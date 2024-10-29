PKK'nın üst aklı talimat verdi! YPG'liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel'de "Kill Erdoğan" provokasyonu

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Orta Doğu'da çalan savaş tamtamları ve güney sınırlarımızda kurulmak istenen 'teröristan' tehlikesine karşı Türkiye'de "İç cepheyi sağlam tutma" girişimleri hız kazandı.



Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli önce DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun" telkininde bulundu sonra da İmralı'daki hain Öcalan'a "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı yaparak siyasetin gündemini değiştirdi. Bu çağrıyla İmralı - DEM hattının devreye sokulup YPG'nin ABD ile Suriye'de oluşturmak istediği denklem alaşağı edilmek istendi.



Sürece müteakip İmralı'nın kapıları 43 ay sonra açıldı. Elebaşı Öcalan parmaklıklar ardından "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gönderdi.

TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiyenin iç cephe hamlesi teröristan planını alaşağı etti | Suriyede artan YPG/ABD tehlikesi TUSAŞ'A ZAMAN AYARLI SALDIRI VE DEM'DEN SKANDAL BİLDİRİ



Ancak terör baronları süreci sabote etmek her yolu denedi. Ankara TUSAŞ'a YPG eliyle zaman ayarlı bir saldırı düzenlendi. Kandil'deki Amerikancı tayfa ve YPG/SDG harekete geçti.



Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı ve İmralı'dan gelen mesajı kulak ardı eden DEM'liler de Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp 'teröristan' hayali kuran Suriye PKK'sını (YPG) akladı.