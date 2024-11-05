Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.
Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.
Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Esenyurt Belediye Başkanı'nın 695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilirken, 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüştüğü de ortaya çıktı.
ZÜBEYİR AYDAR İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA
Özer'in KCK yürütme konseyi üyesi Zübeyir Aydar ile Messenger üzerinden görüntülü konuşma yaptığı da soruşturma dosyasına girdi.
Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili soruşturmada iki itirafçının ifade verdiği öğrenildi.
TALİMAT KANDİL'DEN
Özer'in PKK bağlantısını anlatan itirafçıların ifadeleri ise oldukça dikkat çekti.
Terör örgütü üyesi olan itirafçılardan birisi Özer'in başkan adaylığı talimatının Kandil'den geldiğini anlattı.
AKRABASINI YURTDIŞINA KAÇIRMASINI İSTEDİ
Akşam'da yer alan habere göre; Özer'in örgüte katılmasını DEHAP ve HADEP kurucusu Cemal Kavak'ın sağladığını belirten itirafçı, şöyle konuştu: "Özer, Kavak'tan 2004'te bir akrabasının yurtdışına kaçırılmasını istedi. Bunun karşılığında terör örgütüne katılacak gençler için iş insanlarından para toplayıp kendisine verdi."
İtirafçı, Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkan adaylığı süreciyle ilgili de bilgi verdi.
GİZLİ EVDE TOPLANTI
31 Mart seçimleri öncesi terör örgütünün Diyarbakır'daki gizli evinde PKK temsilcisinin de katıldığı bir toplantı yapıldığını; Özer'in burada PKK'ya sadakat yemini ettiğini söyledi. İtirafçı, Özer'in terör elebaşı Duran Kalkan'ın onayı ve 'kent uzlaşısı' ile CHP'nin Esenyurt belediye başkan adayı olarak gösterildiğini aktardı.
HTS KAYITLARI DOĞRULADI
İtirafçının terör örgütüne para aktarılması ve PKK'yla bağlantı iddiaları üzerine Ahmet Özer'in geriye dönük 10 yıllık HTS kayıtları ve bankacılık hareketleri incelendi. HTS kayıtlarında Özer'in terör örgütü ile kurduğu bağlantılar tespit edildi.