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TUSAŞ'taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusya'dayken bu saldırının olması tesadüf değil

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne 23 Ekim 2024 tarihinde terör saldırısı düzenlendi. Alçak saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu. İngiliz siyasetçi George Galloway'ın açıklamaları ise alçak saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. CIA'in Ankara'daki saldırı için PKK'yı kullandığını belirten Galloway, saldırının Erdoğan'ın BRICS zirvesindeyken gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını ifade ederek, "Dakikalar öncesinde Erdoğan Rusya’nın Kazan kentine gitmişti. Gündemde Türkiye’nin BRICS üyeliği vardı. NATO üyesi ve AB üyelik aşamasında bir ülkenin BRICS’e üye olma ihtimali bunları delirtti" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 22:31 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 22:48
TUSAŞ’taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusya’dayken bu saldırının olması tesadüf değil

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Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik 23 Ekim'de hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

PKK'lı Asya Ali (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)PKK'lı Asya Ali (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

5 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

TUSAŞ yerleşkesine yönelik saldırısında 4'ü TUSAŞ çalışanı 5 vatandaşımız şehit oldu.

PKK'lı Ali Örek (Takvim.com.tr)PKK'lı Ali Örek (Takvim.com.tr)

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerinden birinin Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek olduğunu duyurdu.

PKK'lı Asya Ali (Takvim.com.tr)PKK'lı Asya Ali (Takvim.com.tr)

Kadın teröristin isminin ise Mine Sevjin Alçiçek olduğu öğrenildi.

ALÇAK SALDIRININ ARKASINDAKİ GÖLGE: CIA

Alçak terör saldırısını ABD'nin maşası PKK üstlenirken, İngiliz siyasetçi George Galloway'ın saldırıya ilişkin açıklamaları dikkat çekti. CIA'in Ankara'daki saldırı için PKK'yı kullandığını belirten Galloway, saldırının Erdoğan'ın BRICS zirvesindeyken gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını ifade etti.

İngiliz siyasetçi George Galloway (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)İngiliz siyasetçi George Galloway (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"BRICS'E ÜYE OLMA İHTİMALİ BUNLARI DELİRTTİ"

Türkiye'nin BRICS'e üye olma ihtimalinin ABD'yi delirttiğini söyleyen Galloway, "BRICS dünyayı değiştiren yeni bir oluşum. Yeni para birimi, BRICS parası ve finansal düzenlemesi, ABD kontrolündeli SWIFT diktatöryal sistemini bitirecek" dedi.

İngiliz siyasetçi George Galloway (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)İngiliz siyasetçi George Galloway (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

İngiliz siyasetçi George Galloway şu ifadeleri kullandı:

"CIA, PKK'yı kullanarak Ankara'nın Kazan ilçesine saldırı düzenlendi. Dakikalar öncesinde Erdoğan Rusya'nın Kazan kentine gitmişti. Gündemde Türkiye'nin BRICS üyeliği vardı. NATO üyesi ve AB üyelik aşamasında bir ülkenin BRICS'e üye olma ihtimali bunları delirtti. BRICS dünyayı değiştiren yeni bir oluşum. Yeni para birimi, BRICS parası ve finansal düzenlemesi, ABD kontrolündeli SWIFT diktatöryal sistemini bitirecek. ABD kontörlü yüzünden başka arkadaşınıza ya da dost ülkelere SWIFT olmadan para dahi gönderemiyorsunuz. Gerekçeniz ne olursa olsun SWIFT buna asla izin vermez. Artık SWIFT dünde kaldı. BRICS sistemiyle üye ülkeler özgürce para transferi yapabilecek."

TUSAŞa saldırıda yeni detaylar! PKKlı teröristler ne zaman ve nasıl geldi? Suriye bağlantısı YPG iziTUSAŞa saldırıda yeni detaylar! PKKlı teröristler ne zaman ve nasıl geldi? Suriye bağlantısı YPG izi

SURİYE BAĞLANTISI YPG İZİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler saldırıya ilişkin yeni detayları gün yüzüne çıkarmıştı. Buna göre; Rojger kod Ali Örek'in en son PKK/YPG işgali altındaki Suriye Kamışlı bölgesinde olduğu tespit edildi. Aslen Cizreli olup 2014 - 2015 arasında örgüte katılan teröristin o tarihten bugüne Türkiye'ye girmediği ifade edildi.

Örek'in PKK'nın sözde özel kuvvetlerinde eğitim aldığı öngörülüyor.

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