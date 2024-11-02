CHP'de "Esenyurt" depremi! Burcu Köksal hem Ekrem İmamoğlu'na hem Özgür Özel'e salladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni krizin adı Esenyurt...
AHMET ÖZER TUTUKLANDI CHP KARIŞTI
CHP/DEM'in ortak adayı olarak Esenyurt'a Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.
Aynı zamanda kendisinin eski danışmanı da olan Özer'in tutuklanmasının ardından paniğe kapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce adliye önüne ardından da Esenyurt'a koştu. İmamoğlu daha önce Akşener ile sahnelediği "Saraçhane" tiyatrosunun bir benzeri sahneleyerek kendisine adaylık zemine aradı.
ÖZEL, BELEDİYE BAŞKANLARINI ESENYURT'A ÇAĞIRDI
Yaşanan gelişmeler sonrası durumu kurtarmaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel programlarını iptal ederek tüm belediye başkanlarını Esenyurt'a çağırdı.