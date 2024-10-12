Siyasette gündem değişti: DEM Parti ne yapacak?

Mahmut Övür'ün yazısı şu şekilde:

"Başkan Erdoğan'ın son dönemde öne çıkardığı "iç cepheyi güçlendirme" ve "yumuşama" siyasetini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerle el sıkışarak çok daha pozitif bir noktaya taşıdı.

Bu hamle siyasetin gündemini de değiştirdi. Bir anda sanki 2011'lere geri dönülüyormuş gibi çözüm sürecinden bahsedenler, gündem değiştirme diye karşı çıkanlar olsa da tam tersi olumlu bakanlar da vardı.

Bir anlamda yerel seçim sonrası CHP'yle başlayan "yumuşama" sürecinin yeni bir versiyonuydu.

Öyle olduğunun altını Başkan Erdoğan özellikle çizdi:

"Biz yeni yasama yılında siyasette artık farklı bir üslup ve söylem istiyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz."

Bahçeli TBMM'de DEM'li isimlerle tokalaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Dikkatinizi çekmiştir; Bahçeli hamlesinin püf noktası, muhatabının "uzatılan elin değerini" bilip bilmemesinde saklı. Dün de yazdım; esas olan DEM Parti'nin kendisine uzatılan ele nasıl cevap vereceğidir. Bu bir başlangıç adımıdır. Arkasının nasıl geleceğini DEM Parti'nin vereceği cevap belirleyecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da o cevaba işaret etti:

"Anayasa için, seçim için yapılıyor gibi yorumlar bize göre çok sığ yorumlar... Türkiye partisi oldukları anda konuşulur, sonrası kolay diyoruz."

DEM'li Ahmet Türk (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Peki DEM Partililer bu sürece nasıl bakıyor?

Önce Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e kulak verelim. Türk, yazar Aytunç Erkin'in süreci nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusuna şöyle cevap veriyor:

"Siyasetçilerin birbirleriyle sohbet edeceği bir ortamın olması değerli. Kürtler de bu işin silahla çözülemeyeceğini görmeye başladı. Atılacak doğru adımlar sonucunda sıkıntı da olmaz."