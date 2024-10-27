Sevigen'den 'iç cephe' hamlesine destek! Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı ve 'teröristan' tehlikesi... "Devlet aklı önemli şeyler biliyor"

Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan eski CHP
Genel Sekreteri Mehmet Sevigen
, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi sağlam tutma"
ve "Terörsüz Türkiye"
çağrılarına destek verir nitelikte açıklamalarda bulundu.
"DEVLET AKLININ BİLDİĞİ ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"
MHP lideri Devlet Bahçeli
'nin siyasette ezber bozan 'Öcalan'
çıkışını değerlendiren Sevigen, "Bizim sınırlarımızda bir terör örgütü var, Suriye'de ABD eliyle büyüyen, beslenen, eğitilen ve onlara devlet kurma imkanı verilen PKK/PYD var. İçeride birlik içinde olalım diyor Tayyip Bey. Bu bakımdan dış tehlikenin bu olduğuna inanıyorum. Devlet aklının bildiği önemli şeyler var ki Devlet Bey de çıkıp Öcalan'la ilgili bu açıklamaları yaptı"
ifadelerini kullandı.
Eski CHP Genel Sekteri Mehmet Sevigen (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
ESAD'A ÇAĞRI: TEK KURTULUŞU TÜRKİYE'NİN UZATTIĞI ELİ TUTMASI
"ABD ve İsrail esas problem"
diyen eski CHP
Genel Sekreteri, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a da "Türkiye'nin uzattığı eli tut. Tutmazsan ülken 4'e 5'e bölünecek" çağrısı yaptı.
Sevigen sözlerini şöyle sürdürdü:
"Terörle ya müzakere edilir ya da mücadele edilir. Ahmet Türk bile 'Kürtler bu işin silahla çözülemeyeceğini anladı' diyor. Buradan Esad'a tarihi çağrım var; Türkiye'nin uzattığı eli sıkması lazım. Tutmazsa Suriye 4'e 5'e bölünecek, Suriye kalmayacak. Esad'ın tek kurtuluşu Türkiye'nin elini tutmasıdır"
NE OLMUŞTU?
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli önce DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun" telkininde bulundu sonra da İmralı'daki hain Öcalan'a "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı yaparak siyasetin gündemini değiştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin!" uyarısında bulunup "Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" dedi.