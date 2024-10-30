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MSB duyurdu: Haftanin ve Pençe-Kilit bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 09:49 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 10:15
MSB duyurdu: Haftanin ve Pençe-Kilit bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TERÖRİST NEREDEYSE HEDEF ORASI!
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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