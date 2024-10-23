İşte FETÖ’nün yeni yapılanması... Klikler savaşıyor: Mustafa Özcan ve Abdullah Özcan!

Bu savaş FETÖ'nün tepe kadrosunda yer alan ve her türlü ihanetin merkezinde yer alan Mustafa Özcan ile Abdullah Aymaz 'ın grupları arasında yaşanıyor.

KLİKLER SAVAŞIYOR Örgüt içindeki klikler, liderlik ve örgütün devasa mali kaynaklarının kontrolü için büyük bir savaşa girişti.

Bu isimlerin ortak noktası, örgütteki rahatlarının bozulmasından duydukları endişe. Özellikle İsmet Aksoy, örgütün kasası olarak biliniyor ve para yönetimi konusundaki hassasiyetiyle dikkat çekiyor.

MÖZ GRUBUNDA KİMLER VAR Özcan'ı destekleyen isimler arasında FETÖ'nün İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç bulunuyor.

Teröristbaşı Gülen hayattayken sürekli yanında olan Özcan, örgütün finansal kaynaklarının kontrolünü de elinde tutuyor. Yanında "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu ile birlikte hareket eden Özcan, Fetullah Gülen 'i ölene kadar kontrol eden iki kişiden biriydi.

MUSTAFA ÖZCAN TARAFI: ABD İMAMI VE ÖRGÜTÜN PARASININ KONTROLÜ Mustafa Özcan , örgütün ABD ayağını yöneten en güçlü isimlerden biri olarak biliniyor.

Mustafa Özcan: Örgütün çıkarları için her türlü tavizi vermeye hazır olan, etki alanı geniş bir figür. "Hizmet için gerekirse şeytanla bile istişare ederim" sözüyle tanınıyor.

İsmet Aksoy: Paranın kontrolünde büyük rol oynayan, örgütün kasası.

Naci Tosun: Kaynak Holding'i devralan isim, mevcut sistemi korumayı tercih ediyor.

Muhammed Çetin: Şahin görüşleriyle bilinen, güce ve kudrete önem veren bir figür.

Ekrem Dumanlı: Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni, örgütün yeni karar alma mekanizmasında yer alıyor.

Adem Kalaç: "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun bacanağı ve örgütte önemli bir konuma sahip.

ABDULLAH AYMAZ GRUBU: FETÖ'NÜN AVRUPA İMAMI VE ALMANYA'DAKİ GÜÇ ODAKLARI

Sinsi örgütün Almanya ayağını yöneten Abdullah Aymaz, Mustafa Özcan'a karşı koltuk kavgasına giren bir diğer isim.

Özellikle örgütün Avrupa tarafında en etkili kişi olarak bilinen Aymaz, Almanya'da örgütü yönlendiriyor. Yanında ise Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karamuna gibi örgütün büyükbaş isimleri var.

YENİ İCRA HEYETİNE TEK İSİM SEÇİLDİ

Ancak bu gruptan sadece Talip Büyük, örgütün yeni İcra Heyeti'ne seçilmiş durumda.

AYMA GRUBUNDA KİMLER VAR?

Abdullah Aymaz: Yüksek egolu, kulis faaliyetlerinde uzman, ancak paranoyak mizacı zayıf yönü.

Mustafa Yeşil: Hırslı ve kural tanımaz olarak biliniyor, örgüt tabanında pek sevilmiyor.

Ali Ursavaş: Geçmiş atamalardaki rolü nedeniyle eleştirilen, örgüt içi desteği azalan bir isim.

Talip Büyük: İngiltere'de örgütün parasını fon ve emlak piyasasında yönlendiren figür.

Hüseyin Karakuş: Almanya imamı, Aymaz'ın yakın adamlarından biri.

Bilal Karamuna: Birleşik Krallık imamı, Mustafa Yeşil ile yakın ilişkiler içinde.

FETÖ PARÇALANIYOR

İblis başının ölümünün ardından Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz arasındaki savaş FETÖ içindeki kırılmaları derinleştiriyor.