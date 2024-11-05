O GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU Öte yandan kentte kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem yarattı.

Otobüste kaydedilen görüntü. (Takvim.com.tr / Arşiv)

GENÇ KIZDAN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE AYAR: BURASI KÜRDÜSTAN DEĞİL

İddiaya göre Batman Belediyesi'ne ait halk otobüsleri, kayyumu protesto etmek için belediyeye gitmek istedi.

Bu sırada otobüste bulunan genç kız, şoföre tepki gösterdi. O anlar anbean kaydedildi.

Şoföre tepki gösteren genç kızın "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" ifadelerini kullandığı görüldü.