Devlet Bahçeli'nin "İmralı" çıkışının kodları: Bu riski neden aldı?

ÖNCE DEM'LE EL SIKIŞTI SONRA PKK ELEBAŞINA ÇAĞRI YAPTI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önce 1 Ekim'de Meclis'te DEM Parti üyeleriyle el sıkışarak pozitif mesajlar verdi. Daha sonra terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yakalandıktan sonra, "Bir hizmet imkanım olursa yaparım" sözlerini hatırlatarak, "Çıksın terörün bittiğini ilan etsin" çağrısını yaptı.

Bahçeli DEM'lilerle tokalaştı (1 Ekim, Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

BAHÇELİ EL YÜKSELTTİ: TECRİDİ KALDIRILARSA DEM GRUBU'NDA KONUŞSUN

Bahçeli dün (22 Ekim) ise tarihi bir çıkış daha yaptı. Partisinin Grup Toplantısında terörün bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizen MHP lideri Devlet Bahçeli yine teröristbaşı Öcalan'ın "Hizmet ederim" sözünü hatırlatarak, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.

UMUT HAKKI ÇIKIŞI

Bahçeli devamında şunları söyledi:

"Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız, vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK: TERÖRSÜZ ŞİDDETSİZ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDELİM

Bahçeli'nin sözleri siyaseti hareketlendirdi. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin! Terörsüz şiddetsiz Türkiye'yi inşa edelim." diyerek net bir mesaj verdi.

BAHÇELİ'NİN MESAJININ ŞİFRELERİ

Peki MHP lideri Devlet Bahçeli bu çıkışı neden yaptı? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "milat" olarak nitelediği bu çıkışın sebebi neydi?

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi meselenin "devlet projesi" olduğunu belirterek, "Burada en önemli avantajımız ise, bunun sadece Devlet Bahçeli'nin bir projesi değil, devlet projesi olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir şekilde destek vermesi. Kürt halkının barışa olan inancı ve CHP ve DEM Parti'nin sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri." dedi.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

22 EKİM MİLAT

Özal döneminde Öcalan Bekaa Vadisi'ndeyken, Celal Talabani'nin aracılığıyla bir tek yanlı ateşkes süreci başlatılmıştı. Erbakan döneminde birtakım girişimler oldu. Erdoğan, "Baldıran zehiri" içme pahasına iki kez çözüm süreci başlattı. Ama hiçbirisinde Öcalan'ın Meclis'te, DEM Parti grup toplantısında terörün bittiğini ve PKK'nın lağvedildiğini açıklaması çağrısı yapılmadı. Bu açıdan 22 Ekim tarihi bir dönüm noktası oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın belirttiği gibi bu bir "milat".