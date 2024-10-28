Mehmetçik vurdukça kudurdular! YPG’li militanlar Almanya’da İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve ’teröristan’ hezeyanı

Gazze kasabı Netanyahu (AA)





ARZ-I MEV'UD HEZEYANI VE İSRAİL'İN 'TERÖRİSTAN' PLANINA VERDİĞİ DESTEK



Tam da bu noktada PKK/YPG eliyle Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen 'Teröristan'a ve kirli plandaki İsrail parmağına dikkat çekmekte fayda var.



Orta Doğu'da yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden terör devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor.

Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"



Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.



Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.

"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.



Şu sıralar Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimlere destek vererek hem kendine 'uydu devlet' arayışına girdi hem de 'Arz-ı Mev'ud' emelleri doğrultusunda hareket etti. Türkiye İsrailin teröristan tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mevud hezeyanı