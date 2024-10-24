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Şehit taksici Murat Arslan kimdir? Ankara TUSAŞ terör saldırısında şehit olan taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine öğle saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısı ülkeyi derinden sarstı. Bu menfur saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 3 çocuk babası taksi şoförü Murat Arslan da şehitler arasında yer aldı. Peki, Şehit taksici Murat Arslan kimdir? Ankara TUSAŞ terör saldırısında şehit olan taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:25 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:26
Şehit taksici Murat Arslan kimdir? Ankara TUSAŞ terör saldırısında şehit olan taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli?

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TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine öğle saatlerinde, hain teröristler tarafından saldırı düzelendi. Teröristler güvenlik kamerası görüntülerine yansırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi. Olay yerine taksi ile gelen teröristler, taksi şoförünü de şehit etti.

Şehit olan taksi şoförünün babası (Takvim Foto Arşiv)Şehit olan taksi şoförünün babası (Takvim Foto Arşiv)

MURAT ARSLAN KİMDİR?

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan taksi şoförü Murat Arslan'ın üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit olan taksi şoförü Murat Arslan (DHA)Şehit olan taksi şoförü Murat Arslan (DHA)

Teröristler, Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladı.

Şehit taksici Murat Arslan kimdir? Ankara TUSAŞ terör saldırısında şehit olan taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ŞEHİT EDİLEN TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN BABASI KONUŞTU

Şehitlerden taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan konuştu.

Taksi şoförünün babası "Arabanın bagajına yerleştirmişler."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Acılı ama dik duruşuyla dikkat çeken baba Mahmut Arslan, "Bizi karakola götürdüler, telefonlarımızı aldılar haber almayalım diye sonra haber geldi. Yapacak hiç bir şey yok. Kolumuzun biri koptu. Bana akşam saatlerinde haber verdiler. Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ben oğlumun cenazesini daha görmedim. Buradan binmişler, TAi'de katliamı gerçekleştirmişler şerefsizler. Beş çocuğum vardı iki kız üç oğlan. Bir kolumu kırdılar. Oğlumunda üç tane çocuğu vardı" ifadelerini kullandı.

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