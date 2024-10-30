DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu Ayten Öztürk hakim karşısında! Gizli tanık ifşa etti deliller telefondan çıktı

Teröristler polis noktasına böyle saldırdı. (Takvim.com.tr/Arşiv)

AYAĞIMDA KELEPÇE VARDI

Tutuklu sanık Ayten Öztürk, "Gözaltına alındığımda ev hapsindeydim, ayağımda kelepçe vardı. O koşullarda evimin kapısı kırılarak içeri girildi. Bana dedikleri tek şey, 'Çağlayan'da bir olay oldu, seni gözaltına alacağız.' Çok terörize bir gözaltı süreciydi. Ellerim saatlerce arkadan kelepçeli kaldı. Ben herkesin toplatılıp delil üretilmeye çalışacaklarını düşündüm, öyle de oldu. Savcılıkta bana hiç ilgim alakam olmayan sorular soruldu. Şu ana kadar evimde hiçbir suç unsuruna rastlanmadı, hastaneye gitmek için bile mahkemeden izin alıyordum. Beni birkaç kişinin yalan beyanıyla, 'Ayten'i de alalım' diye aldılar. Bu iddiaların hepsi yalan ve iftira; hiçbir suçu kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.