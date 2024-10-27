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Bahçeli İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın uykularını kaçırdı! Özgür Özel kapalı kapılar ardında ne dedi? CHP'deki çatlak seslerin arka planı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı siyasette gündemi değiştirdi. CHP'den süreci destekleyen birtakım açıklamalar gelirken çatlak sesler de yükseldi. Özellikle 2028 planları yapıp popülist siyasetle günü kurtaran profiller "Terörsüz Türkiye" girişiminin karşısında konumlandı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı korku sardı. Peki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kapalı kapılar ardında ne dedi? SABAH Gazetesi yazarı Mahmur Övür "Bahçeli kimlerin uykusunu kaçırdı?" başlıklı köşe yazısıyla konuya dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 08:26 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 09:00
Bahçeli İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın uykularını kaçırdı! Özgür Özel kapalı kapılar ardında ne dedi? CHP’deki çatlak seslerin arka planı

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Orta Doğu'da çalan savaş çanları ve Suriye - Irak denklemindeki sıkıntılar sürerken "iç cepheyi sağlam tutma" ve "Terörsüz Türkiye" girişimleri hız kazandı.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli önce DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun" telkininde bulundu sonra da İmralı'daki hain Öcalan'a "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı yaparak siyasetin gündemini değiştirdi.

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BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI ÖCALAN'DAN İLK MESAJ

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ise 43 ay sonra açılan İmralı kapılarının ardından "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gönderdi.

Bahçeli'nin ses getiren bu hamlesinin altında İmralı - DEM hattının devreye sokup Kandil/YPG - ABD denklemini saf dışı bırakma planı olduğu konuşuluyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin!" uyarısında bulunup "Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" çağrısı yaptı.

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CHP'den de süreci destekleyen birtakım açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankıbağcıoğlu "Suriye'de siyasi açıdan da güçlenen YPG/PYD göz ardı edilemeyecek milli güvenlik tehdidir" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr / Arşiv)


Ancak CHP içinde 2028 planları yapan unsurlar sürecin karşısında konumlandı...

Mansur Yavaş "Kendi başına, kendi kararıyla kimsenin Türkiye'ye hiçbir şeyi dayatma hakkı yoktur" sözleriyle sürece karşı çıktı.

DEM ve Demirtaş'la özel ilişkisi bulunan Ekrem İmamoğlu ise Bahçeli'nin çıkışına "Tek kişi kararı" olarak tanımlayıp "Bu millet ben bilirim diyenlerden çok çekti, ülkenin kaderi tek kişinin eline bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli (AA)Devlet Bahçeli (AA)

BAHÇELİ KİMLERİN UYKUSUNU KAÇIRDI?

SABAH Gazetesi yazarı Mahmur Övür "Bahçeli kimlerin uykusunu kaçırdı?" başlıklı köşe yazısıyla konuya dikkat çekti.

"CHP'li siyasi aktörlerin söylediği somut bir şey yok. Özgür Özel dışında hiçbirinin "tarihin doğru tarafında" durma gibi bir derdi de yok" diyen Övür, "Hepsinin hayali de suya sabuna dokunmayan popülist siyasetle 2028'e ulaşmak. Bahçeli şoke eden çıkışıyla bu hayalperest siyasetçilerin hayalini de yıktı. Onları önümüzdeki süreçte daha öfkeli görebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Övür'ün yazısından öne çıkanları şu şekilde:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de sadece dar alanda paslaşmalar yapan partileri ya da aktörleri şoke etmedi, aynı zamanda "siyaset üretmeyen", suya sabuna dokunmadan siyaset yapan posttruth siyasetçilerin, liberallerin, sosyal demokratların, hatta sosyalist partilerin bile ezberini bozdu.

Bundan en çok nasibini alan ve sarsılan parti de CHP oldu.

CHP bugüne kadar Kürt meselesinde hiçbir şey söylemeden çok şey söylüyormuş gibi yaparak süreci götürüyordu. Artık götüremeyecek görünüyor. Bu aynı zamanda CHP'nin birkaç seçimdir HDP veya DEM'le götürdükleri gizli ittifak ilişkilerini de riske soktu.

Bu yüzden Bahçeli'nin çıkışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk gün ne diyeceğini ve nasıl tepki vereceğini şaşırdı. Hazırlıksız olunca da olumlu başladığı her cümlesini şüpheyle ya da soru işaretiyle bitirdi.

Hatta bir ara TUSAŞ'a yönelik PKK saldırısından sonra tıpkı eski genel başkanı Kılıçdaroğlu gibi, o saldırıyı 7 Haziran 2015 sonrası yaşanan terör saldırılarına benzetme gafletine bile düştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)


ÖZGÜR ÖZEL KAPALI KAPILAR ARDINDAN NE DEDİ?

Tüm bu gelgitlere rağmen herhalde Diyarbakır gezisinde Devlet Bahçeli'nin çıkışı sonrası gelişen pozitif havayı gördü ki, basına kapalı yapılan sivil toplum örgütleriyle buluşmasında söylediği şu sözleri gazeteci Murat Sabuncu aktardı:

"Bugünkü şartlarda iktidarın karşısında konumlanarak siyasi kazanç ya da oy elde edebiliriz. Ama biz tarihin doğru tarafında yer almak istiyoruz. Gerekirse oyumuz yükselmez ama ileride bu kardeşlik projesinde 'CHP iyi yerde durmuş' diye tarihe not düşülür."

Herhalde Özel, ya parti içi rakiplerinden kendisini ayrıştırmak ya da çekindiği için kapalı kapılar arkasında böyle bir açıklama yaptı. Bu da Özel yönetimindeki CHP'nin eskisinden farklı pozitif bir rol üstleneceği anlamına geliyor. Özel başarır mı başaramaz mı bilemem ama CHP içi aktörler açısından asıl kritik nokta tam da burası. Özel'in başarması diğerlerinin en azından geri plana itilmesi demek. Bu da CHP içinde kimi cumhurbaşkanlığı, kimi tekrar genel başkanlık hayali kuran siyasi aktörleri kızdırır ve oyun içinde oyun başlar.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr / Arşiv)

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan söz ediyorum. Kılıçdaroğlu bu konuda henüz konuşmadı. Sürekli çözümsüzlükten beslenen ve "Müzakere değil, mücadele" tezini savunan Kılıçdaroğlu'nun iktidardan veya Cumhur İttifakı'ndan gelen hiçbir öneriye sıcak bakmayacağını tahmin etmek zor değil. Herhalde sürecin sabote edileceği anı bekliyor.

Mansur Yavaş da içi boş bir dayatmadan söz etti: "Kendi başına, kendi kararıyla kimsenin Türkiye'ye hiçbir şeyi dayatma hakkı yoktur."

Asıl ne diyeceği merak edilen isim ise DEM'le ve Demirtaş'la özel ilişkisi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. İmamoğlu da Bahçeli'nin çıkışına "Tek kişi kararı" diyerek karşı çıktı:

"Bu millet ben bilirim diyenlerden çok çekti, ülkenin kaderi tek kişinin eline bırakılamaz."

Gördüğünüz gibi CHP'li siyasi aktörlerin söylediği somut bir şey yok. Özgür Özel dışında hiçbirinin "tarihin doğru tarafında" durma gibi bir derdi de yok.

Hepsinin hayali de suya sabuna dokunmayan popülist siyasetle 2028'e ulaşmak. Bahçeli şoke eden çıkışıyla bu hayalperest siyasetçilerin hayalini de yıktı. Onları önümüzdeki süreçte daha öfkeli görebiliriz.

Yazar Orhan Miroğlu, CHP'nin genel olarak olumsuz bir yerde durduğunu, çözümden korktuğunun altını çizerek şöyle diyordu:

"CHP kız evden kaçıyor korkusu yaşadı. Haklılar, çünkü 2028 seçimlerinde Kürtler olmadan başarılı olamazlar. CHP bırakalım çözümü, çözüm ihtimalinden bile korkuyor! CHP içinde cumhurbaşkanı aday adayı olacak olanların uykusunu kaçırdı Devlet Bey!"

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