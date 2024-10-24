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"Stadyumları kanla dolacak" diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!

Sinsi örgütün elebaşı Fetullah Gülen ABD'de öldü. Haşhaşiler elebaşı Gülen için stadyumda tören düzenledi. İblis başının Türkiye'ye kurduğu kumpaslarla paralel olarak "Stadyumlar kanla dolacak" diye infaz listeleri hazırladığı biliniyor. Kendisinin stayumdan cehenneme postalanması da kendi kurmaya çalıştıkları zulüm düzeninin altında kaldıklarının bir sembolü olarak tarihe geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 21:18 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 21:36
Stadyumları kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen, uzun yıllardır sinsi planlarını kurguladığı ABD'de hayatını kaybetti.

Hain darbe girişimi ve Türkiye'ye karşı kurduğu kumpaslarla bilinen Gülen'in ölümü, örgüt içinde büyük bier kavganın da fitilini ateşledi.

Haşhaşi zihniyetine sahip FETÖ mensupları, Gülen için ABD'de büyük bir stadyumda görkemli bir tören düzenledi.

FETÖ elebaşı Gülen (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETÖ elebaşı Gülen (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

TERÖRİSTBAŞI FETULLAH GÜLEN'E STADYUMDA TÖREN!
ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Skyland Baseball Stadyumu'nda düzenlenen törene örgüt üyesi haşhaşiler katılırken ABD polisi bölgede önlem aldı. Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı.

FETÖ'nün leşine VIP araba!FETÖ'nün leşine VIP araba!

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

STADYUM DETAYI KURDUKLARI ZULÜM DÜZENİNİ HATIRLATTI
Törenin stadyumda yapılması teröristbaşı Gülen'in Türkiye için planladığı kanlı gelecek ve zulüm düzeninin bir yansıması oldu.

Örgütün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde stadyumlarda infaz listeleri hazırladığı, "Stadyumlar kanla dolacak" şeklindeki şeytani planlarının detayları daha önce ortaya çıkmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen için haşhaşiler stadyumda toplandıFETÖ elebaşı Gülen için haşhaşiler stadyumda toplandı

FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı bir davada 2020 yılında gizli tanık olarak ifade veren 'Zaman' kod adlı kişi bu itirafı yaptı.

'Zaman, "15 Temmuz darbe girişimi 2010'lu yıllardan beri biliniyordu. Darbenin nasıl olacağı Fetullah Gülen tarafından tarihine kadar bildirildiği toplantılar yapılmıştı. Bu toplantılarda Bekmezci, karar verici olarak yer alıyordu. Fetullah Gülen, kansız bir darbe planlıyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi gitmesi için MİT operasyonu ve 17-25 Aralık operasyonlarını düzenlediler. Erdoğan, Başbakan iken birçok kez suikast girişiminde bulundular. En sonunda darbenin kanlı olmasına karar verdiler. Fetullah Gülen, "Stadyumlar kanla dolacak" dedi. 5 bin kişilik bir liste hazırlandı. Bu listede kimin stadyumda infaz edileceği, kimin cezaevine gönderileceği yazılıydı. Darbeye karşı çıkan kişiler infaz edildi. İsmini hatırlamadığım Marmara Üniversitesinden bir profesör Fetullah Gülen'in yaptıklarına karşı çıktığı için kaza süsü verilerek öldürüldü" dedi.

FETÖ'nün ʺstadyumʺ tehdidi itiraflarla kayıtlara geçmiştiFETÖ'nün ʺstadyumʺ tehdidi itiraflarla kayıtlara geçmişti

FETÖ'nün "stadyum"da asmakla tehdit ettiği gazeteciler ve siyasilerin de olduğu biliniyor.

KURDUKLARI DÜZENİN ALTINDA KALDILAR
Fetullah Gülen'in de kendi kurmaya çalıştığı bu korkunç düzenin altında kalarak, sembolik bir şekilde stadyumdan cehenneme postalanması, tarihe geçti.

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