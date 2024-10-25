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FETÖ elebaşı geberdi! 15 Temmuz gazileri konuştu: Şimdi hesabını Allah'a verecek

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye'ye kurulan birçok kumpasın merkezinde olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı olan Fetullah Gülen geberdi. 15 Temmuz gazileri, haberi sevinçle karşılarken, duygularını aktardılar.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 07:21 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 07:30
FETÖ elebaşı geberdi! 15 Temmuz gazileri konuştu: Şimdi hesabını Allah’a verecek

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ABD'de vatansız olarak geberen mürted iblis Fetullah Gülen, Pensilvanya'da, kendi işaret ettiği alanda toprağı kirletti.

FETÖ elebaşının ölümünün ardından 15 Temmuz gazileri duygularını paylaştı.

Elebaşı için ingilizce dua okundu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Elebaşı için ingilizce dua okundu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

"CEHENNEM ATEŞİ HİÇ SÖNMESİN"
Sabah'a konuşan ihanet girişiminde FETÖ'ye karşı mücadele ederken yaralanan Gazi Eyüp Gürlevük, "Allah bu ve bunun gibi vatan hainlerinin cehennem ateşini hiç söndürmesin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Elebaşının cenaze töreninden bir kare. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Elebaşının cenaze töreninden bir kare. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

"TASMALARI AMKERİKA'NIN ELİNDE"
Gazı Eyüp Gürlevük, "251 şehit 2 bin 700'den fazla gazinin hesabını Rabb'im soracak inşallah. Türk halkı çok inançlı, güçlü bir millet. Biz yeter ki 15 Temmuz'da nasıl bir araya geldiysek yine devletimizin, milletimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hainin öldüğü hiçbir şeyi değiştirmez. Bunların tasması Amerika'nın elinde olduğu için zaten hainin yerine muhakkak birini seçip getirecekler. Biz 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler her zaman olduğu gibi rehavete kapılmadan bunların kökü kazınana kadar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanıp cezalarını çekmelerini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazı Eyüp Gürlevük. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Gazı Eyüp Gürlevük. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

"ŞİMDİ HESAP VAKTİ"
Gazi Yaşar Koç, "Fetullah Gülen bir vatan hainidir. Kalleş ve hain olarak öldü. Binlerce insanın kanı eline bulaşmış cani bir elebaşıdır. Allah onu cehennem ateşinin en şiddetli olduğu yere atsın. Yüzlerce çocuğu anasız babasız bıraktı. Şimdi hesap verme vakti. Allah'a hesap verecek. Geride kalan FETÖ mensupları da vatansız ölmek istemiyorlarsa gelip Türk adaletine teslim olsunlar." dedi.

Gazi Yaşar Koç (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Gazi Yaşar Koç (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

"ATEŞİ BOL OLSUN"

Gazi Abdülkerim Çınar (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Gazi Abdülkerim Çınar (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)


Gazi Abdülkerim Çınar, "Hain FETÖ elebaşının ölüm haberini büyük bir mutlulukla öğrendim. Bu kadar masum insanın kanına girdi. Hainlerin sonu her zaman bedbaht olmaktır. Gülen'in ateşi bol olsun. Bize vatanımızı dar etmek istedi, kendi vatansız öldü. Tüm hainler bilsin ki ülkemiz huzur içinde büyümeye ve yaşamaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Geberen iblis başı Fetullah Gülenin cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!Geberen iblis başı Fetullah Gülenin cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
Geberen iblis başı Fetullah Gülen'in cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
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