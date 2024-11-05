İtirafçı, Ahmet Özer 'in Esenyurt Belediye Başkan adaylığı süreciyle ilgili de bilgi verdi.

AKRABASINI YURTDIŞINA KAÇIRMASINI İSTEDİ Akşam'da yer alan habere göre; Özer'in örgüte katılmasını DEHAP ve HADEP kurucusu Cemal Kavak'ın sağladığını belirten itirafçı, şöyle konuştu: "Özer, Kavak'tan 2004'te bir akrabasının yurtdışına kaçırılmasını istedi. Bunun karşılığında terör örgütüne katılacak gençler için iş insanlarından para toplayıp kendisine verdi."

Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)

GİZLİ EVDE TOPLANTI

31 Mart seçimleri öncesi terör örgütünün Diyarbakır'daki gizli evinde PKK temsilcisinin de katıldığı bir toplantı yapıldığını; Özer'in burada PKK'ya sadakat yemini ettiğini söyledi. İtirafçı, Özer'in terör elebaşı Duran Kalkan'ın onayı ve 'kent uzlaşısı' ile CHP'nin Esenyurt belediye başkan adayı olarak gösterildiğini aktardı.

HTS KAYITLARI DOĞRULADI

İtirafçının terör örgütüne para aktarılması ve PKK'yla bağlantı iddiaları üzerine Ahmet Özer'in geriye dönük 10 yıllık HTS kayıtları ve bankacılık hareketleri incelendi. HTS kayıtlarında Özer'in terör örgütü ile kurduğu bağlantılar tespit edildi.