PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Halktv.com.tr yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" haberlerinin asılsız olduğu gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında halktv.com.tr'nin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 01:55 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 01:59
Halktv.com.tr yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Halk TV'nin ortaya attığı 'CHP'li Deniz Yücel'in sahiplendiği Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi' yalan haberi sonrası halktv.com.tr'nin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı.

Sosyal medyada hızla yayılan "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" haberlerine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " "Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir.

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur" ifadelerini kullanmıştı.

halktv.com.tr'nin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçehalktv.com.tr'nin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe

DİNÇER GÖKÇE GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yenidoğan Çetesini çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Erginin dosyadan el çektirildiği iddialarını yalanladıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç Yenidoğan Çetesini çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Erginin dosyadan el çektirildiği iddialarını yalanladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin'in dosyadan el çektirildiği iddialarını yalanladı
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu! Gözler 9 Kasım’da: Başkan Erdoğan da katılacak
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan imzaladı! Atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı I Birçok kurum ve kuruluşta görev değişikleri
Diyarbakır’da kan donduran kaza! Otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi: Bedeni ortadan ikiye bölündü
CHP’de Esenyurt depremi! Mansur Yavaş ve Burcu Köksal’dan olay sözler: Yörüngesini şaşıranlar var
Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi
Narin Güran’ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Kırmızı arabasıyla arama çalışmalarına katılmış
İngiltere’den skandal liste Türkiye’ye seyahat uyarısı! Batı neyin hazırlığını yapıyor?
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Baba Arif Güran’dan tutuklu Enes Güran’a mide bulandıran nasihat: Kendini dik yap, dik tut
ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas karıştı! Rusya müdahalesi iddiası! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?
İşten çıkarmadılar izne çıkardılar! TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşi de CHP’li belediyede çalışan çıktı
CANLI | Roketler İsrail’i vurdu Pentagon yardıma koştu: ABD’den takviye kuvvet! İran’dan nükleer tehdit
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun
CHP’li Kartal Belediyesi’nde işçiler greve gitti! Sokaklarda çöp dağları oluştu | İstanbul’a yakışmayan görüntüler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak
SON DAKİKA