PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Geberen iblis başı Fetullah Gülen'in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam?

Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında cehenneme odun oldu. Ölümünün ardından FETÖ mensupları, Pensilvanya'daki çiftlikte toplandı. Öte yandan çiftliğin bahçesinde kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 00:18 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 00:50
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye'ye kurulan birçok kumpasın merkezinde olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı olan Fetullah Gülen geberdi.

FETÖ elebaşı cehenneme odun oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ elebaşı cehenneme odun oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)

FETÖ MENSUPLARI AKIN ETTİ
Çiftliğin girişinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde FETÖ mensupları akın etti.

Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam? (Ekran Görüntüsü)Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam? (Ekran Görüntüsü)

Girişte güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam?

İblisin diğer evinde hareketlilik yok (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İblisin diğer evinde hareketlilik yok (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İBLİSİN DİĞER EVİNDE HAREKETLİLİK YOK
Öte yandan havadan görüntülenen ve Gülen'in, gebermesine yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareketlilik yok.

Geberen iblis başı Fetullah Gülen'in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti!

Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam? (Ekran Görüntüsü)Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam? (Ekran Görüntüsü)

Öte yandan, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

Pensilvanyadaki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖcüler duyurdu yeğeni doğruladı: Peş peşe paylaşımlarPensilvanyadaki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖcüler duyurdu yeğeni doğruladı: Peş peşe paylaşımlar
Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ'cüler duyurdu yeğeni doğruladı: Peş peşe paylaşımlar
Takvim.com.tr FETÖ elebaşı Gülenin geberdiği hastanenin izini buldu! İşte iblisin cehennemlik olduğu 251 numaralı odaTakvim.com.tr FETÖ elebaşı Gülenin geberdiği hastanenin izini buldu! İşte iblisin cehennemlik olduğu 251 numaralı oda
Takvim.com.tr FETÖ elebaşı Gülen'in geberdiği hastanenin izini buldu! İşte iblisin cehennemlik olduğu 251 numaralı oda

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’a müebbet talebi
Kremlin duyurdu! Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu
Vakıf Katılım Bankası
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam?
Alman Zeit’tan iblis Gülen’i aklama operasyonu! Habere taziye köşesi eklediler: Yorumlara bak FETÖ’cüleri gör
Sözler Köşkü hesabından mide bulandıran paylaşım: Geberen FETÖ elebaşı Gülen’e methiyeler dizdiler!
AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten mesaj: FETÖ elebaşı Gülen vatansız olarak öldü | Yenidoğan çetesi | İsrail-Filistin
FETÖ elebaşı Gülen geberdi cenaze krizi başladı! Yeğeni Ebuseleme’den kara kutu Cevdet Türkyolun’a sinkaflı küfür: O... evladısınız
Takvim.com.tr FETÖ elebaşı Gülen’in geberdiği hastanenin izini buldu! İşte iblisin cehennemlik olduğu 251 numaralı oda
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğü hastanenin ABD’deki bir tarikata ait olduğu çıktı!
Dilan Polat ve Sıla Doğu’dan skandal hareket! Gözaltına alınmışlardı: Hakim kararını açıkladı
CIA’den ısmarlama haberlerle FETO’yu aklama operasyonu! ABD ve İngiliz basını yasta... Yunan Katerina karalar bağladı
Yanlış anons! Juventus’un Arda Güler paylaşımı şoke etti
FETÖ elebaşı Gülen’in gebermesi sonrası MSB’den yazılı açıklama: Hain ’vatansız’ olarak anılacak
Elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütte taht kavgası: FETÖ’nün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak!
SON DAKİKA