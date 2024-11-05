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Ahmet Özer'den adaylık öncesi PKK'ya sadakat yemini! İtirafçı terör ağını anlattı

CHP DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle tutuklandı. Terör örgütü mensubu 694 kişiyle görüştüğü ortaya çıkan Ahmet Özer'in PKK bağlantısını anlatan itirafçı, Esenyurt Belediye Başkanı'nın seçim öncesi Diyarbakır'da ‘örgüte sadakat yemini ettiğini' ifade etti.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 08:49 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:09
Ahmet Özer’den adaylık öncesi PKK’ya sadakat yemini! İtirafçı terör ağını anlattı

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Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.

 Ahmet Özer'in tutuklanma anları. (Takvim.com.tr / Arşiv) Ahmet Özer'in tutuklanma anları. (Takvim.com.tr / Arşiv)



Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Esenyurt Belediye Başkanı'nın 695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilirken, 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüştüğü de ortaya çıktı.

Ahmet Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Ahmet Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

ZÜBEYİR AYDAR İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA
Özer'in KCK yürütme konseyi üyesi Zübeyir Aydar ile Messenger üzerinden görüntülü konuşma yaptığı da soruşturma dosyasına girdi.

Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili soruşturmada iki itirafçının ifade verdiği öğrenildi.

Terörist Zübeyir Aydar. (Takvim.com.tr / Arşiv)Terörist Zübeyir Aydar. (Takvim.com.tr / Arşiv)

TALİMAT KANDİL'DEN
Özer'in PKK bağlantısını anlatan itirafçıların ifadeleri ise oldukça dikkat çekti.

Terör örgütü üyesi olan itirafçılardan birisi Özer'in başkan adaylığı talimatının Kandil'den geldiğini anlattı.

Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)

AKRABASINI YURTDIŞINA KAÇIRMASINI İSTEDİ
Akşam'da yer alan habere göre; Özer'in örgüte katılmasını DEHAP ve HADEP kurucusu Cemal Kavak'ın sağladığını belirten itirafçı, şöyle konuştu: "Özer, Kavak'tan 2004'te bir akrabasının yurtdışına kaçırılmasını istedi. Bunun karşılığında terör örgütüne katılacak gençler için iş insanlarından para toplayıp kendisine verdi."


İtirafçı, Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkan adaylığı süreciyle ilgili de bilgi verdi.

Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)

GİZLİ EVDE TOPLANTI
31 Mart seçimleri öncesi terör örgütünün Diyarbakır'daki gizli evinde PKK temsilcisinin de katıldığı bir toplantı yapıldığını; Özer'in burada PKK'ya sadakat yemini ettiğini söyledi. İtirafçı, Özer'in terör elebaşı Duran Kalkan'ın onayı ve 'kent uzlaşısı' ile CHP'nin Esenyurt belediye başkan adayı olarak gösterildiğini aktardı.

HTS KAYITLARI DOĞRULADI
İtirafçının terör örgütüne para aktarılması ve PKK'yla bağlantı iddiaları üzerine Ahmet Özer'in geriye dönük 10 yıllık HTS kayıtları ve bankacılık hareketleri incelendi. HTS kayıtlarında Özer'in terör örgütü ile kurduğu bağlantılar tespit edildi.

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