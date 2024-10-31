SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Her şey PKK'lının 'Ahmet Özer' itirafı ile başladı! Temmuz 2023'ten Ekim 2024'e soruşturma trafiği: CHP'nin "10 yıllık tahkikat" iddiası çöktü

CHP'nin DEM komiseri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. Özer'in PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı ile irtibat halinde olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. Diyarbakır'daki hükümlü PKK'lının telefon kayıtlarında Ahmet Özer'in adının geçmesiyle Temmuz 2023'te başlatılan Mersin'de devam eden soruşturmaya Temmuz 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı müdahil oldu. 10 yıllık iletişim trafiği incelendi, tüm raporlar 28 Ekim'de dosyaya eklendi. Böylelikle CHP'nin "10 yıldır süren soruşturma" argümanı çöktü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:33
Her şey PKK’lının ’Ahmet Özer’ itirafı ile başladı! Temmuz 2023’ten Ekim 2024’e soruşturma trafiği: CHP’nin 10 yıllık tahkikat iddiası çöktü

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" gözaltına alındı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden gözaltında?



Özer'in 695 PKK'lı ile irtibat halinde olduğu, kırmızı kategoride yer alan PKK'nın firari elebaşı Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerin kirli sicili! Gözaltına alındı ilk ses kucakladığı Ekrem İmamoğlundan geldi | Adalet Bakanı Yılmaz Tunçtan açıklamaEsenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerin kirli sicili! Gözaltına alındı ilk ses kucakladığı Ekrem İmamoğlundan geldi | Adalet Bakanı Yılmaz Tunçtan açıklama



Savcılık, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in PKK tarafından sözde özerklik çalışmalarını yürütmesi için görevlendirildiği belirtti.

HÜKÜMLÜ PKK'LIDAN ELDE EDİLEN DOKÜMANLARDA ADI GEÇİYOR

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturmaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturmanın, Diyarbakır Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan bir PKK'lıdan elde edilen dokümanlarda adının geçmesi sonucunda Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı öğrenildi.

Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)

10 YILDIR SORUŞTURMA YOK, TÜM RAPORLAR 28 EKİM'DE DOSYAYA EKLENDİ

Dosyanın şüpheli Ahmet Özer'in İstanbul'da ikamet etmesi sebebiyle Temmuz 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bilgisine varıldı.

Bunun beraberinde şüpheli Özer'in 10 yıllık iletişim trafiği incelendiği ve emniyet tarafından hazır edilen tüm raporların iki gün önce (28 Ekim) dosyaya eklendiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın on yıldır devam etmediğini, şüphelinin incelenen iletişim trafiğinin on yıllık süreç olduğuna dair açıklamada bulundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu (Takvim.com.tr / Arşiv)


CHP'NİN "10 YILLIK SORUŞTURMA" ARGÜMANI ÇÖKTÜ

Böylelikle CHP'nin "10 yıllık soruşturma" argümanı da çökmüş oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer ile ilgili soruşturmanın 10 yıllık olduğunu öne sürmüştü.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sezgin Tanrıkulu, "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 10 yıldır süren bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınıyor. Tek başına bu ibare bile soruşturmanın ne kadar hukuk dışı olduğunu gösterir" diyerek soruşturmanın 10 yıldır sürdüğünü iddia etmişti.

CHP, DEM tuttu! Esenyurtta Ahmet Özeri Güngörende Yüksel Yalçını aday gösterdi! Deşifre ettik: kürdistan hayali kurdu, yerel özerklik talep ettiCHP, DEM tuttu! Esenyurtta Ahmet Özeri Güngörende Yüksel Yalçını aday gösterdi! Deşifre ettik: kürdistan hayali kurdu, yerel özerklik talep etti



AHMET ÖZER'İN BÖLÜCÜLÜKLE DOLU SİCİLİ

Öte yandan CHP rozeti taşıyan Ahmet Özer'in 2014 yılında sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanlar vermesi ile biliniyor.

Yerel özerklik ve anayasada değişiklik talepleri de olan Özer'in "CHP iktidarı istiyorsa Kürtlerin oyunu almalı ama söz yetmez. Anayasada yazılmalı. Birincisi dil ikincisi ise idare politikasıdır" sözleri ise dikkat çekici.

Özer daha önce de Esenyurt'u referandum yaparak İstanbul ve Türkiye'den ayırma planını açık açık söylemişti.

Özer'in PKK tarafından sözde özerklik çalışmalarını yürütmesi için görevlendirildiği ortaya çıktı.

CHP bölücülüğe DEM tuttu! Esenyurtta kürdistan düeti... Başrolde İmamoğlunun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet ÖzerCHP bölücülüğe DEM tuttu! Esenyurtta kürdistan düeti... Başrolde İmamoğlunun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer
İmamoğlundan PKK tükürüğüne Yenikapı tahsisi! Türk düşmanı isme sahne... Her taşın altından çıkan CHPnin DEM komiseri Ahmet Özerİmamoğlundan PKK tükürüğüne Yenikapı tahsisi! Türk düşmanı isme sahne... Her taşın altından çıkan CHPnin DEM komiseri Ahmet Özer

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
Başkan Erdoğan’ın ’Kürt’lere çağrısının şifreleri: Terörsüz Türkiye için millet projesi | Beklenen müjde ve Erdoğan’ın duası
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
Kainat iblisi FETO’nun damat çarkı! Şirket evlilikleri ve paraya tapma hevesi... Pasta kavgasındaki haşhaşilerin girift ilişkiler ağı
Beşiktaş’tan çifte transfer!
Tutuklanan CHP’li Ahmet Özer’in sevk ve karar yazısı! PKK ile hiyerarşik ilişki içinde... Seçimden 2 önce milyonluk para trafiği
Anadolu Ajansı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Turizmde hedef 61 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir! | Haydarpaşa ve Sirkeci’de sona doğru
Fenerbahçe’de 10 numaraya 3 aday!
Başkan Erdoğan açıkladı liste ortaya çıktı! İşte 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimler
TUSAŞ saldırısında şoke eden detay! Hain saldırıyı düzenleyen PKK’lının ağabeyi CHP’li belediyede güvenlik amiri çıktı
Türk Telekom - EVİNDE HIZ
ÖZEL | Liverpool’un yıldızı Galatasaray’a geliyor!
14 kez PKK’lı Remzi Kartal’la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat
KÖK VE TABAN AYLIK DEĞİŞİYOR! Emekliye ek zam yasası geliyor! SSK, Bağ-Kur maaşı 15.000 TL mi olacak?
SON DAKİKA