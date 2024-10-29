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Edirne'de yolcu treni beton pompa aracına çarptı

İstanbu-Sofya seferini yapan yolcu treni Edirne’de raylara terk edilen beton pompasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürüldü. Aracı raylar üzerine bıraktığı belirlenen sürücü A.Ş. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 17:04 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 17:05
Edirne’de yolcu treni beton pompa aracına çarptı

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Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı.

İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.

Edirne'de yolcu treni beton pompa aracına çarptı (AA)Edirne'de yolcu treni beton pompa aracına çarptı (AA)

YOLCULARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı'na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı'na götürüldü.

Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Demir yolu kazadan kısa süre sonra geçişlere açıldı.

GÖZALTINA ALINDI
Araç bulunduğu alandan ekiplerce vinçle kaldırıldı.

Demir yolundaki seferlerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.

Aracı raylar üzerine bıraktığı belirlenen sürücü A.Ş. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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