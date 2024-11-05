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Batman'da terör sevicilerden küstah provokasyon! Genç kız otobüs şoförüne tepki gösterdi: Burası Kürdistan değil

Terörle arasına mesafe koyamayan, Kandil'in arka bahçesi haline gelen belediyelere kayyum atandı. Bu yerlerden birisi de Batman'dı. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, görevden alınırken, kirli provokasyonlar da baş gösterdi. Kararı protesto etmek isteyen halk otobüsleri belediye binasına gitmek istedi. Bu sırada otobüste bulunan bir genç kızın şoföre gösterdiği tepki ise sosyal medyada gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:34 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:55
Batman’da terör sevicilerden küstah provokasyon! Genç kız otobüs şoförüne tepki gösterdi: Burası Kürdistan değil

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Terörle arasına mesafe koyamayan belediyelere kayyum atandı.

CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Takvim.com.tr / Arşiv)Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Takvim.com.tr / Arşiv)

DEM Partili üç başkanın da suç dosyası kabarık çıkarken, karar sonrası dün sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye önünde polis ekipleri tarafından kirli provokasyona geçit vermemek için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri, alçak provokasyona karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Polis ekipleri, alçak provokasyona karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Önlemlere rağmen terör sevicileri, gösterilerine devam etti.

Gruptaki göstericiler polise attı. Polis ve jandarma ekipleri ise göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

Terör seviciler, polise taşla saldırdı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Terör seviciler, polise taşla saldırdı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çıkan arbedede 75 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

Batman'da kayyum protestosuna genç kızdan tepki

O GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU
Öte yandan kentte kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem yarattı.

Otobüste kaydedilen görüntü. (Takvim.com.tr / Arşiv)Otobüste kaydedilen görüntü. (Takvim.com.tr / Arşiv)

GENÇ KIZDAN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE AYAR: BURASI KÜRDÜSTAN DEĞİL
İddiaya göre Batman Belediyesi'ne ait halk otobüsleri, kayyumu protesto etmek için belediyeye gitmek istedi.

Bu sırada otobüste bulunan genç kız, şoföre tepki gösterdi. O anlar anbean kaydedildi.

Şoföre tepki gösteren genç kızın "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" ifadelerini kullandığı görüldü.

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