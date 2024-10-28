SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mehmetçik vurdukça kudurdular! YPG'li militanlar Almanya'da İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve 'teröristan' hezeyanı

PKK/YPG'nin terör devleti İsrail'in arka tekeri olduğu bir kez daha tescillendi. TUSAŞ saldırısı sonrası Mehmetçik'in dünyayı dar ettiği PKK/YPG'liler Avrupa'da sokaklara aktı. Köln'deki militanlar İsrail bayrağı açıp "Türkiye'ye karşı İsrail'in yanındayız" mesajı verdi. Geride bıraktığımız günlerde de zamane Hitler'i Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu MİT'in Suriye'deki operasyonlarını hedef alıp açık açık YPG'ye destek vermişti. Tam da bu noktada YPG eliyle Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen 'teröristan'a ve kirli plandaki İsrail parmağına dikkat çekmekte fayda var.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 16:56 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:19
Mehmetçik vurdukça kudurdular! YPG’li militanlar Almanya’da İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve ’teröristan’ hezeyanı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Türkiye iç cepheyi sağlam tutmaya çalışırken terör baronları Ankara'daki TUSAŞ'a zaman ayarlı bir saldırı düzenledi.

Saldırıyı düzenleyen terörist Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in YPG işgali altındaki Suriye topraklarından Türkiye'ye geldiği YPG çatısı altında faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

PKK sempatizanları Almanya'da Katil İsrail bayraklarıyla gösteri düzenledi

PKK/YPG'DEN MİSLİYLE İNTİKAM ALINIYOR

TUSAŞ'a uzanan kirli el sonrası terör örgütü PKK/YPG'den misliyle intikam alınıyor.

Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, kritik hedefler imha edildi.
YPG'li militanlar İsrail bayrağı açıp ʺTürkiye'ye karşı İsrail'in yanındayızʺ mesajı verdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)YPG'li militanlar İsrail bayrağı açıp ʺTürkiye'ye karşı İsrail'in yanındayızʺ mesajı verdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

YPG'LİLER TÜRKİYE'YE KARŞI İSRAİL BAYRAĞI AÇTI

Türkiye vurdukça terörün kuluçka merkezi Avrupa'daki PKK/YPG'liler sokaklara aktı.

Almanya Köln'deki eylemlerlerde örgütün paçavralarını taşıyan militanlar, İsrail bayrağı açıp "Türkiye'ye karşı İsrail'in yanındayız" mesajı verdi. Böylelikle PKK/YPG'nin İsrail'in arka tekeri olduğu bir kez daha tescillendi.

MİT vurdu küçük Bibi kudurdu! Yair Netanyahu’dan sözde soykırım paylaşımı terör örgütü PKK’ya destekMİT vurdu küçük Bibi kudurdu! Yair Netanyahu’dan sözde soykırım paylaşımı terör örgütü PKK’ya destek


NETANYAHU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Gazze'de sistematik soykırıma imza atıp Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapılan İsrail de PKK/YPG'ye kalkan oldu.

Zamane Hitler'i Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu "Kürtlere yönelik Türk soykırımı" ifadelerinin yer aldığı skandal bir paylaşıma imza attı.

Gazze kasabı Netanyahu (AA)Gazze kasabı Netanyahu (AA)


ARZ-I MEV'UD HEZEYANI VE İSRAİL'İN 'TERÖRİSTAN' PLANINA VERDİĞİ DESTEK

Tam da bu noktada PKK/YPG eliyle Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen 'Teröristan'a ve kirli plandaki İsrail parmağına dikkat çekmekte fayda var.

Orta Doğu'da yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden terör devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor.

Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"

Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.

"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.

Şu sıralar Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimlere destek vererek hem kendine 'uydu devlet' arayışına girdi hem de 'Arz-ı Mev'ud' emelleri doğrultusunda hareket etti.

Türkiye İsrailin teröristan tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mevud hezeyanıTürkiye İsrailin teröristan tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mevud hezeyanı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada TUSAŞ’a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var
TAKVİM yazdı ’Devlet’ tokadı indirdi! Bahçeli DEM’in skandal bildirisi sonrası uyardı: Daha sert, seri ve şiddetli yöntemler devreye girer
Novakid
Mehmetçik vurdukça kudurdular! YPG’li militanlar Almanya’da İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve ’teröristan’ hezeyanı
İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!
Yenidoğan Çetesi 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak! Bomba SGK iddiası: Bağlantıları olabilir
Boca’dan Medina için son şart! Fenerbahçe’ye imza an meselesi
Türkiye iç cephe derken DEM ’teröristan’ isteyen YPG’nin yanında konumlandı! Talimat Kandil’deki Amerikancı bloktan mı? Skandal bildiri
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin
’Anahtar’ı ilk TAKVİM duyurmuştu! Eleştirilen parti adının hikayesini açıkladı! İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun A Partisi’ne katılacak isimler
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş’ta dünya yıldızı
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan’ın programı belli oldu
CHP’de adaylık kördüğümü! Ekrem İmamoğlu’na ’Özel’ fren... Mansur Yavaş gerçeği var
Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi! Özel oyuncu
SON DAKİKA