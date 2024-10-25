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TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kameraları nasıl sızdırıldı? Terörist özel harekatı görünce kendini patlatmış

TUSAŞ’a saldıran teröristlerin PKK’nın dağ kadrosunda yer alan ‘Rojger’ kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Teröristlerin dikkat çekmemek için kendilerine sevgili süsü verdiği açığa çıkarken, saldırı ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 08:08 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 08:25
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kameraları nasıl sızdırıldı? Terörist özel harekatı görünce kendini patlatmış

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne 23 Ekim 2024 tarihinde terör saldırısı düzenlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. 5 vatandaşımız şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerinden birinin Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek olduğunu duyurdu. Kadın teröristin isminin ise Mine Sevjin Alçiçek olduğu öğrenildi.

Kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

TUSAŞa saldıran PKKlı terörist Mine Sevjin Alçiçek eski HDP ilçe başkanı çıktı!TUSAŞa saldıran PKKlı terörist Mine Sevjin Alçiçek eski HDP ilçe başkanı çıktı!
TUSAŞ'a saldıran PKK'lı terörist Mine Sevjin Alçiçek eski HDP ilçe başkanı çıktı!

Teröristlerin kimliği ve saldırısının detayları ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

İzmir doğumlu terörist Alçiçek'in 2014-2015 yıllarında Hakkari'de kaldığı, HDP'de ilçe eş başkanlığı yaptığı, 2015'te terör örgütüne katıldığı öğrenildi.

Alçiçek, hakkında yakalama kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

TUSAŞ saldırısının ardından ekipler hızlıca bölgeye sevk edildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)TUSAŞ saldırısının ardından ekipler hızlıca bölgeye sevk edildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

YAKALAMA KARARI VARDI
Şırnak'ın İdil İlçesine kayıtlı Ali Örek hakkında ise "terör örgütü üyeliği ve devletin birlik ve bütünlüğünü bozma" suçundan 2016'da çıkarılan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Teröristlerin üzerlerinden çıkan ekipmanlar. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Teröristlerin üzerlerinden çıkan ekipmanlar. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

EĞİTİM YERİ: KANDİL
Hürriyet'in iddiasına göre; PKK'nın dağ kadrosunda yer alan 2 terörist, Kandil'de suikast, bomba, eylem, silah ve canlı bomba konularında eğitim aldı.

Örgütün üst yönetiminden aldıkları talimatın ardından yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan teröristler, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı gerçekleştirdi. Geriye dönük kamera görüntüleri incelemeye alınırken, teröristlerin Ankara'ya ne zaman ve nasıl geldikleri de araştırılmaya devam ediliyor.

Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek ve paylaşımlar. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek ve paylaşımlar. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

GÜVENLİK KAMERALARI NASIL SIZDIRILDI?
Saldırıyla ilgili istihbarat zafiyeti olup olmadığı da gündemde. Saldırı anıyla ilgili güvenlik kamera görüntülerinin sızdırılmasıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Saldırı öncesinde plan ve bölgede keşif yaptığı öğrenilen teröristlere Ankara'ya gelişlerinde ve keşif yapmalarında yardım eden olup olmadığı mercek altına alındı.

Teröristlerin geldiği taksi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Teröristlerin geldiği taksi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

ÇAY KAHVE İÇTİLER
Kahramankazan'a geldiklerinde dikkat çekmemek için el ele tutuşarak kendilerine sevgili görüntüsü veren teröristler, önce bir pastaneye gidip çay-kahve içtiği tespşt edildi.

ERKEK TERÖRİSTİ YOLDA ALDILAR
TUSAŞ'taki vardiya değişim saatine kadar ilçe merkezinde zaman geçiren teröristlerin gasp ettikleri taksiyle TUSAŞ'a geçtikleri ortaya çıktı.

Taksiye önce kadın teröristin müşteri gibi binip ön koltuğa oturduğu, ardından yolda erkek teröristi aldıkları belirlendi. Şehir merkezinden çıktıktan sonra taksici Murat Arslan'ın erkek terörist tarafından ensesinden vurularak öldürüldüğü ve bagaja konulduğu öğrenildi.

Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek'in sosyal medya paylaşımı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek'in sosyal medya paylaşımı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

KADIN TERÖRİST KENDİSİNİ PATLATTI
Ön nizamiyeden içeri girerek misafirlerin alındığı bölüme kadar gelen teröristlerin Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) ile girdikleri çatışmanın ayrıntıları da ortaya çıktı.

Teröristlerin bir pastanede çay kahve içip mesai değişimini beklediği tespit edildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Teröristlerin bir pastanede çay kahve içip mesai değişimini beklediği tespit edildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

Teröristlerin nizamiyeden girişi nedeniyle JÖH ve PÖH ekipleri farklı noktalardan helikopterlerle alana iniş yaptı. Yerleşke içerisinde ilerlemek isteyen teröristlerle çatışma yaşandı. Çatışmaların yoğunlaştığı sırada kadın terörist kendisini patlattı. Diğer terörist ise çatışmalar sırasında öldürüldü. Teröristlerin saldırıya adeta cephanelik ile geldikleri belirlendi.

Takvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞa saldıran Rojger kod adlı PKKlı Ali Örekin skandal paylaşımları... Her bir satırından bölücülük akıyorTakvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞa saldıran Rojger kod adlı PKKlı Ali Örekin skandal paylaşımları... Her bir satırından bölücülük akıyor
Takvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞ'a saldıran Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek'in skandal paylaşımları... Her bir satırından bölücülük akıyor

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