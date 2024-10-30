DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu Ayten Öztürk hakim karşısında! Gizli tanık ifşa etti deliller telefondan çıktı

İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına DHKP/C'li iki terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin davada örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı.
İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'te DHKP/C'li iki terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilmişti. Adliye yakınından geçen Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken 3'ü polis 6 kişide saldırıda yaralanmıştı.
SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU AYTEN ÖZTÜRK HAKİM KARŞISINDA
Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Ayten Öztürk'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmada tutuklu sanık Ayten Öztürk ve sanık avukatları hazır bulunurken bir gizli tanıkta SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla katıldı.