Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında yüz milyonlarca liralık fark olduğu belirlendi. Mağdurların avukatı Semra Acar , dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğunu, suçun boyutunun büyük olduğu için dosyada kısıtlamalar bulunduğunu kaydetti.

Güneş Paneli. (AA)

İNTERNETTEN SATIŞ YAPTILAR

2022'den bu yana internet üzerinden yapılan ilanlar vasıtasıyla Kainat Holding A.Ş. nezdinde "Enerji Tarlası" isimli projeden sözde güneş tarlası satılmasına aracılık eden şahısların milyonlarca liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara çeşitli illerde 25 metrekarelik parselleri satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık kira vermeyi taahhüt etmiş ve vatandaşlara 10 yıl boyunca enflasyon oranında artacak kiralar garanti etmişti.



Daha sonra bu kişiler vurgunun ortaya çıkarmasının ardından İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ofislerini de kapatarak kayıplara karışmıştı. Nisan ayından bu yana mağdurlar savcılıklara akın ederken, beklenen operasyon geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.