FETÖ'nün medya üzerinden yürüttüğü algı çalışmalarının en önemli halkası durumunda olan Yeni Asya Gazetesi, yine operasyonlarına hız verdi. 15 Temmuz 2016'dan sonra örgüt ile ilgili propaganda haberlerinin ve algı operasyonlarının merkezi durumuna gelen sözde gazete, bugün attığı manşetle bir kez daha FETÖ yanlısı olduğunu gözler önüne serdi. FETÖ ve ByLock nedeniyle tutuklu bulunan bir şahsı "Bir bebek daha cezaevinde" manşetiyle aklama operasyonu yaptı. Dünyadaki en kutsal değerlerden biri olan "çocuk/bebek sevgisini" kendi kirli amaçlarına alet ederek FETÖ'yü masumlaştırmaya çalışan Yeni Asya'nın bu manşeti ilk olmadığı gibi son olacağa da benzemiyor. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bu yana FETÖ, sürekli bebekler ve çocuklar üzerinden Yeni Asya'nın haberinde olduğu gibi kara propaganda yürütüyor.

OHAL'İ HEDEF ALMIŞLARDI

​FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı daha hızlı ve kararlı bir şekilde mücadele için çıkarılan OHAL'i daha önce sürekli olarak hedef alan Yeni Asya, OHAL'in bir an önce kaldırılarak kripto durumda bulunan ve deşifre olmamış FETÖ'cülere alan açmaya çalışmıştı. Bu şekilde bulunan FETÖ'cülerin çalışmalarını yürütmesini kolaylaştırmayı amaçlayan sözde gazete, üst düzey FETÖ'cülerin de yurt dışına kaçmasına zemin hazırlamak istemişti.

MEHMET ALTAN'I DA SAVUNDU



FETÖ üyeliği nedeniyle cezaevinde bulunan ve bu suçtan dolayı "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası alan Mehmet Altan'ı da manşetten savunan Yeni Asya, "Her şey hukuksuzdu" manşeti atarak Altan'ın masum olduğu algısı yaratmıştı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tutuklanan bir diğer FETÖ'cü eski Danıştay üyesi Kerim Kavas'ı da manşete taşıyarak algı oyunu yapan Yeni Asya, Kavas'ın FETÖ üyeliğinden değil de Danıştay'da olduğu dönemde verdiği bir karar nedeniyle cezaevine koyulduğunu öne sürmüştü.

FETÖ'YE FETÖ DEMEYEN KRİPTO YAPI

Yeni Asya gazetesi artık hukuken de tescilli bir terör örgütü olan FETÖ'ye yayınlarında ısrarla FETÖ demiyor. Fetullahçı terör örgütünün Yeni Asya'daki kullanımı "f.ö." şeklinde. Bu da terör örgütü olarak görmediği yapı olan FETÖ ile Yeni Asya grubunun terör işbirliğini ortaya seriyor.

FETÖ SORUŞTURMASI NEDEN YOK?

Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) ile ilişkisi 15 Temmuz'dan bu yana kanıtlarıyla ortaya çıkmasına rağmen, Yeni Asya'nın FETÖ soruşturmalarının dışında tutulmasına anlam verilemiyor. Başta gazetenin genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün yazıları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün kirli algı operasyonlarıyla paralel tavır gösterdiği biliniyor. Yeni Asya gazetesi de birinci sayfasında sürekli olarak FETÖ'ye alan açacak sinir uçlarını kaşıyor, FETÖ'nün kirli argümanlarını aynen kullanıyor. Kripto biçimde FETÖ'ye çalışan gazeteye neden dokunulamıyor kamuoyu bu sorunun cevabını bekliyor.

HÜKÜMETİ KUR'AN DÜŞMANI OLARAK GÖSTERİYORLAR!

FETÖ terör örgütünü; zulme uğrayan, işinden atılan, çocukları evde yalnız kalmış, Kur'an okumaları bile yasaklanmış nurcu kardeşleri olarak gösteren FETÖ'cü Yeni Asya'nın kalemşoru skandal karikaürlere imza atıyor. İşte ibrahim Özdabak'ın sanki iktidar din düşmanıymış gibi FETÖ'yü aklamaya çalışan o çirkin karikatürü;







Zaman gazetesi geçmişte ne görev üstleniyorsa, Yeni Asya bugün aynı işlevi görüyor Yüce kitabımız Kuran'ın eğitimini, örgüt faaliyetlerinin propagandası için kullanıyorlar. İşte Yeni Asya'nın skandal manşetlerinden biri;





İŞTE YENİ ASYA'NIN FETÖ'YÜ AKLAMA OPERASYONLARI













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