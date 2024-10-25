TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kameraları nasıl sızdırıldı? Terörist özel harekatı görünce kendini patlatmış

Teröristlerin üzerlerinden çıkan ekipmanlar. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)
EĞİTİM YERİ: KANDİL
Hürriyet'in iddiasına göre; PKK'nın dağ kadrosunda yer alan 2 terörist, Kandil'de suikast, bomba, eylem, silah ve canlı bomba konularında eğitim aldı.
Örgütün üst yönetiminden aldıkları talimatın ardından yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan teröristler, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı gerçekleştirdi. Geriye dönük kamera görüntüleri incelemeye alınırken, teröristlerin Ankara'ya ne zaman ve nasıl geldikleri de araştırılmaya devam ediliyor.
Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek ve paylaşımlar. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)
GÜVENLİK KAMERALARI NASIL SIZDIRILDI?
Saldırıyla ilgili istihbarat zafiyeti olup olmadığı da gündemde. Saldırı anıyla ilgili güvenlik kamera görüntülerinin sızdırılmasıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.
Saldırı öncesinde plan ve bölgede keşif yaptığı öğrenilen teröristlere Ankara'ya gelişlerinde ve keşif yapmalarında yardım eden olup olmadığı mercek altına alındı.
Teröristlerin geldiği taksi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)
ÇAY KAHVE İÇTİLER
Kahramankazan'a geldiklerinde dikkat çekmemek için el ele tutuşarak kendilerine sevgili görüntüsü veren teröristler, önce bir pastaneye gidip çay-kahve içtiği tespşt edildi.
ERKEK TERÖRİSTİ YOLDA ALDILAR
TUSAŞ'taki vardiya değişim saatine kadar ilçe merkezinde zaman geçiren teröristlerin gasp ettikleri taksiyle TUSAŞ'a geçtikleri ortaya çıktı.
Taksiye önce kadın teröristin müşteri gibi binip ön koltuğa oturduğu, ardından yolda erkek teröristi aldıkları belirlendi. Şehir merkezinden çıktıktan sonra taksici Murat Arslan'ın erkek terörist tarafından ensesinden vurularak öldürüldüğü ve bagaja konulduğu öğrenildi.
Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek'in sosyal medya paylaşımı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)
KADIN TERÖRİST KENDİSİNİ PATLATTI
Ön nizamiyeden içeri girerek misafirlerin alındığı bölüme kadar gelen teröristlerin Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) ile girdikleri çatışmanın ayrıntıları da ortaya çıktı.
Teröristlerin bir pastanede çay kahve içip mesai değişimini beklediği tespit edildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)
Teröristlerin nizamiyeden girişi nedeniyle JÖH ve PÖH ekipleri farklı noktalardan helikopterlerle alana iniş yaptı. Yerleşke içerisinde ilerlemek isteyen teröristlerle çatışma yaşandı. Çatışmaların yoğunlaştığı sırada kadın terörist kendisini patlattı. Diğer terörist ise çatışmalar sırasında öldürüldü. Teröristlerin saldırıya adeta cephanelik ile geldikleri belirlendi.