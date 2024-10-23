Son dakika: MİT’ten PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon! Bari Iusubov yakalandı

Bu kapsamda MİT ve Antalya Emniyet Müdürlüğü PKK /KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov'u yakaladı.

PKK'lı Barı Iusubov (Takvim.com.tr / Arşiv)

RUSYA, KAZAKİSTAN, ERMENİSTAN VE MAHMUR'DA FAALİYET GÖSTERDİ



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.

Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.