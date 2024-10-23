FETÖ propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı! İlk skandalı değil... Bunu kim koruyor?

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen ve 15 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri ve terörist başı Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptıkları anlaşılan bazı şüphelilere yönelik 3 ilde operasyon düzenlenmişti.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Terörist başı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerden 4 kişi adliyeye sevk edildi.



GÜLEÇYÜZ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve bir kişi daha tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.