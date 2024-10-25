TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kameraları nasıl sızdırıldı? Terörist özel harekatı görünce kendini patlatmış

Örgütün üst yönetiminden aldıkları talimatın ardından yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan teröristler, TUSAŞ 'a yönelik saldırıyı gerçekleştirdi. Geriye dönük kamera görüntüleri incelemeye alınırken, teröristlerin Ankara'ya ne zaman ve nasıl geldikleri de araştırılmaya devam ediliyor.

EĞİTİM YERİ: KANDİL Hürriyet'in iddiasına göre; PKK'nın dağ kadrosunda yer alan 2 terörist, Kandil'de suikast, bomba, eylem, silah ve canlı bomba konularında eğitim aldı.

Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek ve paylaşımlar. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

GÜVENLİK KAMERALARI NASIL SIZDIRILDI?

Saldırıyla ilgili istihbarat zafiyeti olup olmadığı da gündemde. Saldırı anıyla ilgili güvenlik kamera görüntülerinin sızdırılmasıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Saldırı öncesinde plan ve bölgede keşif yaptığı öğrenilen teröristlere Ankara'ya gelişlerinde ve keşif yapmalarında yardım eden olup olmadığı mercek altına alındı.