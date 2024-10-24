Ankara terör saldırısı şehitlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu! Makina Mühendisi Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz... Ankara terör saldırısı şehitlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu! Ankara Tusaş patlama son dakika 5 şehit 22 yaralı! Makina

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit sayısı 5'e çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda yaralanan 22 kişinin de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu. Saldırının arkasında büyük ihtimalle PKK'nın olduğuna dair değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanırken, farklı görevlerde çalışan 5 kişinin şehit olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan yer aldı.

KAHREDEN DETAY: EŞİNİN GÖNDERDİĞİ ÇİÇEĞİ ALMAK İÇİN İNDİ

Saldırının detaylarına göre, Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak için yerleşkenin girişine gittiği sırada saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Öte yandan, teröristlerin Murat Arslan'a ait taksiyi gasp ederek, şoförü öldürdükten sonra cesedini bagajda sakladıkları ifade edildi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMALAR: "BÜYÜK İHTİMALLE PKK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, şehit sayısının 5'e yükseldiğini ve 22 kişinin yaralandığını belirtti. Yerlikaya, "Büyük ihtimalle saldırının arkasında PKK'nın olduğu yönünde bir değerlendirmemiz var. Kimlik tespit çalışmaları tamamlandığında detayları milletimizle paylaşacağız" dedi. Bakan Yerlikaya, terör saldırısını kınayarak, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.