Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam?

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye'ye kurulan birçok kumpasın merkezinde olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı olan Fetullah Gülen geberdi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye'ye kurulan birçok kumpasın merkezinde olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı olan Fetullah Gülen geberdi.
FETÖ MENSUPLARI AKIN ETTİ
Çiftliğin girişinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde FETÖ mensupları akın etti.
Girişte güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.
İBLİSİN DİĞER EVİNDE HAREKETLİLİK YOK
Öte yandan havadan görüntülenen ve Gülen'in, gebermesine yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareketlilik yok.
Öte yandan, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.