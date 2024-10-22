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Yenidoğan çetesi soruşturmasının bilinmeyenleri... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklıyor | CANLI YAYIN

Türkiye, hem bebekleri ölüme terk eden hem de SGK üzerinden vurgun yapan Yenidoğan çetesini konuşuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu çeteye yapılan operasyonu ve soruşturmanın detaylarını anlatıyor.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 09:41 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:27
Yenidoğan çetesi soruşturmasının bilinmeyenleri... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklıyor | CANLI YAYIN

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Türkiye, hem bebekleri ölüme terk eden hem de SGK üzerinden vurgun yapan Yenidoğan çetesini konuşuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu çeteye yapılan operasyonu ve soruşturmanın detaylarını anlattı.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının bilinmeyenleri

Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

27 Mart'ta CİMER'e şikyet başvurusu oluşturuluyor. 28 Mart'ta bu şikayet iletiliyor. Bakanlık teftiş kurulu ve İl Sağlık müdürlüğüne bu şikayet iletiliyor. Bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak için harekete geçiyor. Denetlemeler yapılıp, talimatlar veriliyor. Bu çete öyle bir çete ki manipüle ediyor delil bulamıyoruz dedi arkadaşlarımız. Dolayısıyla rutin biz bu sefer 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek istiyoruz. Böyle bir şüphe var. Bebekleri fazla yatırarak, hastanelere göndererek SGK'yı suiistimal ettiklerini ilettik.

Sağlık Bakanı Memişoğlu (AA)Sağlık Bakanı Memişoğlu (AA)

Bebeklerin yoğun bakım ihtiyaçları olduğu için kendileri manipüle edip bunu ekiplerimize iletiyorlar. Orada şöyle de olabilirdi. Denetimden bir şey çıkmadı buna devam etmiyoruz. Ama biz böyle yapmadık.

Bir ceza kesecekseniz elinizde somut deliller olmalı. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse buna destek verin. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Başsavcılığa telefon ve takip için izin alıyor.

300 KİŞİ DİNLENDİ
Gizli karar da alınıyor. 4 Eylül 2023'te emniyet büro amirliği tarafından savcılığa başvurulması isteniyor. Yaklaşık 300 kişinin dinlenmesi başlıyor. Şu ana kadar emniyetle arkadaşlarımız işbirliği içinde çalıştı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu (AA)Sağlık Bakanı Memişoğlu (AA)

25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyadan bilgi elde edinilen zaman bu zaman. 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e raporları verdik. 28 Eylül 2023'ten bizim komisyon oluşturmamızın en büyük sebebi denetimlerin incelenme süreci ve somut delil oluşturma.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının bilinmeyenleri... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklıyor | CANLI YAYIN

KOMİSYONDA KÖSTEBEK VAR MIYDI?
Biz denetleme yaparken kimsenin nereye gideceği belli değil. Ellerine zarf vererek hastanelere gönderdik. Bu denetimleri polis koordinesinde gerçekleştirdik.

Çete 26 Nisan 2024'te çökertildi.

Detaylar gelecek...

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