Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz hakkında 'Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kazım Güleçyüz'ün Fetullahçı Terör Örgütü'nün eylemlerini meşru gösterecek, bu örgüte yöneticilik ya da üyelikten haklarında işlem yapılan şahısları masum gösterecek şekilde propaganda yaptığı ihbarı yer aldı.

İhbar üzerine savcılıkça şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında Güleçyüz'ün geriye dönük sosyal medya hesaplarında araştırma yapıldığı belirtildi. Kazım Güleçyüz'e ait Twitter hesabında 2014-2018 yılları arasında FETÖ tweetleri iddianamede yer aldı. Güleçyüz'ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen lehine attığı ve 'hoca' dediği tweetlerin olduğu kaydedildi.

İddianamede şüpheli Kazım Güleçyüz'ün Genel Yayın Yönetmeni olduğu Yeni Asya Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan 16 ve 23 Aralık 2014 tarihli kapatılan Zaman Gazetesi ve STV isimli kanal yetkilileri hakkında yapılan soruşturmayla ilgili yazılarına yer verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Güleçyüz savunmasında, Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı Yeni Asya Gazetesi'nin genel yayın politikasına bakıldığında suçlamaların yersiz olduğunu, amacının FETÖ soruşturmaları sırasında mağduriyetlere yol açılmamasına ilişkin uyarı ve eleştiri yapma olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Savcılık, Kazım Güleçyüz'ün Twitter yorumları, gazetesinde yazdığı köşe yazıları ve ilgili gazetenin 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren haber içerikleriyle FETÖ'yü ve bu örgüte yönetici olan ya da üye olan şahısları masum veya mağdur göstermeye çalıştığını kaydetti. İddianamede, FETÖ'ye ilişkin soruşturma ve kovuşturmaları mağdur şahıslara yönelik zulüm olarak göstermeye çalışarak kamuoyunda algı oluşturmaya özen gösterdiği ifade edildi.

CEMAAT LİDERİ GİBİ LANSE ETMEYE ÇALIŞTI

Şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un herkes tarafından kullanılabilen bir uygulama olduğunu göstermeye çalıştığı, bu şekilde örgüt yönetici ve üyelerinin yargılamaları sulandırma girişimlerine yardımcı olduğu belirtildi. Güleçyüz'ün silahlı terör örgütünü bir cemaat gibi göstermeye çalıştığı ileri sürüldü. Gülen'i cemaat lideri gibi kamuoyuna lanse etmeye çalıştığı, bu şekilde silahlı terör örgütünün şiddet, tehdit ve cebir içerikli eylemlerini meşru göstermeye yönelik eylemlerde bulunduğu ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varıldığı kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Ayrıca aynı iddianame kapsamında Yeni Asya Gazetesi'nin karikatürlerini hazırlayan Halil İbrahim Özdabak'a da 'Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında dava açıldı. Güleçyüz ve Özdabak hakkında atılı suç kapsamında ceza talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.