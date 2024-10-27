Sevigen'den 'iç cephe' hamlesine destek! Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı ve 'teröristan' tehlikesi... "Devlet aklı önemli şeyler biliyor"

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI ÖCALAN'DAN İLK MESAJ PKK elebaşı Abdullah Öcalan ise 43 ay sonra açılan İmralı kapılarının ardından "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gönderdi. Bahçeli'nin ses getiren bu hamlesinin altında İmralı - DEM hattının devreye sokup Kandil/YPG - ABD denklemini saf dışı bırakma planı olduğu konuşuluyor.

BÖLGEDEKİ 'TERÖRİSTAN' TEHLİKESİ VE 'DEVLET' PLANI Bilindiği üzere bölgede bir 'teröristan' tehlikesi var. YPG'li unsurların seçim yapıp meşrulaşma planı Ankara'nın kararlı tutumu ve Mehmetçik korkusuyla ertelendi. Sürece müteakip Ankara - Şam temasları hızlandı. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)





BAŞKAN ERDOĞAN: ASLA TERÖRİSTAN KURDURMAYACAĞIZ



Gelinen bu noktada Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki bir terör oluşumuna hiçbir surette izin vermeyecek.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız" sözleriyle Türkiye'nin kırmızı çizgisini net bir şekilde ifade ediyor.



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