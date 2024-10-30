HAVA DURUMU | İstanbullular dikkat! Hem keskin soğuk hem yağış! 7 derece birden düşecek | Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye Kasım ayına soğuk hava dalgasıyla girecek. Günlerdir gündüzleri sıcak akşamları biraz daha serin hava yerini keskin soğuklara ve yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yaptığı tahminlerde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışların görüleceğini açıkladı.

Bu akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Anadolu yakasının doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sıcaklık değişmiyor.

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Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son "güzel hava günleri" olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara Karadeniz ve güney Doğu Anadolu'ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz'in iç ve yükseklerine kar yağışı görülecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı