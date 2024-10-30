SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

HAVA DURUMU | İstanbullular dikkat! Hem keskin soğuk hem yağış! 7 derece birden düşecek | Bugün hava nasıl olacak?

Resmi tatilin hemen ardından işe başlayan vatandaş yola çıkmadan önce “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Kasım ayı yaklaşırken sisli ve puslu hava yerini soğuk havaya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul ve birçok ili yağış konusunda uyardı. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 09:09 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 09:14
HAVA DURUMU | İstanbullular dikkat! Hem keskin soğuk hem yağış! 7 derece birden düşecek | Bugün hava nasıl olacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Kasım ayına soğuk hava dalgasıyla girecek. Günlerdir gündüzleri sıcak akşamları biraz daha serin hava yerini keskin soğuklara ve yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yaptığı tahminlerde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışların görüleceğini açıkladı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

SICAKLIK 7 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. Şen'in açıklamaları şu şekilde:

Bu akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Anadolu yakasının doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sıcaklık değişmiyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv
Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son "güzel hava günleri" olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara Karadeniz ve güney Doğu Anadolu'ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz'in iç ve yükseklerine kar yağışı görülecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 23°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 23°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 28°C

Az bulutlu ve açık

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ARTVİN, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON, 18°C

Parçalı bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM, 12°C

Az bulutlu

KARS, 12°C

Az bulutlu

MALATYA, 19°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 24°C

Az bulutlu ve açık

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! 695 PKK’lı ile irtibat halinde çıktı
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! 2 teröristin saldırı güzergahı ortaya çıktı! Televizyonda görüp ihbar etti
Türk Telekom
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
HAVA DURUMU | İstanbullular dikkat! Hem keskin soğuk hem yağış! 7 derece birden düşecek | Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
ASGARİ ÜCRETE 6 AYRI RAKAM | Yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kalem kalem hesaplar...
Semanur Arslan’ın telefonundaki detay herkesi şaşırttı! İntihar mı cinayet mi?
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirelim
SON DAKİKA