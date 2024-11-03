CHP'deki Esenyurt çatlağı büyüyor! PM üyesinin hedefinde Mansur Yavaş var... Özgür Özel'den "kriz yok" hamlesi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)





REST ÇEKTİ



Daha önce Ekrem İmamoğlu ile kavga eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim" diyerek İmamoğlu'na açık açık rest çekti.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ekrem İmamoğlu'na "Yörüngesinden çıktı" diyen Mansur Yavaş'a dstek verdi. Özcan, "Mansur Yavaş'ın bu konuşmasını herkesin dikkatle dinlemesini tavsiye ediyor ve bu sözlere aynen katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisidir. 6 Ok programda olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisi değişemez" dedi.