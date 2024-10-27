TUSAŞ’taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusya’dayken bu saldırının olması tesadüf değil

PKK'lı Asya Ali (Takvim.com.tr) Kadın teröristin isminin ise Mine Sevjin Alçiçek olduğu öğrenildi. ALÇAK SALDIRININ ARKASINDAKİ GÖLGE: CIA Alçak terör saldırısını ABD'nin maşası PKK üstlenirken, İngiliz siyasetçi George Galloway 'ın saldırıya ilişkin açıklamaları dikkat çekti. CIA 'in Ankara 'daki saldırı için PKK'yı kullandığını belirten Galloway, saldırının Erdoğan'ın BRICS zirvesindeyken gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını ifade etti.

İngiliz siyasetçi George Galloway (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



İngiliz siyasetçi George Galloway şu ifadeleri kullandı:



"CIA, PKK'yı kullanarak Ankara'nın Kazan ilçesine saldırı düzenlendi. Dakikalar öncesinde Erdoğan Rusya'nın Kazan kentine gitmişti. Gündemde Türkiye'nin BRICS üyeliği vardı. NATO üyesi ve AB üyelik aşamasında bir ülkenin BRICS'e üye olma ihtimali bunları delirtti. BRICS dünyayı değiştiren yeni bir oluşum. Yeni para birimi, BRICS parası ve finansal düzenlemesi, ABD kontrolündeli SWIFT diktatöryal sistemini bitirecek. ABD kontörlü yüzünden başka arkadaşınıza ya da dost ülkelere SWIFT olmadan para dahi gönderemiyorsunuz. Gerekçeniz ne olursa olsun SWIFT buna asla izin vermez. Artık SWIFT dünde kaldı. BRICS sistemiyle üye ülkeler özgürce para transferi yapabilecek."

SURİYE BAĞLANTISI YPG İZİ



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler saldırıya ilişkin yeni detayları gün yüzüne çıkarmıştı. Buna göre; Rojger kod Ali Örek'in en son PKK/YPG işgali altındaki Suriye Kamışlı bölgesinde olduğu tespit edildi. Aslen Cizreli olup 2014 - 2015 arasında örgüte katılan teröristin o tarihten bugüne Türkiye'ye girmediği ifade edildi.



Örek'in PKK'nın sözde özel kuvvetlerinde eğitim aldığı öngörülüyor.

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