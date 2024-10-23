Yenidoğan bebek katillerinin tutuklanma anları. (DHA)
Engin, makamına gelerek kendisi ile ailesini öldürmekle tehdit eden "Benimle bir fotoğraf çektir" diyen bebek katillerinin önemli isimlerinden sözde müsteşar Mustafa Kemal Zengin ve çetesi hakkında çok kapsamlı bir soruşturmaya imza attı.
Yakalattığı Zengin ve diğer 7 zanlıyı Büyükçekmece Adliyesi'nin kapısında karşıladı. Ters kelepçe taktırtıp adliyeye girişlerini izledi.
Mağdur aileler, Savcı Yavuz Engin'i mesaj yağmuruna tuttu. Birçok anne-baba "Ayağına taş değmesin Savcım" derken, acılarının bir nebze de olsa dindiğini dile getirdi.
Savcı Yavuz Engin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ilk kez Yeni Asır muhabiri Fatih Şendil'e konuştu.
"KURT KAPANINA GİREN SUÇLULAR TÜRK ADALETİNİN ELİNDEDİR"
Kahraman Savcı, "Ailelerin güzel dilekleri benim için en büyük onur. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen suçlular, Türk adaletinin elindedir. 2 bin 400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacak. Bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyecekler. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır" dedi.
"ÖLMEYİ GÖZE ALARAK ÜNİFORMAYI GİYİYORUM"
Devletin verdiği görevi yerine getirdiğini belirten Savcı Engin, "Bunun gibi birçok büyük operasyona imza attık. Ancak bu medyaya düştüğü için gündem oldu. Ben kimseden korkmadan görevini yapan bir Cumhuriyetin Savcısıyım. Makamlar, unvanlar önemli değil. Devlet bir görev vermişse en iyisini yaparım. Kimseden etkilenmeden, kimseden korkmadan, ölmeyi göze alarak bu Cumhuriyet Savcısı üniformasını giyiyorum. Bugün nasıl bir çeteyi çökerttiysek, yine aynı şekilde durmadan görevimize devam edeceğiz" dedi.
'Yenidoğan Çetesi' skandalını ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)
PEKİ SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?
1989 yılında Almanya'da doğan Savcı Yavuz Engin, eğitim hayatını Türkiye'de tamamladı.
İlk ve ortaöğretimini Bolu 50. Yıl Anaokulu ve Ortaokulu'nda tamamlayan Yavuz Engin, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde aldı.
Yavuz Engin, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 2013 yılında buradan mezun olan Engin, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. 2014 yılında savcı adayı olarak meslek hayatına adım atan Engin'in ilk görev yeri Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı oldu.
Uzun bir dönem burada görev yapan Engin, 2024 yılının Nisan ayında ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi edildi.
Yenidoğan çetesi davasında gösterdiği kararlılık ve cesaretle tanınan Engin, adalet mücadelesinde önemli bir adalet figürü haline geldi.