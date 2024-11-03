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CHP'deki Esenyurt çatlağı büyüyor! PM üyesinin hedefinde Mansur Yavaş var... Özgür Özel'den "kriz yok" hamlesi

CHP'deki Esenyurt krizi restleşmeye döndü. Mansur Yavaş kendisini eleştiren Ekremci blok ve İmamoğlu'na "Ben Atatürkçü bir Türk Milliyetçisiyim! Yörüngelerini şaşıranlar var" sözleriyle sert vurdu. Yavaş'a destek Burcu Köksal ve Tanju Özcan'dan geldi. CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat ise "Parti meclis toplantısında iki belediye başkanının (Burcu Köksal ve Tanju Özcan) CHP üyeliğinin askıya alınması gerektiğini savunacağım" diyerek Mansur Yavaş'a mesaj gönderdi. Öte yandan Özgür Özel "kriz yok" algısını yaymak için dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 14:01 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 14:11
CHP’deki Esenyurt çatlağı büyüyor! PM üyesinin hedefinde Mansur Yavaş var... Özgür Özel’den kriz yok hamlesi

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CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmasıyla birlikte CHP'de Esenyurt krizi patlak verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce Çağlayan'da ardından Esenyurt'ta şova soyunmasının ardından Özgür Özel tüm belediye başkanlarını mitinge çağırdı.

CHPde Esenyurt depremi! Mansur Yavaş ve Burcu Köksaldan olay sözler: Yörüngesini şaşıranlar varCHPde Esenyurt depremi! Mansur Yavaş ve Burcu Köksaldan olay sözler: Yörüngesini şaşıranlar var


Ekrem İmamoğlu ile adaylık çekişmesi içerisinde olan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş Esenyurt'a gitmeme kararı aldı. Yavaş'la birlikte CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Esenyurt'a gitmedi.

Bu karar sonrası Mansur Yavaş, CHP'deki Ekremciler tarafından hedef tahtasına kondu.

İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal "Belediye başkanınızın arkasında mısınız, değil misiniz? Bu partide mi kalacaksınız, yoksa başka bir partiye mi geçeceksiniz? İstifa edip bağımsız olarak da yürüyebilirsiniz. Ama en azından duruşunuz belli olsun" diyerek Yavaş'a salladı.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kurultayda gerilim yaşamıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kurultayda gerilim yaşamıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)

Ekremci cepheden gelen bu tepkiye Yavaş sert bir yanıt verdi.

İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ: "YÖRÜNGESİNDEN KAYANLAR VAR"

Yavaş, "CHP'nin 6 okundan 1'i 'Milliyetçilik'tir ama bazıları bu sıfatları unutup CHP'yi başka bir yere koyuyor. Ben Atatürkçü bir Türk Milliyetçisiyim! Yörüngesini şaşıran ben değil, bu eleştirileri yapanlardır!" diyerek hem Portakal'a hem de DEM ile dirsek temasını bırakmayan İmamoğlu'na yüklendi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)


REST ÇEKTİ

Daha önce Ekrem İmamoğlu ile kavga eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim" diyerek İmamoğlu'na açık açık rest çekti.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ekrem İmamoğlu'na "Yörüngesinden çıktı" diyen Mansur Yavaş'a dstek verdi. Özcan, "Mansur Yavaş'ın bu konuşmasını herkesin dikkatle dinlemesini tavsiye ediyor ve bu sözlere aynen katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisidir. 6 Ok programda olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisi değişemez" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat (Takvim.com.tr / Arşiv)

MANSUR YAVAŞ'A TANJU ÖZCAN VE BURCU KÖKSAL ÜZERİNDEN MESAJ: ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINSIN

CHP'deki Esenyurt çatlağı büyürken krizi derinleştirecek bir hamle geldi.

CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat, "Parti meclis toplantısında iki belediye başkanının (Burcu Köksal ve Tanju Özcan) CHP üyeliğinin askıya alınması gerektiğini savunacağım" dedi. Fırat, "Hiçbir belediye başkanı partimizin ilkelerinden daha büyük değildir" sözleriyle Mansur Yavaş'a mesaj gönderdi.

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

ÖZEL'DEN "KRİZ YOK" HAMLESİ

Özgür Özel ise tabanın gazını almak, "kriz yok" algısını yaymak için Mansur Yavaş'ı Esenyurt'a getirebileceğini söyledi. Özel, "Haksızlık yapılan bir kente neden gelmesin Mansur bey? Mansur bey ile bir gün de Esenyurt'a geliriz" dedi.

Ancak Yavaş, Esenyurt'a gelmeye sıcak bakmıyor.

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