"Stadyumları kanla dolacak" diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!

FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı bir davada 2020 yılında gizli tanık olarak ifade veren 'Zaman' kod adlı kişi bu itirafı yaptı.

STADYUM DETAYI KURDUKLARI ZULÜM DÜZENİNİ HATIRLATTI Törenin stadyumda yapılması teröristbaşı Gülen'in Türkiye için planladığı kanlı gelecek ve zulüm düzeninin bir yansıması oldu.

'Zaman, "15 Temmuz darbe girişimi 2010'lu yıllardan beri biliniyordu. Darbenin nasıl olacağı Fetullah Gülen tarafından tarihine kadar bildirildiği toplantılar yapılmıştı. Bu toplantılarda Bekmezci, karar verici olarak yer alıyordu. Fetullah Gülen, kansız bir darbe planlıyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi gitmesi için MİT operasyonu ve 17-25 Aralık operasyonlarını düzenlediler. Erdoğan, Başbakan iken birçok kez suikast girişiminde bulundular. En sonunda darbenin kanlı olmasına karar verdiler. Fetullah Gülen, "Stadyumlar kanla dolacak" dedi. 5 bin kişilik bir liste hazırlandı. Bu listede kimin stadyumda infaz edileceği, kimin cezaevine gönderileceği yazılıydı. Darbeye karşı çıkan kişiler infaz edildi. İsmini hatırlamadığım Marmara Üniversitesinden bir profesör Fetullah Gülen'in yaptıklarına karşı çıktığı için kaza süsü verilerek öldürüldü" dedi.

FETÖ'nün ʺstadyumʺ tehdidi itiraflarla kayıtlara geçmişti

FETÖ'nün "stadyum"da asmakla tehdit ettiği gazeteciler ve siyasilerin de olduğu biliniyor.

KURDUKLARI DÜZENİN ALTINDA KALDILAR

Fetullah Gülen'in de kendi kurmaya çalıştığı bu korkunç düzenin altında kalarak, sembolik bir şekilde stadyumdan cehenneme postalanması, tarihe geçti.