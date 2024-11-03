CHP'deki Esenyurt çatlağı büyüyor! PM üyesinin hedefinde Mansur Yavaş var... Özgür Özel'den "kriz yok" hamlesi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
REST ÇEKTİ
Daha önce Ekrem İmamoğlu ile kavga eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim" diyerek İmamoğlu'na açık açık rest çekti.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ekrem İmamoğlu'na "Yörüngesinden çıktı" diyen Mansur Yavaş'a dstek verdi. Özcan, "Mansur Yavaş'ın bu konuşmasını herkesin dikkatle dinlemesini tavsiye ediyor ve bu sözlere aynen katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisidir. 6 Ok programda olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisi değişemez" dedi.
Ekrem İmamoğlu ve CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat (Takvim.com.tr / Arşiv)
MANSUR YAVAŞ'A TANJU ÖZCAN VE BURCU KÖKSAL ÜZERİNDEN MESAJ: ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINSIN
CHP'deki Esenyurt çatlağı büyürken krizi derinleştirecek bir hamle geldi.
CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat, "Parti meclis toplantısında iki belediye başkanının (Burcu Köksal ve Tanju Özcan) CHP üyeliğinin askıya alınması gerektiğini savunacağım" dedi. Fırat, "Hiçbir belediye başkanı partimizin ilkelerinden daha büyük değildir" sözleriyle Mansur Yavaş'a mesaj gönderdi.
Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)
ÖZEL'DEN "KRİZ YOK" HAMLESİ
Özgür Özel ise tabanın gazını almak, "kriz yok" algısını yaymak için Mansur Yavaş'ı Esenyurt'a getirebileceğini söyledi. Özel, "Haksızlık yapılan bir kente neden gelmesin Mansur bey? Mansur bey ile bir gün de Esenyurt'a geliriz" dedi.
Ancak Yavaş, Esenyurt'a gelmeye sıcak bakmıyor.