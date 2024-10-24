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SON DAKİKA I MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi. MSB, "Gece-gündüz durmadan, yorulmadan şehitlerimiz için vurmaya devam" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 01:17 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 01:46
SON DAKİKA I MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi.

"GECE-GÜNDÜZ DURMADAN, YORULMADAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN VURMAYA DEVAM"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim 2024 saat 23.30'da hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MİT terör örgütü PKK/YPG hedeflerini milli silahlarla vurdu!MİT terör örgütü PKK/YPG hedeflerini milli silahlarla vurdu!
MİT terör örgütü PKK/YPG hedeflerini milli silahlarla vurdu!

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