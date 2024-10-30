MSB duyurdu: Haftanin ve Pençe-Kilit bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TERÖRİST NEREDEYSE HEDEF ORASI!
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."