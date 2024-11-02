CHP'de "Esenyurt" depremi! Burcu Köksal hem Ekrem İmamoğlu'na hem Özgür Özel'e salladı

"NEREDE NE ZAMAN OLACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM"

Köksal, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Köksal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim.

"GEL DEYİNCE GELEN GİT DEYİNCE GİDENLERDEN OLMADIM"

Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın."