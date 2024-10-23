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FETÖ propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı! İlk skandalı değil... Bunu kim koruyor?

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen ve 15 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve 1 kişi tutuklandı. Takvim.com.tr Kazım Güleçyüz'ün arşivini açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 23:14
FETÖ propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı! İlk skandalı değil... Bunu kim koruyor?

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen ve 15 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri ve terörist başı Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptıkları anlaşılan bazı şüphelilere yönelik 3 ilde operasyon düzenlenmişti.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Terörist başı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerden 4 kişi adliyeye sevk edildi.

GÜLEÇYÜZ TUTUKLANDI
Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve bir kişi daha tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜLEÇYÜZ'ÜN FETÖ PROPAGANDASI
Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medyadan şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun"

Güleçyüz'ün FETÖ propagandası yaptığı paylaşımıGüleçyüz'ün FETÖ propagandası yaptığı paylaşımı

HESABINA ERİŞİM ENGELİ
Güleçyüz'ün sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği de görüldü

FETÖ propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı! İlk skandalı değil... Bunu kim koruyor?

RASİH YILMAZ DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınan diğer isimler ise Ömer Demir ve Rahis Yılmaz oldu. Yılmaz da teröristbaşı Gülen'in ölümünün ardından övgüler dizerek terör propagandası yapmıştı.

KAZIM GÜLEÇYÜZ'ÜN İLK SKANDALI DEĞİL
Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz her fırsatta FETÖ propagandası yapıyor.

Kazım Güleçyüz sosyal medya üzerinden örgüt yalanlarını köpürtüyor (X Ekran görüntüsü)Kazım Güleçyüz sosyal medya üzerinden örgüt yalanlarını köpürtüyor (X Ekran görüntüsü)

Örgüt'ün yalanlarını sosyal medya üzerinden köpürten Güleçyüz gazetedeki yayınlarını da zaman zaman örgütün görüşleriyle paralel sürdürüyor.

Kazım Güleçyüz sosyal medya üzerinden örgüt yalanlarını köpürtüyor (X Ekran görüntüsü)Kazım Güleçyüz sosyal medya üzerinden örgüt yalanlarını köpürtüyor (X Ekran görüntüsü)

FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALMIŞTI
FETÖ'nün medyadaki kriptosu ve örgütün tetikçiliğini üstlenen Yeni Asya Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'e 2020 yılında 1 yıl 8 ay, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim Özdabak'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.

FETÖ'NÜN MEDYA AYAĞI GÖREVİNİ DEVRALDI
FETÖ'nün medya ayağı Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin kapatılmasının ardından örgütün medya üzerindeki son ve en kritik halkası olarak kalan Yeni Asya'da genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturan Kazım Güleçyüz'ün 17/25 Aralık kumpas girişiminden bu yana 15 Temmuz darbe girişimi de dahil olmak üzere FETÖ'yü aklama operasyonu içeren paylaşımlara ve haberlere imza attı.

Kripto FETÖcü Yeni Asya skandallarına bir yenisini daha eklediKripto FETÖcü Yeni Asya skandallarına bir yenisini daha ekledi
Kripto FETÖ'cü Yeni Asya skandallarına bir yenisini daha ekledi

FETÖ'YÜ AKLAMA GİRİŞİMLERİ
FETÖ'nün Aksiyon dergisine konuşan Güleçyüz, AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın "cemaati bitirme planı" yaptığını ve bu doğrultuda hareket ettiğini söylemişti. Güleçyüz bu konuşmasında terör örgütünü masum bir dini hareket olarak pazarlamaya çalışmıştı.

İŞTE KAZIM GÜLEÇYÜZ'ÜN SKANDAL PAYLAŞIMLARI
Güleçyüz'ün FETÖ'cü darbe girişiminin işbirlikçi kalemşörlerinden biri olduğunu gösteren sosyal medya paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

Güleçyüz'ün FETÖ propapagandası içeren paylaşımlarından bazıları (Takvim.com.tr Arşiv)Güleçyüz'ün FETÖ propapagandası içeren paylaşımlarından bazıları (Takvim.com.tr Arşiv)

Güleçyüz'ün FETÖ propapagandası içeren paylaşımlarından bazıları (Takvim.com.tr Arşiv)Güleçyüz'ün FETÖ propapagandası içeren paylaşımlarından bazıları (Takvim.com.tr Arşiv)

Güleçyüz'ün FETÖ propapagandası içeren paylaşımlarından bazıları (Takvim.com.tr Arşiv)Güleçyüz'ün FETÖ propapagandası içeren paylaşımlarından bazıları (Takvim.com.tr Arşiv)

Darbe girişiminden 1 hafta önce FETÖ'cüleri aklamaya çalıştıDarbe girişiminden 1 hafta önce FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı

KİM KORUYOR?
Kazım Güleçyüz'ün açık açık FETÖ militanlığı yaptığı görülürken bugüne kadar neden dokunulmadığı merak konusu oldu. "Kripto FETÖ'cüyü koruyan birileri mi var?" sorusu gündeme geldi.

Takvim.com.tr Güleçyüz'ün ve Yeni Asya'nın skandallarını deşifre ederek haberleştirmişti.

İşte o haberlerimizden öne çıkanlar:

Yeni Asya artık açık açık FETÖ propagandası yapıyorYeni Asya artık açık açık FETÖ propagandası yapıyor
Yeni Asya artık açık açık FETÖ propagandası yapıyor

Kripto FETÖcü YeniAsyada Kazım Güleçyüz ve İbrahim Özdabak’a hapis cezasıKripto FETÖcü YeniAsyada Kazım Güleçyüz ve İbrahim Özdabak’a hapis cezası
Kripto FETÖ'cü YeniAsya'da Kazım Güleçyüz ve İbrahim Özdabak'a hapis cezası

Kripto FETÖcü gazete Yeni Asyanın genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüzden birbirinden skandal tweetlerKripto FETÖcü gazete Yeni Asyanın genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüzden birbirinden skandal tweetler
Kripto FETÖ'cü gazete Yeni Asya'nın genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz'den birbirinden skandal tweetler

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüze FETÖ davasıYeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüze FETÖ davası
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'e FETÖ davası

Kripto FETÖcü gazete Yeni Asya Fetullahın Zamanını hiç aratmıyorKripto FETÖcü gazete Yeni Asya Fetullahın Zamanını hiç aratmıyor
Kripto FETÖ'cü gazete Yeni Asya Fetullah'ın Zaman'ını hiç aratmıyor

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