPI AÇIK

Belediyenin kapısının sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunanlara açık olacağını söyleyen Köksal, DEM'lileri kapı dışarı etti.


İMAMOĞLU'NDAN MEDYATİK OPERASYON
Öte yandan DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan Ekrem İmamoğlu, medyatik operasyona girişti.



Kendi güdümündeki medya üzerinden "Burcu Köksal geri adım" başlıklı haberler servis edildi.
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