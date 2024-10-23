Son dakika: MİT’ten PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon! Bari Iusubov yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda MİT ve Antalya Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov'u yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda MİT ve Antalya Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov'u yakaladı.
RUSYA, KAZAKİSTAN, ERMENİSTAN VE MAHMUR'DA FAALİYET GÖSTERDİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.
Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.
2020'DEN BERİ MİT'İN TAKİBİNDEYDİ
2020'den beri MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı.
Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.