FETÖ'nün medya ayağı Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin kapatılmasının ardından örgütün medya üzerindeki son ve en kritik halkası olarak kalan Yeni Asya'da genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturan Kazım Güleçyüz'ün 17/25 Aralık kumpas girişiminden bu yana darbe de dahil olmak üzere FETÖ'yü aklama operasyonu içeren tweetleri ortaya çıktı.

Bir dönem çalışırken görevden uzaklaştırıldığı sonrasında ise Mehmet Kutlular'ın rahatsızlığının ardından yeniden başına geçtiği Yeni Asya Gazetesi'ni tamamen FETÖ'nün güdümüne sokan Güleçyüz, gazetenin imza attığı tüm haberler ile örgütü aklama operasyonları yaptırdı.

Kripto FETÖ'cü Kazım Güleçyüz'ün kontrolüne girdikten sonra iyice FETÖ tetikçiliğine soyunan Yeni Asya, sürekli "Nurculuk" üzerinden de din istismarı yaptı. 17/25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün kontrolünde bulunan şirketlerin reklamları gazetede sergilenmeye başlandı.

Sadece örgütün gazeteleri olan Zaman, Bugün, Meydan ve Taraf gibi gazetelerin dağıtıcılığını yapan Cihan Dağıtım isimli şirket, bu tarihten sonra Yeni Asya'nın dağıtım işini de üstlenerek açık bir şekilde gazetenin kimin kontrolünde hareket ettiğini gözler önüne serdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından da bir karar alarak örgütün kısaltma adı olan FETÖ'yü hiçbir haberin içerisinde kullanmadı. Güleçyüz döneminde Yeni Asya'da FETÖ'ye "f.ö." kısaltması kullanılarak ısrarla terör örgütü denmiyor.

BASIN İLAN KURUMU HALEN DESTEKLİYOR

Yeni Asya'ya halen Basın İlan Kurumu da ilan vererek bir kripto terör destekçisi gazeteye dolaylı yoldan finansman sağlıyor. Reklam bile alamazken, Basın İlan Kurumu (BİK) ilanlarıyla bir anlamda devletin imkanlarını kullanarak terör örgütlerine destek veren gazetenin kirli faaliyetlerine göz yumuluyor.

İŞTE KAZIM GÜLEÇYÜZ'ÜN BİRBİRİNDEN SKANDAL TWEETLERİ

FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlere "bebek istismarı" ile destek olan Güleçyüz'ün ne kendisinin, ne de gazetesinin 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere şehit çocukları için böylesi "duyarlılık" göstermediği de biliniyor. Tamamen teröristlere destek olmak için "bebek katillerini" bile "bebekler cezaevinde" kara propagandasıyla omuz veren Güleçyüz'ün FETÖ'cü darbe girişiminin işbirlikçi kalemşörlerinden biri olduğunu gösteren sosyal medya paylaşımları ise şaşırtmadı.

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15 Temmuz'daki karanlık darbe girişiminin sabahında henüz şehitlerimizin kanı bile kurumadan alçak girişimin "sahte darbe" olduğunu ima eden tweetler atarak FETÖ üzerindeki dikkatleri başka yönlere çekmeyi amaçlamıştı.

Yine aynı sabah darbenin aslında bir sivil darbe girişimi için düzenlenmiş olabileceğini iftirasını ortaya atmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunan FETÖ yapılanmasını "TSK içerisindeki en güvenilir elemanlar" olarak tanımlayan Güleçyüz, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü darbeciler lehine algı oluşturmaya çalışmıştı.

17/25 Aralık kumpasından sonra açıkça örgütün lehine ve tarafında yer alan ve bu doğrultuda haberlere imza atan Kazım Güleçyüz, bunu açıkça itiraf ederek devletin örgütle verdiği mücadelenin karşısında durduklarını açıklamıştı.

Darbe gecesi tüm engellemelere rağmen demokrasi lehine kahramanca yayın yapan kanallara askerlerin düzenlediği baskınları görmezden gelen Güleçyüz, bu tweetiyle FETÖ söylemi olan "kontrollü darbe" iması yapmıştı.

Kazım Güleçyüz ayrıca, Mehmet Baransu, Hidayet Karaca, Gültekin Avcı gibi örgütün tetikçi kalemlerini aklamaya çalışmıştı.

Aksiyon dergisine konuşan Güleçyüz, AK Parti ve Erdoğan'ın "cemaati bitirme planı" yaptığını ve bu doğrultuda hareket ettiğini söylemişti. Güleçyüz bu konuşmasında cemaati masum bir dini hareket olarak pazarlamaya çalışmıştı.