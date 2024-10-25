FETÖ elebaşı geberdi! 15 Temmuz gazileri konuştu: Şimdi hesabını Allah’a verecek

ABD'de vatansız olarak geberen mürted iblis Fetullah Gülen, Pensilvanya'da, kendi işaret ettiği alanda toprağı kirletti.
FETÖ elebaşının ölümünün ardından 15 Temmuz gazileri duygularını paylaştı.
ABD'de vatansız olarak geberen mürted iblis Fetullah Gülen, Pensilvanya'da, kendi işaret ettiği alanda toprağı kirletti.
FETÖ elebaşının ölümünün ardından 15 Temmuz gazileri duygularını paylaştı.
"CEHENNEM ATEŞİ HİÇ SÖNMESİN"
Sabah'a konuşan ihanet girişiminde FETÖ'ye karşı mücadele ederken yaralanan Gazi Eyüp Gürlevük, "Allah bu ve bunun gibi vatan hainlerinin cehennem ateşini hiç söndürmesin" diyerek tepkisini dile getirdi.
"TASMALARI AMKERİKA'NIN ELİNDE"
Gazı Eyüp Gürlevük, "251 şehit 2 bin 700'den fazla gazinin hesabını Rabb'im soracak inşallah. Türk halkı çok inançlı, güçlü bir millet. Biz yeter ki 15 Temmuz'da nasıl bir araya geldiysek yine devletimizin, milletimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hainin öldüğü hiçbir şeyi değiştirmez. Bunların tasması Amerika'nın elinde olduğu için zaten hainin yerine muhakkak birini seçip getirecekler. Biz 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler her zaman olduğu gibi rehavete kapılmadan bunların kökü kazınana kadar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanıp cezalarını çekmelerini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ HESAP VAKTİ"
Gazi Yaşar Koç, "Fetullah Gülen bir vatan hainidir. Kalleş ve hain olarak öldü. Binlerce insanın kanı eline bulaşmış cani bir elebaşıdır. Allah onu cehennem ateşinin en şiddetli olduğu yere atsın. Yüzlerce çocuğu anasız babasız bıraktı. Şimdi hesap verme vakti. Allah'a hesap verecek. Geride kalan FETÖ mensupları da vatansız ölmek istemiyorlarsa gelip Türk adaletine teslim olsunlar." dedi.
"ATEŞİ BOL OLSUN"
Gazi Abdülkerim Çınar, "Hain FETÖ elebaşının ölüm haberini büyük bir mutlulukla öğrendim. Bu kadar masum insanın kanına girdi. Hainlerin sonu her zaman bedbaht olmaktır. Gülen'in ateşi bol olsun. Bize vatanımızı dar etmek istedi, kendi vatansız öldü. Tüm hainler bilsin ki ülkemiz huzur içinde büyümeye ve yaşamaya devam edecek." şeklinde konuştu.