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Son dakika: MİT'ten PKK'nın Rusya yapılanmasına operasyon! Bari Iusubov yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov'u yakaladı. Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:07 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:42
Son dakika: MİT’ten PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon! Bari Iusubov yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

PKK'nın Rusya yapılanmasına operasyon


Bu kapsamda MİT ve Antalya Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov'u yakaladı.

PKK'lı Barı Iusubov (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK'lı Barı Iusubov (Takvim.com.tr / Arşiv)

RUSYA, KAZAKİSTAN, ERMENİSTAN VE MAHMUR'DA FAALİYET GÖSTERDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.

Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.

PKK'lı Barı Iusubov (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK'lı Barı Iusubov (Takvim.com.tr / Arşiv)


2020'DEN BERİ MİT'İN TAKİBİNDEYDİ

2020'den beri MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.

Son dakika: MİT’ten PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon! Bari Iusubov yakalandı
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Geride bıraktığımız gün MİT ve Emniyet PKK'nın Avrupa ayağına darbe vurmuş, terörist 3 kardeşi yakalamıştı.


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