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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Elebaşlarından Remzi Kartal ve 694 PKK’lı ile irtibat halinde çıktı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ahmet Özer'in evinde ve belediye binasında polis ekiplerinin arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Özer'in PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi. Savcılığın yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirildiği belirtilirken üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı ifade edildi.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:47 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 09:53
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Elebaşlarından Remzi Kartal ve 694 PKK’lı ile irtibat halinde çıktı

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltında!

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BAĞI TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtildi.

ESENYURT'TA ÖZERKLİK PROJESİ
Başsavcılık açıklaması şu şekilde:

"Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)

EVİNDE VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILIYOR
Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracındaki aramaların sürdüğü öğrenildi.

PKK'LI İSİMLERLE TELEFON GÖRÜŞMESİ
Ahmet Özer'in kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi.

Özer'in 695 PKK'lı ile irtibat halinde olduğu bilgisine de ulaşıldı.

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DEM PARTİ VE CHP'NİN ORTAK ADAYI
2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, Ali Gökmen'in adaylığını çekerek 2024'te kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer'i aday göstermişti. 31 Mart Yerel seçimlerinde Esenyurt'ta en çok oyu alan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.

PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal. (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal. (Takvim.com.tr / Arşiv)

KÜRDİSTAN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Ahmet Özer'in Kürdistan sözleri daha önce dikkat çekmişti

Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)

Sözde "kürdistan" sözleriyle tanınan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.

Özer, katıldığı bir televizyon programında CHP-DEM ittifakına ilişkin "Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Özer'in kürdistan sözleri (Takvim.com.tr/Arşiv)Ahmet Özer'in kürdistan sözleri (Takvim.com.tr/Arşiv)

"ADAYLIK ÖNERİSİ ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN GELDİ"
Önerinin kimden geldiğine ilişkin soruya da cevap veren Özer şunları söylemişti:
"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bana böyle bir adaylığı önerdi. Öneri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır."

CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

İLK İCRAATI İŞÇİ KIYIMI OLDU
Mazbatasını alıp göreve başlayan Özer, göreve başladığı ilk gün önceki CHP'li yönetim tarafından işe alının onlarca personelin iş akdini feshetmişti. Seçim sürecinde kimsenin ekmeğine dokunmayacağını belirten Özer, ters uygulamasıyla eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski yönetime yüklenmişti.

Ahmet Özer'in sosyal medya paylaşımında, "Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir. Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz "kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir" ifadeleri yer almıştı.

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