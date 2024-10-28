Sağlık Bakanlığı açıkladı: TUSAŞ saldırısında yaralananlardan 17’si taburcu edildi 5’inin tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananlardan 5'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananlardan 5'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
5 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."