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24 EKİM 2024 Narin'i kim öldürdü, katil belli oldu mu, neden öldürüldü? İddianameden çarpıcı detaylar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül’de bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Peki, Narin Güran'ın ölümünden kimler sorumlu tutuldu? Narin Güran neden öldürüldü? Katil belli oldu mu? İşte Narin Güran cinayetine ilişkin son durum...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 10:20 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 10:20
24 EKİM 2024 Narin’i kim öldürdü, katil belli oldu mu, neden öldürüldü? İddianameden çarpıcı detaylar

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Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı. Peki, Narin Güran'ın katili kim? İşte Narin Güran cinayeti hakkında son durum...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Soruşturma tamamlandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül'de bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekle" suçlandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İddianamede neler var?

İddianamede, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'ta ilk resmi ihbarın saat 20.43 sıralarında ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranmak suretiyle yapıldığı belirtiliyor. Tavşantepe İlkokulu'na ait kamera görüntülerinde ise, Narin'in aynı gün 15.11'de kamera açısından çıkarak, evine giden patikaya yöneldiği görülüyor.

Tavşantepe'nin karşı kısmındaki çiftliğe ait kamera açısına da aynı gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi.

NARİN GÜRAN İDDİANAMESİ: İstenen cezalar belli oldu!

HTS ve baz istasyonu kayıtlarına da yer verilen iddianamede, 4 şüphelinin olay günü cinayetten önce ve sonra birlikte hareket ettikleri ve aynı yerde oldukları görülüyor. HTS kayıtlarına göre;

*Anne Yüksel Güran'ın saat 14.28'de telefonu kapandığında evinde bulunduğu; aynı gün saat 15.38'de telefonu açıldığında da yine ikametinde olduğu tespit edildi.

* Ağabey Enes Güran'ın olay günü saat 14.30'da telefonu kapandığında ikametinde olduğu, aynı gün 15.41'de telefonu açıldığında yine ikamette bulunduğu belirlendi.

*Amca Salim Güran'ın olay günü saat 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, saat 15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti (Narin'in evi) ve yakınlarında bulunduğu, saat 15.20'de ahırın oraya geçiş yaptığı ve saat 16.10'a kadar Arif'in evinde ve müştemilatında olduğu kayıtlara geçti.

*Nevzat Bahtiyar'ın ise olay günü saat 15.08'de Salim Güran ile telefonda görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif'in ikameti ve civarında olduğu, saat 15.27 sıralarında Arif'in evine geldiği evde bulunduğu, aynı gün saat 15.35'e kadar Arif'in ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, saat 16.00 sıralarında Narin'in cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edildi.

24 EKİM 2024 Narin’i kim öldürdü, katil belli oldu mu, neden öldürüldü? İddianameden çarpıcı detaylar

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İddianameye ilişkin diğer çapıcı detaylar ise şöyle:

İddianamede, ağabey Enes Güran'ın olay günü ve sonrasında alınan her iki beyanında da Narin'in kaybolduğu saat ile ilgili sürekli olarak çelişkili beyanlarda bulunduğu ifade edildi. Detaylar ise şöyle:

"Olay günü mahalle bakkalına giderek alışveriş yaptığı yönündeki beyanının mahalle bakkalının o gün dükkanını kapattığına dair beyanı karşısında açıkça gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmiştir. Narin son kamera açısına girdiği saat olan 15.11 öncesinde ve sonrasında ikamette bulunduğunun HTS analiz raporu ve bilirkişi raporuyla sabit olduğu, şüphelinin gözlerinde bulunan morluklara ilişkin olarak ilk olarak mısır tarlasında meydana geldiği yönündeki beyanları sonrasında kendisine sinirle vurmuş olabileceğini söyleyerek açıkça çelişkiye düşmüştür. Sırtında bulunan tırnak izine benzer izlere ilişkin ilk beyanlarında bir açıklamada bulunamaz iken sonrasında alınan beyanlarında arama çalışmalarında bazı yerlere girerken sırtının çizilmiş olabileceği yönündeki çelişkili beyanları, ceza infaz kurumunda bulunmakta iken görüş esnasında sürekli adli tıp raporlarının çıkıp çıkmadığını sorması nedeniyle üstü örtülü bir şekilde Narin'in cesedi üzerinde kendisine ait herhangi bir DNA çıkıp çıkmayacağı hususunda tedirgin olmuştur."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Şüpheli anne Yüksel Güran da olay günü ilk saatlerden itibaren Narin'in vefat ettiğini bildiği şeklinde hal ve tavırlar sergilediği, üzüntünün yanı sıra bir korku ve endişe barındıran sözler söylediği, 'Enes'i nasıl kurtarabilirim?' şeklinde beyanlarının bulunduğu, Narin'in cansız bedenine ulaşıldığı gün çıkan tartışmada kardeşi Yasemin'in 'Doğruyu söyleseydiniz böyle olmazdı.' şeklindeki sözleri, Nevzat Bahtiyar'ın alınan savunmalarında istikrarlı olarak Yüksel ile Salim Güran arasında bir ilişki olabileceği yönündeki beyanları ayrıca Narin'in cansız bedeninin Nevzat isimli şüpheli tarafından götürüldüğü esnada arkasından bakarak ağladığı yönündeki beyanlar dikkate alındığında diğer şüphelilerle Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu hususunda yeterli şüphe bulunduğu tespit edilmiştir."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Narin'in diş fırçasını kullanması gibi bir durumdan bahsetmesi ve kardeşi Eren'i kimseye bir şey anlatmaması şeklinde tembih etmesi hususları dikkate alındığında şüphelinin olayın en başından itibaren çelişkili beyanlar ile tutum ve davranışlarda bulunduğunu, eyleme iştirak etmiş olmanın korkusuyla bu şekilde davrandığının açıkça görüldüğü, dolayısıyla diğer şüphelilerle birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu hususunda yeterli şüphe bulunmuştur."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Dosyada bulunan kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde izah olunan ve çelişkileriyle ortaya konulan sebeplerle şüpheliler soruşturmanın en başından itibaren çelişkili, hayatın olağan akışına aykırı, toplum düzeninin ve aile yaşantısının getirdiği genel kurallar ve teamüllere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olmuşlardır. İlk günden itibaren kayıp çocuk olarak ihbarda bulunarak ve Narin Güran'ın son görüldüğü saate ilişkin çelişkiler yaratarak bulunmasını ve olayın ortaya çıkmasını engelledikleri tespit edilmiştir."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"21 Ağustos günü saat 15.11 sıralarında kamera açısına son kez giren ve evine doğru çıkan patikaya yönelen Narin'in eve ulaştığı saatte dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında, tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması karşısında zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle şüphelilerin üzerlerine atılı 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur ayrıca şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemin niteliği, olayın oluş biçimi, eylem esnasında ve sonrasında tutum ile davranışları dikkate alınarak, TCK'nin 62. maddesinin tatbikine yer olmadığına karar verildi."

24 EKİM 2024 Narin’i kim öldürdü, katil belli oldu mu, neden öldürüldü? İddianameden çarpıcı detaylar

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Tüm soruşturma işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/46201 soruşturma sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü ancak bu aşamada şüpheliler Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti itibarıyla ağır ceza mahkemesinin görev alanında bulunması, ana soruşturma dosyası üzerinde bir kısım şüpheliler ile ilgili soruşturma işlemlerinin devam etmesi hususları dikkate alındığında şüpheliler açısından dosyanın sürüncemede kalmaması açısından dosyamız şüphelileri hakkında tefrik kararı verilmiştir."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hukuki süreç bu noktadan sonra nasıl işleyecek?

İddianame 21 Ekim'de Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Ceza Mahkemesi 15 gün içinde iddianame ile ilgili bir karar verecek. Mahkeme, iddianameyi kabul edebilir veya gerekçelerini sunarak iade edebilir ve bu durumda yeniden hazırlanan iddianame yine mahkemeye sunulabilir. BBC Türkçe'ye konuşan avukat Mehdi Özdemir, olayın asıl faili ve olayın oluş şeklinin açığa çıkmama ihtimaline de dikkat çekiyor:

"Mevcut savcıların hazırlamış olduğu iddianame kendi içerisinde belli delil örgüsünü içermekte. Bu örgünün dışında mahkeme, bulabileceği bir delil varsa pek tabii ki bunu yapacaktır. Ancak mevcut haliyle tanık ifadeleri veya şüpheli ifadeleri üzerinden şekillenen bir yargılama süreci ile de karşılaşabiliriz. Bu da kuvvetli bir ihtimal. Bu noktada mahkeme süreci bir veriyi, bir beyanı, bir bilgiyi içermezse kendi içinde bu husus karanlıkta kalabilir. Biz şu anda herhangi bir soruşturma faaliyeti kapsamında şüpheli konumda yer almayan kişilerin de soruşturularak esasında bir bütün olarak bu organize kötülük hali içerisinde yer alan herkesin yargılanmasını istiyoruz."

Özdemir, şu anda dosyada gizlilik kararı olduğunu, iddianamenin kabulünün ardından yargılanmanın genişletilmesi için toplanması gereken delillere ilişkin bir çalışma yürüteceklerini paylaşıyor.

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