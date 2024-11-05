Terörle arasına mesafe koyamayan belediyelere kayyum atandı.
CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.
Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Takvim.com.tr / Arşiv)
DEM Partili üç başkanın da suç dosyası kabarık çıkarken, karar sonrası dün sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye önünde polis ekipleri tarafından kirli provokasyona geçit vermemek için geniş güvenlik önlemleri alındı.
Polis ekipleri, alçak provokasyona karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Önlemlere rağmen terör sevicileri, gösterilerine devam etti.
Gruptaki göstericiler polise attı. Polis ve jandarma ekipleri ise göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.