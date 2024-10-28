Mehmetçik vurdukça kudurdular! YPG’li militanlar Almanya’da İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve ’teröristan’ hezeyanı

Türkiye iç cepheyi sağlam tutmaya çalışırken terör baronları Ankara'daki TUSAŞ'a zaman ayarlı bir saldırı düzenledi.
Saldırıyı düzenleyen terörist Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in YPG işgali altındaki Suriye topraklarından Türkiye'ye geldiği YPG çatısı altında faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
PKK/YPG'DEN MİSLİYLE İNTİKAM ALINIYOR
TUSAŞ'a uzanan kirli el sonrası terör örgütü PKK/YPG'den misliyle intikam alınıyor.
Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, kritik hedefler imha edildi.
YPG'li militanlar İsrail bayrağı açıp ʺTürkiye'ye karşı İsrail'in yanındayızʺ mesajı verdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
YPG'LİLER TÜRKİYE'YE KARŞI İSRAİL BAYRAĞI AÇTI
Türkiye vurdukça terörün kuluçka merkezi Avrupa'daki PKK/YPG
'liler sokaklara aktı.
Almanya Köln'deki eylemlerlerde örgütün paçavralarını taşıyan militanlar, İsrail bayrağı açıp "Türkiye'ye karşı İsrail'in yanındayız" mesajı verdi. Böylelikle PKK/YPG'nin İsrail'in arka tekeri olduğu bir kez daha tescillendi.
NETANYAHU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM
Gazze'de sistematik soykırıma imza atıp Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapılan İsrail de PKK/YPG'ye kalkan oldu.
Zamane Hitler'i Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu "Kürtlere yönelik Türk soykırımı" ifadelerinin yer aldığı skandal bir paylaşıma imza attı.