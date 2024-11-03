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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in teröristlere başsağlığı dilediği konuşmalar ortaya çıktı!

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in soruşturma dosyasındaki bazı telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in teröristlere başsağlığı dilediği konuşmalar ortaya çıktı!

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına gerekçe gösterilen delillerin arasında 2023 yılında Ahmet adlı bir şahıs ve kardeşleri 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla cezaevinde bulunan Mehmet Kaya ile yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı.

İŞTE O KONUŞMA
Özer'in Ahmet adlı şahıs ile arasındaki konuşma şöyle:
- AHMET: Mehmet vardı ya senin de arkadaşın...
- ÖZER: Kaya...
- AHMET: Evet, annesi ölmüş.
- ÖZER: Partide görevi var mı?
- AHMET: Yani daha doğrusu onun değil de, annesi şeydir yani onun iki kardeşi de şeydir ya. Bir tanesi de cezaevindedir.

Özer, Ahmet'ten Mehmet Kaya'nın numarasını alıp arar:
- ÖZER: Başınız sağ olsun.
- KAYA: Allah razı olsun sağ olasın hocam.
- ÖZER: Çok üzüldüm. Çok değer verdiğimiz bir annemizdi.
- KAYA: Sağ olasın hocam. Allah razı olsun.
- ÖZER: Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi.
- KAYA: Sizin gibi değerli dostlarımız sağ olsun hocam, sağ olasın.

YÖRÜNGESİNİ ŞAŞIRAN BEN DEĞİLİM
ABB Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı için düzenlenen mitinge katılmamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yavaş: "Ben Atatürkçü Türk Milliyetçisiyim. Yörüngesini şaşıran ben değilim, bu eleştirileri yapanlardır. Çankaya Belediye Başkanımız temsilen gitti. Herkes siyasetini bu çizgide yapmak durumundadır. Bütünlük, üniter devlet, parlamenter demokrasi."

GEL DEYİNCE GİTMEM
Ahmet Özer için düzenlenen mitinge katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal açıklama yaptı: "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın". Burcu Köksal, yerel seçimler öncesinde DEM Partilileri makamına sokmayacağını söylemişti.

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