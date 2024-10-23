Yenidoğan bebek katillerinin tutuklanma anları. (DHA)

Engin, makamına gelerek kendisi ile ailesini öldürmekle tehdit eden "Benimle bir fotoğraf çektir" diyen bebek katillerinin önemli isimlerinden sözde müsteşar Mustafa Kemal Zengin ve çetesi hakkında çok kapsamlı bir soruşturmaya imza attı.

Yakalattığı Zengin ve diğer 7 zanlıyı Büyükçekmece Adliyesi'nin kapısında karşıladı. Ters kelepçe taktırtıp adliyeye girişlerini izledi.

Mağdur aileler, Savcı Yavuz Engin'i mesaj yağmuruna tuttu. Birçok anne-baba "Ayağına taş değmesin Savcım" derken, acılarının bir nebze de olsa dindiğini dile getirdi.