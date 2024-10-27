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Sevigen'den 'iç cephe' hamlesine destek! Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı ve 'teröristan' tehlikesi... "Devlet aklı önemli şeyler biliyor"

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Türk siyasetindeki 'iç cepheyi sağlam tutma' girişimlerine destek verdi. Suriye'deki teröristan tehlikesine dikkat çeken Sevigen, "ABD eliyle büyüyen, beslenen, eğitilen ve onlara devlet kurma imkanı verilen PKK/PYD var. İçeride birlik içinde olalım diyor Tayyip Bey. Bu bakımdan dış tehlikenin bu olduğuna inanıyorum" dedi. Sevigen, Bahçeli'nin siyasette ezber bozan 'Öcalan' çıkışına ilişkin ise "Devlet aklının bildiği önemli şeyler var" değerlendirmesini yaptı.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 10:53 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 11:05
Sevigen’den ’iç cephe’ hamlesine destek! Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışı ve ’teröristan’ tehlikesi... Devlet aklı önemli şeyler biliyor

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Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi sağlam tutma" ve "Terörsüz Türkiye" çağrılarına destek verir nitelikte açıklamalarda bulundu.

"DEVLET AKLININ BİLDİĞİ ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasette ezber bozan 'Öcalan' çıkışını değerlendiren Sevigen, "Bizim sınırlarımızda bir terör örgütü var, Suriye'de ABD eliyle büyüyen, beslenen, eğitilen ve onlara devlet kurma imkanı verilen PKK/PYD var. İçeride birlik içinde olalım diyor Tayyip Bey. Bu bakımdan dış tehlikenin bu olduğuna inanıyorum. Devlet aklının bildiği önemli şeyler var ki Devlet Bey de çıkıp Öcalan'la ilgili bu açıklamaları yaptı" ifadelerini kullandı.
Eski CHP Genel Sekteri Mehmet Sevigen (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Eski CHP Genel Sekteri Mehmet Sevigen (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


ESAD'A ÇAĞRI: TEK KURTULUŞU TÜRKİYE'NİN UZATTIĞI ELİ TUTMASI

"ABD ve İsrail esas problem" diyen eski CHP Genel Sekreteri, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a da "Türkiye'nin uzattığı eli tut. Tutmazsan ülken 4'e 5'e bölünecek" çağrısı yaptı.

Sevigen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle ya müzakere edilir ya da mücadele edilir. Ahmet Türk bile 'Kürtler bu işin silahla çözülemeyeceğini anladı' diyor. Buradan Esad'a tarihi çağrım var; Türkiye'nin uzattığı eli sıkması lazım. Tutmazsa Suriye 4'e 5'e bölünecek, Suriye kalmayacak. Esad'ın tek kurtuluşu Türkiye'nin elini tutmasıdır"

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NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli önce DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun" telkininde bulundu sonra da İmralı'daki hain Öcalan'a "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı yaparak siyasetin gündemini değiştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin!" uyarısında bulunup "Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" dedi.

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BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI ÖCALAN'DAN İLK MESAJ

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ise 43 ay sonra açılan İmralı kapılarının ardından "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gönderdi.

Bahçeli'nin ses getiren bu hamlesinin altında İmralı - DEM hattının devreye sokup Kandil/YPG - ABD denklemini saf dışı bırakma planı olduğu konuşuluyor.

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BÖLGEDEKİ 'TERÖRİSTAN' TEHLİKESİ VE 'DEVLET' PLANI

Bilindiği üzere bölgede bir 'teröristan' tehlikesi var.

YPG'li unsurların seçim yapıp meşrulaşma planı Ankara'nın kararlı tutumu ve Mehmetçik korkusuyla ertelendi. Sürece müteakip Ankara - Şam temasları hızlandı. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.

Daha sonra 'Devlet' planı devreye girdi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen sözde 'teröristan'a karşı Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmak için kenetlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)


BAŞKAN ERDOĞAN: ASLA TERÖRİSTAN KURDURMAYACAĞIZ

Gelinen bu noktada Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki bir terör oluşumuna hiçbir surette izin vermeyecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız" sözleriyle Türkiye'nin kırmızı çizgisini net bir şekilde ifade ediyor.

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