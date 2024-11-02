SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de "Esenyurt" depremi! Burcu Köksal hem Ekrem İmamoğlu'na hem Özgür Özel'e salladı

CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmasıyla birlikte CHP'de kriz patladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt'ta şova soyunmasının ardından Özgür Özel tüm belediye başkanlarını Esenyurt'a mitinge çağırdı. Mitinge gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP Genel Merkezi'ni ve İmamoğlu'nu topa tuttu. Burcu Köksal, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 13:01 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 13:24
CHP’de Esenyurt depremi! Burcu Köksal hem Ekrem İmamoğlu’na hem Özgür Özel’e salladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni krizin adı Esenyurt...

AHMET ÖZER TUTUKLANDI CHP KARIŞTI
CHP/DEM'in ortak adayı olarak Esenyurt'a Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.

Aynı zamanda kendisinin eski danışmanı da olan Özer'in tutuklanmasının ardından paniğe kapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce adliye önüne ardından da Esenyurt'a koştu. İmamoğlu daha önce Akşener ile sahnelediği "Saraçhane" tiyatrosunun bir benzeri sahneleyerek kendisine adaylık zemine aradı.

Saraçhane vol 2.0! İmamoğlundan Özgür Özele Çağlayan kumpası... CHP ve DEMlilere Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdıSaraçhane vol 2.0! İmamoğlundan Özgür Özele Çağlayan kumpası... CHP ve DEMlilere Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdı

ÖZEL, BELEDİYE BAŞKANLARINI ESENYURT'A ÇAĞIRDI
Yaşanan gelişmeler sonrası durumu kurtarmaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel programlarını iptal ederek tüm belediye başkanlarını Esenyurt'a çağırdı.

CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmediCHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi

KÖKSAL YAVAŞ VE ÖZCAN KATILMADI
Mitinge Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katılmadı.

CHP Genel Başkanı Özel (Esenyurt,AA)CHP Genel Başkanı Özel (Esenyurt,AA)

BURCU KÖKSAL ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA SALLADI
Söz konusu isimler özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler tarafından hedef alınırken Burcu Köksal sosyal medya üzerinden zehir zemberek bir açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Esenyurt, AA)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Esenyurt, AA)

"NEREDE NE ZAMAN OLACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM"
Köksal, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Köksal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim.

"GEL DEYİNCE GELEN GİT DEYİNCE GİDENLERDEN OLMADIM"
Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın."

Burcu Köksal'ın paylaşımı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Burcu Köksal'ın paylaşımı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

EKREM İMAMOĞLU İLE KAPIŞMIŞTI
Burcu Köksal daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerilim yaşamıştı. Köksal, yerel seçimler öncesinde seçimi kazanması durumunda DEM Partilileri makamına sokmayacağını söylemişti. İmamoğlu da Köksal'a tepki gösterek, "Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm, diyen ya kendine başka bir iş bulacak, ya da başka parti bulacak onu söyleyeyim." ifadeleriyle DEM'e sahip çıkmıştı.

Köksal'ın "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm." ifadeleri İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

CHPdeki DEMli kriz büyüyor! Burcu Köksal yine DEMlilerle yönetmem dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çektiCHPdeki DEMli kriz büyüyor! Burcu Köksal yine DEMlilerle yönetmem dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Esenyurt depremi! Burcu Köksal hem Ekrem İmamoğlu’na hem Özgür Özel’e salladı
6 yaşındaki Şirin’den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Gözaltında her şeyi itiraf etti
CHP’li Kartal Belediyesi’nde işçiler greve gitti! Sokaklarda çöp dağları oluştu | İstanbul’a yakışmayan görüntüler
ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas şimdiden karıştı! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak
İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz
Rekor geldi! Ticaret Bakanı Bolat, Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı | İsrail’le 1 dolarlık ticaret bile yapılmadı
ÖZEL | Mourinho’dan dev transfer isteği! Bizzat isim verdi
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in konuşma dökümü ortaya çıktı! Teröristleri böyle övdü: Değerli evlatlar
Beşiktaş Kasımpaşa karşısında! van Bronckhorst 11’i belirledi
CANLI | Roketler İsrail’i vurdu Pentagon yardıma koştu: ABD’den takviye kuvvet! İran’dan nükleer tehdit
Meteoroloji alarm verdi: Bir gecede düşecek! İstanbul için kritik uyarı | HAVA DURUMU
Standard & Poor’s S&P, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti | Bakan Şimşek’ten açıklama: Olumlu gelişmelerin işareti
GİB vergi yüzsüzleri listesini açıkladı! İşte ilk 100’deki en fazla vergi borcu olanlar | Cem Uzan, FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ve CHP’li belediyeler...
SON DAKİKA