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İstanbul'da düzensiz göçmenlere ve terör örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şebeke çökertildi

İstanbul’da iki ilçede düzensiz göçmen ve terör örgütü üyelerine sahte pasaport ile kimlik hazırladıkları belirlenen şebeke çökertildi. Operasyonda, sahte belge atölyelerinde 63 farklı ülkeye ait 5 bin 258 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi ile 29 ülke için düzenlenmiş bin 282 sahte pasaport ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:20 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:20
İstanbul’da düzensiz göçmenlere ve terör örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şebeke çökertildi

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Kağıthane ve Başakşehir'de sahte belge üretimi yapılan 3 atölyede sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi imal edildiği belirlendi. Adreslere düzenlenen operasyonda ilk aşamada 10 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Teröristlere ve düzensiz göçmenlere sahte pasaport (İHA)Teröristlere ve düzensiz göçmenlere sahte pasaport (İHA)

Özel Harekat Timlerinin de yer aldığı operasyonlarda, söz konusu sahte belge atölyelerinde 29 farklı ülke adına hazırlanmış bin 282 sahte pasaport, 63 farklı ülkeye ait 5 bin 258 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 119 sahte kimlik kartı, 988 pasaport sayfası, 6 çizim yapılan bilgisayar ve 4 yazıcı, 2 bin 800 lamine filmi, 16 tane belge üretim makinası ile 20 bin 730 lira, 2 bin 135 avro, 2 bin 800 dolar, 160 pound, 100 Kanada doları para ve sahte belge üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şebekenin yakalanan sahte belge atölyelerinde yabancı uyruklu belge ustalarını çalıştırdıklarını ve bu sahte belge üretimlerinden yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Bu çalışmalarda yabancı uyruklu sahte belge ustası olarak faaliyet gösteren 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan toplam 13 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 13 şüpheliden 3'ü hakkında "adli kontrol hükümleri" uygulanırken, 9 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen binlerce sahte belge ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

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