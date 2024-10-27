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Netflix'ten sansür skandalı: Filistin yapımı filmler sessizce kaldırıldı

Dünya bir senedir katil İsrail'in Gazze'deki sistematik soykırımına şahit olurken dizi-film platformu Netflix'ten bir skandal geldi. Netflix, "Filistin Hikayeleri" başlığındaki 32 filmden 30’unu kaldırarak siyonistlere boyun eğdi. Platform kullanıcıları skandala tepki gösterdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 23:50 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 09:03
Netflix’ten sansür skandalı: Filistin yapımı filmler sessizce kaldırıldı

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Yabancı dizi-film platformu Netflix'in "Filistin Hikayeleri" başlığındaki 32 filmden 30'unu kaldırması tepkilere yol açtı. Kullanıcılar, platformu Filistin'e yönelik sansür uygulamakla suçladı.

Dijital film platformu Netflix, son dönemde sık sık tartışmaların odağında yer alıyor. Türkiye hakkında kirli propaganda yapan film ve dizilere platformunda yer veren Netflix, bu sefer işgalci İsrail tarafından soykırıma maruz kalan Filistin'e yönelik uyguladığı sansür ile gündeme geldi.

Dijital film platformu, 2021'de "Filistin Hikayeleri" başlığı altında sunduğu ve Filistinlilerin yaşamlarını konu alan 32 filmden 30'unu sessizce kaldırdı. Yaşanan skandal, platforma yönelik içerik politikaları ve ifade özgürlüğü konusundaki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

NETFLİX'TEN FİLİSTİN SANSÜRÜ

Bazı Kullanıcılar, söz konusu filmlerin kaldırılmasının ardından sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Birçok kişi, Netflix'in bu adımını sansür olarak değerlendirerek, platformu Filistin halkına yönelik düşmanca bir tavır almakla suçladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kaldırılan filmlerin tekrar yayınlanması için imza kampanyası başlattı.

Boykot çağrılarının ardından Netflix, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Platform, kaldırılan filmlerin lisans süresinin sona ermesi nedeniyle bu adımı attığını savundu. Netflix, üç yıllık lisans süresinin Ekim ayında sona ereceğini ve bu nedenle söz konusu filmlerin kütüphaneden çıkarılacağını duyurdu.

NETFLİX'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Netflix'ten gelen açıklamada "Bu lisanslı movie koleksiyonunu 2021 yılında üç yıllığına piyasaya sürdük. Artık bu lisansların süresi doldu. Her zaman olduğu gibi, üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli kaliteli filmlere ve TV şovlarına yatırım yapmaya ve dünyanın dört bir yanından gelen sesleri kutlamaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DR. BATUHAN MUMCU SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından Netflix'in skandal kararına tepki gösterdi.

Mumcu, Netflix'in daha önce Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci olarak gösterme çabasına da ortak olduğunu vurgulayarak, "Filistin Hikayeleri" koleksiyonundaki 32 filmin 30'unun sessizce kaldırmak ne demek? diyerek tepkisini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne oluyor Netflix, hayırdır?

Şanlı Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi "Filistin Hikayeleri" koleksiyonundan 32 filmin 30'unu aradan sessizce kaldırmak ne demek?

Ya tarihi gerçekleri çarpıtıyorsunuz ya da tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen zulmün üzerini örtmeye çalışıyorsunuz!

Bu son girişiminiz, Filistin halkının sesi olmaya çalışan sanatçı ve yapımcılara büyük bir saygısızlıktır.

Küresel bir platform olarak Netflix'in, Filistin'in sesi olan yapımları susturması kabul edilemez!"

Terör örgütü PKK/YPG'yi aklayan yapımları barındıran ve tarihi gerçeklikleri çarpıtarak dezenformasyon yayan Netflix, daha öncede Kıbrıs Barış Harekatı'nı manipüle eden ve Rum tarafını mağdur gösteren "Famagusta" adlı diziyi kataloğuna eklemişti. Türkiye'den gelen yoğun tepkilerin ardından geri adım atan Netflix, skandal yapımı platformundan kaldırarak geri adım atmıştı.

Ezel Akay'ın X paylaşımı (X)Ezel Akay'ın X paylaşımı (X)

ÜNLÜ YÖNETMENDEN TEPKİ
Ünlü yönetmen ve senarist Ezel Akay da Netflix'in skandalına tepki gösterenler arasında yer aldı. Akay, "Netflix filistin konulu vs içerikleri kaldırıyormuş! Doğruysa lanetliyor ve hemen aboneliğimi iptal ediyorum! Doğru mu?" diye sordu.

İşte sosyal medya kullanıcılarının Netflix tepkilerinden bazıları:

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