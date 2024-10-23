SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yenidoğan Çetesi'ni çökertmişti | Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ilk kez konuştu: Vazifeyi yerine getirdik

İstanbul’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle işbirliği yaparak, bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ilk kez konuştu. Savcı Engin, “Ben bu görev için ölmeyi göze alan Türkiye Cumhuriyeti’nin Savcısıyım” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 14:44 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 14:51
Yenidoğan Çetesi’ni çökertmişti | Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ilk kez konuştu: Vazifeyi yerine getirdik

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebep olan ve SGK'yi dolandırarak haksız kazanç sağlayan 'Yenidoğan Çetesi' çökertildi.

Çetenin çökertilmesinde Savcı Yavuz Engin'in büyük bir payı vardı.

Yenidoğan bebek. (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Yenidoğan bebek. (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmada ilk tutuklamalar 22 Nisan 2024 tarihinde yapılırken, soruşturmanın devam ettiği 2024 yılı ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar'ın Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i aradığı öğrenilmişti.

Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Zengin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Zengin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Engin ile önce telefonla konuşan Arslanatar, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağını ve ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulundu.

Avukat Arslanatar ile birlikte Mustafa Kemal Zengin isimli şüpheli de savcıyı makamında tehdit etti.

Yenidoğan Çetesi’ni çökertmişti | Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ilk kez konuştu: Vazifeyi yerine getirdik

Yenidoğan bebek katillerinin tutuklanma anları. (DHA)Yenidoğan bebek katillerinin tutuklanma anları. (DHA)

Engin, makamına gelerek kendisi ile ailesini öldürmekle tehdit eden "Benimle bir fotoğraf çektir" diyen bebek katillerinin önemli isimlerinden sözde müsteşar Mustafa Kemal Zengin ve çetesi hakkında çok kapsamlı bir soruşturmaya imza attı.

Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar! Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zenginin ifadesi ortaya çıktıYenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar! Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zenginin ifadesi ortaya çıktı
"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde kan donduran detaylar! Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandıSavcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Yakalattığı Zengin ve diğer 7 zanlıyı Büyükçekmece Adliyesi'nin kapısında karşıladı. Ters kelepçe taktırtıp adliyeye girişlerini izledi.

Mağdur aileler, Savcı Yavuz Engin'i mesaj yağmuruna tuttu. Birçok anne-baba "Ayağına taş değmesin Savcım" derken, acılarının bir nebze de olsa dindiğini dile getirdi.

Savcı Yavuz Engin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Savcı Yavuz Engin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ilk kez Yeni Asır muhabiri Fatih Şendil'e konuştu.

"KURT KAPANINA GİREN SUÇLULAR TÜRK ADALETİNİN ELİNDEDİR"
Kahraman Savcı, "Ailelerin güzel dilekleri benim için en büyük onur. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen suçlular, Türk adaletinin elindedir. 2 bin 400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacak. Bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyecekler. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır" dedi.

"ÖLMEYİ GÖZE ALARAK ÜNİFORMAYI GİYİYORUM"
Devletin verdiği görevi yerine getirdiğini belirten Savcı Engin, "Bunun gibi birçok büyük operasyona imza attık. Ancak bu medyaya düştüğü için gündem oldu. Ben kimseden korkmadan görevini yapan bir Cumhuriyetin Savcısıyım. Makamlar, unvanlar önemli değil. Devlet bir görev vermişse en iyisini yaparım. Kimseden etkilenmeden, kimseden korkmadan, ölmeyi göze alarak bu Cumhuriyet Savcısı üniformasını giyiyorum. Bugün nasıl bir çeteyi çökerttiysek, yine aynı şekilde durmadan görevimize devam edeceğiz" dedi.

'Yenidoğan Çetesi' skandalını ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)'Yenidoğan Çetesi' skandalını ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

PEKİ SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?
1989 yılında Almanya'da doğan Savcı Yavuz Engin, eğitim hayatını Türkiye'de tamamladı.

İlk ve ortaöğretimini Bolu 50. Yıl Anaokulu ve Ortaokulu'nda tamamlayan Yavuz Engin, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde aldı.

Yavuz Engin, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 2013 yılında buradan mezun olan Engin, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. 2014 yılında savcı adayı olarak meslek hayatına adım atan Engin'in ilk görev yeri Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı oldu.

Uzun bir dönem burada görev yapan Engin, 2024 yılının Nisan ayında ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi edildi.

Yenidoğan çetesi davasında gösterdiği kararlılık ve cesaretle tanınan Engin, adalet mücadelesinde önemli bir adalet figürü haline geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’de sosyal çöküş: Bold Medya ve Turkisminute siteleri hacklendi!
Siyasette ’Öcalan’ polemiği! Dervişoğlu kürsüden urgan attı Bahçeli ’İP’in ipini çekti... Ver odama asacağım
Türk Telekom
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan Putin’le görüşecek
Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’den yine FETÖ propagandası! İlk skandalı değil... Bunu kim koruyor?
Okan Buruk’tan dev sürpriz! İşte Galatasaray’ın Elfsborg maçı 11’i
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çalışana 3 yevmiye! Nasıl hesaplama yapılıyor?
Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışı zıplattı! PKK’daki Amerikancı klik DEM’in kulağını çekip tehdit etti: Silah bırakmayız şehirleri karıştırırız
Jose Mourinho’dan 5 yıldızla ilgili şok rapor!
Üsküdar’da polise çekiçli saldırı! Emekli subay ve oğlu terör estirdi
Mourinho’dan revizyon! İşte Fenerbahçe’nin Manchester United maçı 11’i
İşte FETÖ’nün yeni yapılanması... Klikler savaşıyor: Mustafa Özcan ve Abdullah Özcan!
CANLI | Hizbullah’tan misilleme geldi! Tel Aviv ve Hayfa’da siren sesleri: Askeri üsse füze
ÖZEL | Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi! Geri adım attı
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Zeytin yağında tohum yağı! Pide iç harcında tek tırnaklı eti
SON DAKİKA