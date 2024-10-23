FETÖ propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı! İlk skandalı değil... Bunu kim koruyor?

RASİH YILMAZ DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınan diğer isimler ise Ömer Demir ve Rahis Yılmaz oldu. Yılmaz da teröristbaşı Gülen'in ölümünün ardından övgüler dizerek terör propagandası yapmıştı.
KAZIM GÜLEÇYÜZ'ÜN İLK SKANDALI DEĞİL
Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz her fırsatta FETÖ propagandası yapıyor.
Kazım Güleçyüz sosyal medya üzerinden örgüt yalanlarını köpürtüyor (X Ekran görüntüsü)
Örgüt'ün yalanlarını sosyal medya üzerinden köpürten Güleçyüz gazetedeki yayınlarını da zaman zaman örgütün görüşleriyle paralel sürdürüyor.
Kazım Güleçyüz sosyal medya üzerinden örgüt yalanlarını köpürtüyor (X Ekran görüntüsü)
FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALMIŞTI
FETÖ'nün medyadaki kriptosu ve örgütün tetikçiliğini üstlenen Yeni Asya Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'e 2020 yılında 1 yıl 8 ay, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim Özdabak'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.
FETÖ'NÜN MEDYA AYAĞI GÖREVİNİ DEVRALDI
FETÖ'nün medya ayağı Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin kapatılmasının ardından örgütün medya üzerindeki son ve en kritik halkası olarak kalan Yeni Asya'da genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturan Kazım Güleçyüz'ün 17/25 Aralık kumpas girişiminden bu yana 15 Temmuz darbe girişimi de dahil olmak üzere FETÖ'yü aklama operasyonu içeren paylaşımlara ve haberlere imza attı.
FETÖ'YÜ AKLAMA GİRİŞİMLERİ
FETÖ'nün Aksiyon dergisine konuşan Güleçyüz, AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın "cemaati bitirme planı" yaptığını ve bu doğrultuda hareket ettiğini söylemişti. Güleçyüz bu konuşmasında terör örgütünü masum bir dini hareket olarak pazarlamaya çalışmıştı.
İŞTE KAZIM GÜLEÇYÜZ'ÜN SKANDAL PAYLAŞIMLARI
Güleçyüz'ün FETÖ'cü darbe girişiminin işbirlikçi kalemşörlerinden biri olduğunu gösteren sosyal medya paylaşımlarından bazıları şu şekilde:
Güleçyüz'ün FETÖ propapagandası içeren paylaşımlarından bazıları (Takvim.com.tr Arşiv)
Güleçyüz'ün FETÖ propapagandası içeren paylaşımlarından bazıları (Takvim.com.tr Arşiv)
Güleçyüz'ün FETÖ propapagandası içeren paylaşımlarından bazıları (Takvim.com.tr Arşiv)
Darbe girişiminden 1 hafta önce FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı
KİM KORUYOR?
Kazım Güleçyüz'ün açık açık FETÖ militanlığı yaptığı görülürken bugüne kadar neden dokunulmadığı merak konusu oldu. "Kripto FETÖ'cüyü koruyan birileri mi var?" sorusu gündeme geldi.
Takvim.com.tr Güleçyüz'ün ve Yeni Asya'nın skandallarını deşifre ederek haberleştirmişti.
İşte o haberlerimizden öne çıkanlar: