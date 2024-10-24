Şehit taksici Murat Arslan kimdir? Ankara TUSAŞ terör saldırısında şehit olan taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli?

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine öğle saatlerinde, hain teröristler tarafından saldırı düzelendi. Teröristler güvenlik kamerası görüntülerine yansırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi. Olay yerine taksi ile gelen teröristler, taksi şoförünü de şehit etti.
Şehit olan taksi şoförünün babası (Takvim Foto Arşiv)
MURAT ARSLAN KİMDİR?
Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan taksi şoförü Murat Arslan'ın üç çocuk babası olduğu öğrenildi.
Şehit olan taksi şoförü Murat Arslan (DHA)
Teröristler, Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladı.