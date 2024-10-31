Her şey PKK'lının 'Ahmet Özer' itirafı ile başladı! Temmuz 2023'ten Ekim 2024'e soruşturma trafiği: CHP'nin "10 yıllık tahkikat" iddiası çöktü

Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" gözaltına alındı.
Özer'in 695 PKK'lı ile irtibat halinde olduğu, kırmızı kategoride yer alan PKK'nın firari elebaşı Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi.
Savcılık, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in PKK tarafından sözde özerklik çalışmalarını yürütmesi için görevlendirildiği belirtti.
HÜKÜMLÜ PKK'LIDAN ELDE EDİLEN DOKÜMANLARDA ADI GEÇİYOR
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturmaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Soruşturmanın, Diyarbakır Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan bir PKK'lıdan elde edilen dokümanlarda adının geçmesi sonucunda Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı öğrenildi.
Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)
10 YILDIR SORUŞTURMA YOK, TÜM RAPORLAR 28 EKİM'DE DOSYAYA EKLENDİ
Dosyanın şüpheli Ahmet Özer'in İstanbul'da ikamet etmesi sebebiyle Temmuz 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bilgisine varıldı.
Bunun beraberinde şüpheli Özer'in 10 yıllık iletişim trafiği incelendiği ve emniyet tarafından hazır edilen tüm raporların iki gün önce (28 Ekim) dosyaya eklendiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın on yıldır devam etmediğini, şüphelinin incelenen iletişim trafiğinin on yıllık süreç olduğuna dair açıklamada bulundu.