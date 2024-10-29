PKK'nın üst aklı talimat verdi! YPG'liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel'de "Kill Erdoğan" provokasyonu

Orta Doğu'da çalan savaş tamtamları ve güney sınırlarımızda kurulmak istenen 'teröristan' tehlikesine karşı Türkiye'de "İç cepheyi sağlam tutma" girişimleri hız kazandı.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli önce DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun" telkininde bulundu sonra da İmralı'daki hain Öcalan'a "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı yaparak siyasetin gündemini değiştirdi.
Bu çağrıyla İmralı - DEM hattının devreye sokulup YPG'nin ABD ile Suriye'de oluşturmak istediği denklem alaşağı edilmek istendi.
Sürece müteakip İmralı'nın kapıları 43 ay sonra açıldı. Elebaşı Öcalan parmaklıklar ardından "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gönderdi.
TUSAŞ'A ZAMAN AYARLI SALDIRI VE DEM'DEN SKANDAL BİLDİRİ
Ancak terör baronları süreci sabote etmek her yolu denedi. Ankara TUSAŞ'a YPG eliyle zaman ayarlı bir saldırı düzenlendi. Kandil'deki Amerikancı tayfa ve YPG/SDG harekete geçti.
Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı ve İmralı'dan gelen mesajı kulak ardı eden DEM'liler de Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp 'teröristan' hayali kuran Suriye PKK'sını (YPG) akladı.
YPG'li militanlar İsrail bayrağı açıp ʺTürkiye'ye karşı İsrail'in yanındayızʺ mesajı verdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
PKK'NIN ÜST AKLI MİLİTANLARI AVRUPA SOKAKLARINA SALDI
PKK'nın üst aklı ise Avrupa'da militanları sokaklara saldı. Almanya'daki YPG'liler İsrail bayrağı açıp "Türkiye'ye karşı İsrail'in yanındayız" mesajı verdi.
Paris'teki YPG eyleminde TUSAŞ'a saldıran teröristlere destek verildi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Fransa'nın başkenti Paris'te TUSAŞ'a saldıran teröristler pankartlarla anıldı. YPG paçavraları açıldı.
Marsilya, Belçika Antwerp, İsviçre Ticino gibi bölgeler de YPG eylemleri sahnelendi.