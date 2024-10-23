HSK müfettişi Mehmet Aslan’a bıçakla saldıran Berat Çingay tutuklandı

ENSESİNDEN BIÇAKLADI HSK 'da yemekhane personeli olarak görev yapan Berat Çingay , HSK müfettişi Mehmet Aslan 'ı takip ederek bina otoparkında ensesinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HSK müfettişi Mehmet Aslan (DHA)

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HSK müfettişi Mehmet Aslan ve Berat Çingay'ın 2020 yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde görev yaptığı öğrenildi. Mehmet Aslan'ın o dönem Keban Adliyesi'nde başsavcı olarak görev yaptığı, kendisini yaralayan yemekhane personeli Berat Çingay'ın ise aynı dönemde orada mübaşir olarak çalıştığı öğrenildi.

Berat Çingay'ın Keban Adliyesi'nde çalıştığı dönemde disiplin soruşturması geçirdiği ve ardından işinden istifa ettiği, olaydan dönemin başsavcısı Mehmet Aslan'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.