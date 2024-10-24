Şehit taksici Murat Arslan kimdir? Ankara TUSAŞ terör saldırısında şehit olan taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli?

(Takvim Foto Arşiv)

Acılı ama dik duruşuyla dikkat çeken baba Mahmut Arslan, "Bizi karakola götürdüler, telefonlarımızı aldılar haber almayalım diye sonra haber geldi. Yapacak hiç bir şey yok. Kolumuzun biri koptu. Bana akşam saatlerinde haber verdiler. Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular.