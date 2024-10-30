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CHP kültürel düşmanlıkta sınır tanımıyor! Tarihi kapıdaki Kur'an ayeti ile Osmanlı tuğrasını sildiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Belbim'in hazırladığı İstanbulkart reklamında İstanbul Üniversitesi'nin tarihi giriş kapısı üzerinde bulunan ayetler ve tarihi tuğra silindi.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 18:29 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 19:02
CHP kültürel düşmanlıkta sınır tanımıyor! Tarihi kapıdaki Kur’an ayeti ile Osmanlı tuğrasını sildiler

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CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Belbim'in hazırladığı İstanbulkart reklamında yeni bir skandal ortaya çıktı.

Reklam filminde, İstanbul Üniversitesi'nin tarihi giriş kapısında yer alan ayetler ve Hattat Şefik Bey'in imzasını taşıyan tarihi tuğra photoshop yöntemiyle silindi.

Belbim'in hazırladığı reklamda, İstanbul Üniversitesi'nin tarihi giriş kapısında yer alan Fetih Suresi'nin ilk ayeti (Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik) ile 3'üncü ayetinin de (Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin) aynı yöntemle kaldırıldığı ortaya çıktı.

2014'TE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMIŞTI

19. yüzyılın ünlü hattatlarından Mehmed Şefik Bey'in eseri olan tuğra, Sultan Abdülaziz'in Paris'teki Zafer Takı'ndan esinlenerek yaptırdığı kapının girişinde bulunuyordu. Yıllarca gizli kalan tuğra, 2014'te yapılan restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

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