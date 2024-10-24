TUSAŞ’a saldırıda yeni detaylar! PKK’lı teröristler paramotorla mı girdi? Suriye bağlantısı YPG izi

'Terörsüz Türkiye' girişimleri ve iç cepheyi sağlam tutma hamlelerinin peşi sıra geldiği şu günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. 5 vatandaşımız şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerinden birinin Rojger kod adlı PKK/YPG'li Ali Örek olduğunu duyurdu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler saldırıya ilişkin yeni detayları gün yüzüne çıkardı.Buna göre; Rojger kod Ali Örek'in en son PKK/YPG işgali altındaki Suriye Kamışlı bölgesinde olduğu tespit edildi. Aslen Cizreli olup 2014 - 2015 arasında örgüte katılan teröristin o tarihten bugüne Türkiye'ye girmediği ifade edildi.Örek'in PKK'nın sözde özel kuvvetlerinde eğitim aldığı öngörülüyor.





YİNE PARAMOTOR



TUSAŞ'a saldırmak için gelen kalleşler, yine bilindik bir yöntemle Türkiye'ye geldi. Teröristlerin paramotorla giriş yaptığı değerlendiriliyor.



Bahse konu hainlerin saha keşfi değil dijital keşif yaparak TUSAŞ'a saldırı planlarını devreye soktukları söyleniyor.







Geride bıraktığımız yıl 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bombalı saldırı düzenleyen teröristler de paramotorla sınırı geçmişti.

