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Başkan Erdoğan'ın 'baba gibi' samimiyeti! Depremzede İpek ailesi o anları anlattı: "Hem ev verdi hem de evliliğimizi kurtardı"

Hatay’da yaşayan depremzede İpek ailesi, hem yeni yuvalarına kavuşmanın hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadı. Ceylan İpek, “Zil çaldı. Kapıyı açınca gözlerime inanamadım. Rüyadayım sanki. Yeni yuvamızın ilk misafiri Cumhurbaşkanımız oldu” diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın çok samimi olduğunu söyleyen İpek, "Allah ondan razı olsun. Sanki babamla konuşuyor gibiydim" ifadelerini kullandı. Evdeki küçük çocuklarda da 'Tayyip Dede' heyecanı var idi. Başkan Erdoğan kendisini görünce gözleri dolan minik Azra'ya sarılıp öptü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 08:00
Başkan Erdoğan’ın ’baba gibi’ samimiyeti! Depremzede İpek ailesi o anları anlattı: Hem ev verdi hem de evliliğimizi kurtardı

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Hatay'da TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarına yerleşen İpek ailesi, ilk misafir olarak BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.

Hatay'da yaşayan İpek ailesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depreme merkez Antakya ilçesindeki Odabaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binada yakalandı. Evleri ağır hasar alan Ahmet İpek (32) ve Ceylan İpek (24), çocukları Azra (8) ve Mustafa (3) ile dışarı çıkmaya başardı.

Önce çadırda daha sonra konteyner kentte kalan aile, 15 gün önce Gülderen Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 3+1 konutlarına taşındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzede İpek ailesine misafir oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzede İpek ailesine misafir oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)


Önceki gün konut teslim törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İpek ailesine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Aileyi yeni yuvalarında ilk ziyaret eden de Erdoğan oldu.

Aile ile sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye ederken, ikram edilen çayı yudumladı. Tatlıyı yedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzede İpek ailesine misafir oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzede İpek ailesine misafir oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)

'KIZIMIN GÖZLERİ DOLDU'

SABAH'ta yer alan habere göre; Başkan Erdoğan'ı evlerinden ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen alüminyum ustası Ahmet İpek, "Cumhurbaşkanımızı görünce çok heyecanlandık. Çocuklarım, evimizin ilk misafiri olan Cumhurbaşkanımızı, 'Tayyip dede, hoş geldin' diye karşıladı. Kızım Azra'nın gözleri doldu. Cumhurbaşkanımız, Azra'ya 'ne oldu?' diye sordu. Yavrum, 'sizi görünce çok heyecanlandım' diye cevap verince, kızma sarılıp öptü. Çocuklarımla şakalaştı ve hediyeler verdi. Cumhurbaşkanımız tam bir babacan. Bu kadar kısa süre içinde bir eve kavuşacağımızı kesinlikle beklemiyorduk. Konteyner kentte artık çok sıkılmıştık, eşimle ayrılma noktasına gelmiştik. Yeni ev sayesinde ailemle deprem öncesindeki mutlu günlerimize geri döndük. Cumhurbaşkanımız bize hem ev verdi hem de evliliğimizi kurtardı. Allah razı olsun" diyerek sevincini dile getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzede İpek ailesine misafir oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzede İpek ailesine misafir oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)


'ÇOK SAMİMİYDİ'

Zil çaldığında, kapıyı açtığında Cumhurbaşkanını karşısında gördüğünde gözlerine inanamadığını anlatan Ceylan İpek ise, "İçimden 'rüya mı bu? Gerçekten kendisi mi karşımdaki' dedim ve kafamı çevirip bir kez daha baktım. Cumhurbaşkanımızı ilk kez bu kadar yakından görüyordum, bayılacağımı zannettim. Hiç beklemiyorduk, yeni yuvamızın ilk misafiri Cumhurbaşkanımız oldu. Hemen çay demleyip kendisine tatlı ikramında bulunduk. Annemle kız kardeşim de bizim evdeydi. Onlar ile de sohbet etti. İhtiyaçlarımızı sordu. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağım. Allah ondan razı olsun. Sanki babamla konuşuyor gibiydim. O kadar samimiydi" dedi.


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