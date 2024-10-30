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Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Enerji Tarlası" projesi adı altında internet üzerinden güneş tarlası satan 47 kişi gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuna göre, yapılan dolandırıcılıklar sonucunda mağdurların yüz milyonlarca lira zarara uğradığı belirlendi.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 07:05
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında milyonlarca vurgun yapan 47 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında yüz milyonlarca liralık fark olduğu belirlendi. Mağdurların avukatı Semra Acar, dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğunu, suçun boyutunun büyük olduğu için dosyada kısıtlamalar bulunduğunu kaydetti.

Güneş Paneli. (AA)Güneş Paneli. (AA)

İNTERNETTEN SATIŞ YAPTILAR
2022'den bu yana internet üzerinden yapılan ilanlar vasıtasıyla Kainat Holding A.Ş. nezdinde "Enerji Tarlası" isimli projeden sözde güneş tarlası satılmasına aracılık eden şahısların milyonlarca liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara çeşitli illerde 25 metrekarelik parselleri satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık kira vermeyi taahhüt etmiş ve vatandaşlara 10 yıl boyunca enflasyon oranında artacak kiralar garanti etmişti.


Daha sonra bu kişiler vurgunun ortaya çıkarmasının ardından İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ofislerini de kapatarak kayıplara karışmıştı. Nisan ayından bu yana mağdurlar savcılıklara akın ederken, beklenen operasyon geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Güneş Paneli. (AA)Güneş Paneli. (AA)

GÜNEŞ PANELİNE RASTLANMADI
Sabah'ın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kainat Holding yöneticilerinin de olduğu 47 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 24 işyerine baskın düzenlenirken, 10 zanlının da arandığı ifade edildi. Mağdurlar savcılığa verdikleri ifadelerinde, yazılı-görsel medyada gördükleri adı geçen projeye ilişkin reklamlardan sonra sisteme dâhil olmaya karar verdiklerini, noter üzerinden parsellere ilişkin hisse devir işlemleri gerçekleştirdiklerini; bazı müştekiler satın aldıkları parseller oranında 2-3 ay kira ödemesi alırken kimi müştekilerin hiç ödeme almadıklarını, Nisan 2024'ten itibaren şirket nezdinde muhatap bulamadıklarını ve bu şekilde dolandırıldıklarını beyan ederek şikâyetçi oldu. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın raporu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sitesinden parsellerin durumuna ilişkin yapılan sorgulamalarda, satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneli ya da herhangi bir yapının bulunmadığı belirlendi.

YÜZ MİLYONLARCA FARK VAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında yüz milyonlarca liralık fark olduğu belirlenirken, mağdurların avukatı Semra Acar, "Zanlıların verecekleri ifadelerin ardından örgüt şeması ortaya konacaktır" dedi.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

Mağdurlardan Şükrü Deremumlu, "Şu an şirketin telefonlarına ulaşılamıyor. Ben de hisse satın almıştım, ama iki aydır kira ödemiyorlar. Lütfen yardım edin" derken, mağdurlardan Adem Arslan ise,"2022 yılından bu yana toplamda 1,7 milyon TL yatırım yapmıştım. Bunun 730 bin TL'sini geri aldım ama 1 milyon TL zarardayım. Yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

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