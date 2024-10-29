SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

PKK'nın üst aklı talimat verdi! YPG'liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel'de "Kill Erdoğan" provokasyonu

Türkiye'nin terör belasını tarihe gömme kararlılığı ve bu doğrultuda attığı "iç cephe" hamlesi PKK'nın üst aklını çıkmaza soktu. Kandil'in Amerikancı bloğu ve Suriye ayağı süreci sabote ederken Avrupa'daki büyükbaş PKK'lılar sokakları birbirine kattı. Almanya'da YPG'liler Türkiye'ye karşı İsrail bayrağı açtı. Provokasyonlardaki en rezil kare ise İsviçre'de kayıtlara geçti. Basel'deki bir grup YGP'li tren istasyonlarına "Kill Erdogan" yani "Erdoğan'ı öldür" yazacak kadar ileri gitti. Avrupa'nın Türkiye karşı şer odaklarının yuvalandığı bir kuluçka merkezi olduğu tescillendi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 17:14 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 17:17
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Orta Doğu'da çalan savaş tamtamları ve güney sınırlarımızda kurulmak istenen 'teröristan' tehlikesine karşı Türkiye'de "İç cepheyi sağlam tutma" girişimleri hız kazandı.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli önce DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun" telkininde bulundu sonra da İmralı'daki hain Öcalan'a "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı yaparak siyasetin gündemini değiştirdi.

Bu çağrıyla İmralı - DEM hattının devreye sokulup YPG'nin ABD ile Suriye'de oluşturmak istediği denklem alaşağı edilmek istendi.

Sürece müteakip İmralı'nın kapıları 43 ay sonra açıldı. Elebaşı Öcalan parmaklıklar ardından "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gönderdi.

TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiyenin iç cephe hamlesi teröristan planını alaşağı etti | Suriyede artan YPG/ABD tehlikesiTUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiyenin iç cephe hamlesi teröristan planını alaşağı etti | Suriyede artan YPG/ABD tehlikesi

TUSAŞ'A ZAMAN AYARLI SALDIRI VE DEM'DEN SKANDAL BİLDİRİ

Ancak terör baronları süreci sabote etmek her yolu denedi. Ankara TUSAŞ'a YPG eliyle zaman ayarlı bir saldırı düzenlendi. Kandil'deki Amerikancı tayfa ve YPG/SDG harekete geçti.

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı ve İmralı'dan gelen mesajı kulak ardı eden DEM'liler de Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp 'teröristan' hayali kuran Suriye PKK'sını (YPG) akladı.

YPG'li militanlar İsrail bayrağı açıp ʺTürkiye'ye karşı İsrail'in yanındayızʺ mesajı verdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)YPG'li militanlar İsrail bayrağı açıp ʺTürkiye'ye karşı İsrail'in yanındayızʺ mesajı verdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

PKK'NIN ÜST AKLI MİLİTANLARI AVRUPA SOKAKLARINA SALDI

PKK'nın üst aklı ise Avrupa'da militanları sokaklara saldı. Almanya'daki YPG'liler İsrail bayrağı açıp "Türkiye'ye karşı İsrail'in yanındayız" mesajı verdi.

Paris'teki YPG eyleminde TUSAŞ'a saldıran teröristlere destek verildi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Paris'teki YPG eyleminde TUSAŞ'a saldıran teröristlere destek verildi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Fransa'nın başkenti Paris'te TUSAŞ'a saldıran teröristler pankartlarla anıldı. YPG paçavraları açıldı.

Marsilya, Belçika Antwerp, İsviçre Ticino gibi bölgeler de YPG eylemleri sahnelendi.

PKK/YPG'den Basel'de Kill Erdoğan provokasyonu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK/YPG'den Basel'de Kill Erdoğan provokasyonu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


BASEL'DE SKANDAL... YPG'LİLER TREN GARINA "ERDOĞAN'I ÖLDÜR" YAZDI

İsviçvre'nin Basel kentinde bulunan tren garında eylem yapan PKK/YPG'liler vagonlara "Kill Erdogan" yani "Erdoğan'ı öldür" yazdı. Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar protesto edildi.

Avrupa'daki YPG terörizminden bir kare (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Avrupa'daki YPG terörizminden bir kare (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AVUSTURYA

Avusturya'nın Tirol eyaletinin baṣkenti Innsbruck'ta da militanlar YPG paçavralarıyla eylem düzenledi.

Toronto'daki provokasyon (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Toronto'daki provokasyon (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

KANADA TORONTO

YPG provokasyonu sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı. Kanada Toronto'daki YPG'liler Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan gösteriler yaptı.


TERÖRÜN KULUÇKA MERKEZİ AVRUPA

Türkiye'nin terör belasını tarihe gömme kararlılığını gören PKK'nın üst aklı Avrupa sokaklarında terörize ederken Almanya, İsviçre ve Fransa'nın başını çektiği Batılı devletler militanların kuluçka merkezi olma özelliğini sürdürüyor.

Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit edecek kadar geniş ve rahat hareket etme imkanını sahip olan Avrupa görmüş teröristlere bu kadar müsamaha edilmesi Batı'nın ikiyüzlü tutumunu bir kez daha tescilledi.

Mehmetçik vurdukça kudurdular! YPGli militanlar Almanyada İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve teröristan hezeyanıMehmetçik vurdukça kudurdular! YPGli militanlar Almanyada İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve teröristan hezeyanı
TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiyenin iç cephe hamlesi teröristan planını alaşağı etti | Suriyede artan YPG/ABD tehlikesiTUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiyenin iç cephe hamlesi teröristan planını alaşağı etti | Suriyede artan YPG/ABD tehlikesi
Bahçelinin Öcalan çıkışı zıplattı! PKKdaki Amerikancı klik DEMin kulağını çekip tehdit etti: Silah bırakmayız şehirleri karıştırırızBahçelinin Öcalan çıkışı zıplattı! PKKdaki Amerikancı klik DEMin kulağını çekip tehdit etti: Silah bırakmayız şehirleri karıştırırız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde öneml açıklamalar
TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Kalyon
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
Kuzey Marmara Otoyolu
AFD’li Maximilian Krah’dan Türkiye ile ittifak kuralım mesajı! Başkan Erdoğan’a övgü... İtalya’yı geçtiler Fransa’dan güçlü olacaklar
Türk Telekom
ABD’de 5 Kasım için katliam hazırlığı: Bill Gates ve Klaus Schwab parmağı! Milyarderler seçimini yaptı Jeff Bezos tarafsız kaldı
Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi
Atatürk’e benzeyen adamın 29 Ekim vurgunu! Serdar Görel TikTok yayını açtı para topladı
Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan kafa karıştıran paylaşımlar! İlk kez konuştu! Katilin kim olduğunu açıkladı
Koza Holding
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz
Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi
A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! Sezgin Gülnar tutuklandı | Pişkin ifade
SON DAKİKA